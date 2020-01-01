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Какими полезными свойствами обладает варенье из шишек

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Это варенье едят для профилактики от многих болезней и для укрепления иммунитета.
Какими полезными свойствами обладает варенье из шишек
Какими полезными свойствами обладает варенье из шишек
pinterest.com

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Варенье из сосновых или еловых шишек. Это не варенье в общепринятом смысле, а лечебный эликсир. Такое варенье можно готовить не только из еловой, но и сосновой, кедровой шишки, лиственницы. Но вкус его достаточно специфичен.

Самым популярным качеством является наличие в нем фитонцидов. Это вещество известно своими сильнейшими антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Именно поэтому варенье широко используется для лечения всех видов простудных заболеваний. Польза этого блюда заключается также в общем оздоровительном влиянии на организм.

Ежедневное употребление варенья поможет справиться с симптомами многих заболеваний:

  •  Гриппа и простуды
  •  Бронхиальной астмы
  •  ОРВИ
  •  Туберкулеза легких
  •  Пневмонии
  •  Авитаминоза
  •  Заболеваний десен.

Какими полезными свойствами обладает варенье из шишек
Какими полезными свойствами обладает варенье из шишек
pinterest.com

Внимание!Это не десерт, не лакомство, это прежде всего лекарство! Пожалуйста, не ешьте это варенье большими дозами!

Дозировка:

  • Для взрослого - 1 ст ложка в день
  • Для ребенка - 1 ч ложка в день

С осторожностью:

  • людям, склонным к аллергическим реакциям и людям преклонного возраста.

Не рекомендуется:

  • детям до 3-х лет, беременным и кормящим женщинам,
  • больным гепатитом в острой форме
  • больным с почечной недостаточностью.


И ещё, собирайте шишки вдали от оживленных дорог, это тоже важно!

Ранее мы писали, когда нужно отказаться от молочных продуктов. 

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Теги: варенье из шишек, лечебное варенье
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