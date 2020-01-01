Это варенье едят для профилактики от многих болезней и для укрепления иммунитета.

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Варенье из сосновых или еловых шишек. Это не варенье в общепринятом смысле, а лечебный эликсир. Такое варенье можно готовить не только из еловой, но и сосновой, кедровой шишки, лиственницы. Но вкус его достаточно специфичен.



Самым популярным качеством является наличие в нем фитонцидов. Это вещество известно своими сильнейшими антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

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Именно поэтому варенье широко используется для лечения всех видов простудных заболеваний. Польза этого блюда заключается также в общем оздоровительном влиянии на организм.

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Ежедневное употребление варенья поможет справиться с симптомами многих заболеваний:

Гриппа и простуды

Бронхиальной астмы

ОРВИ

Туберкулеза легких

Пневмонии

Авитаминоза

Заболеваний десен.

Какими полезными свойствами обладает варенье из шишек pinterest.com

Для взрослого - 1 ст ложка в день

Для ребенка - 1 ч ложка в день

Дозировка:

С осторожностью:

людям, склонным к аллергическим реакциям и людям преклонного возраста.

Не рекомендуется:

детям до 3-х лет, беременным и кормящим женщинам,

больным гепатитом в острой форме

больным с почечной недостаточностью.



И ещё, собирайте шишки вдали от оживленных дорог, это тоже важно!



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