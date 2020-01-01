Какими полезными свойствами обладает варенье из шишек
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Варенье из сосновых или еловых шишек. Это не варенье в общепринятом смысле, а лечебный эликсир. Такое варенье можно готовить не только из еловой, но и сосновой, кедровой шишки, лиственницы. Но вкус его достаточно специфичен.
Самым популярным качеством является наличие в нем фитонцидов. Это вещество известно своими сильнейшими антибактериальными и противогрибковыми свойствами.
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Именно поэтому варенье широко используется для лечения всех видов простудных заболеваний. Польза этого блюда заключается также в общем оздоровительном влиянии на организм.
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Ежедневное употребление варенья поможет справиться с симптомами многих заболеваний:
- Гриппа и простуды
- Бронхиальной астмы
- ОРВИ
- Туберкулеза легких
- Пневмонии
- Авитаминоза
- Заболеваний десен.
Внимание!Это не десерт, не лакомство, это прежде всего лекарство! Пожалуйста, не ешьте это варенье большими дозами!
Дозировка:
- Для взрослого - 1 ст ложка в день
- Для ребенка - 1 ч ложка в день
С осторожностью:
- людям, склонным к аллергическим реакциям и людям преклонного возраста.
Не рекомендуется:
- детям до 3-х лет, беременным и кормящим женщинам,
- больным гепатитом в острой форме
- больным с почечной недостаточностью.
И ещё, собирайте шишки вдали от оживленных дорог, это тоже важно!
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