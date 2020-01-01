Прежде чем исключать из рациона какие-либо продукты стоит разобраться нужно ли это именно вам и для чего вы это делаете.

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Сегодня мир повально отказывается от “молочки“, но стоит ли следовать моде? Диетолог Светлана Фус ответила на популярный вопрос.



За молоком и молочными продуктами закрепилась репутация здоровых и полезных продуктов. Конечно, эти продукты - источники белка, жира, витаминов и одни из главных источников кальция - минерала, необходимого для костей и зубов. Но есть люди, которым молочные продукты совсем не идут на пользу. В зоне риска, прежде всего те, кто страдает от непереносимости лактозы.



Диетолог рассказала, когда нужно отказаться от молочных продуктов depositphotos

Бывает так, что люди борются с неприятными симптомами после употребления молочных продуктов в течение многих лет, прежде чем узнают, от чего у них возникает дискомфорт. По статистике, у большей половины взрослого населения с возрастом может возникнуть непереносимость молочного сахара - лактозы, основного углевода в молочных продуктах. ⠀После употребления молочных продуктов, которые содержат лактозу, они испытывают боли в животе, вздутие, тошноту, диарею. ⠀В норме в тонком кишечнике есть фермент - лактаза. Он расщепляет молочный сахар (лактозу) на молекулы глюкозы и галактозы. Когда в организме вырабатывается недостаточно этого фермента, появляется непереносимость лактозы. ⠀

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Тогда молочный сахар поступает в толстую кишку НЕ расщепленный ферментом и становится питательной средой для бактерий, которые там живут. Бактерии выделяют углекислый газ, водород и метан. Эти газы- причина вздутия у человека. Кроме этого, скопление лактозы притягивает в кишечник большое количество воды, в результате чего возникает диарея.



Диетолог рассказала, когда нужно отказаться от молочных продуктов depositphotos.com

Степень и причины лактозной непереносимости бывают разные. Это можно узнать сдав анализ крови, где будет видно по какому типу у человека непереносимость. Можно применить элиминационную диету - исключить молочные продукты на неделю, а потом вводить их и наблюдать за реакцией организма.Проведение исследований должен дать четкий ответ, страдаем мы от непереносимости лактозы, должны ли мы исключать молочные продукты из нашего рациона и заменить их на безлактозные.Многие люди, у которых есть непереносимость лактозы могут трудно переваривать свежее молоко, но на кисломолочные продукты с лактозой дискомфорта не возникает.

Например, мягкий сыр, твердый сыр или йогурт. Эти продукты производятся с использованием процессов брожения, которые расщепляют большую часть лактозы. И если такие кисломолочные продукты не вызывают нежелательных реакций в организме, они могут и дальше оставаться в рационе питания.

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Главное, определить для себя вид продукта и частоту его употребления.

Тем, кто молочные продукты исключает полностью, следует помнить, что при безмолочной диете, важно следить за наличием в рационе других источников кальция, витамина А, В2 и витамина Д для предупреждения их дефицита.

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