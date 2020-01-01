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Диетолог рассказала, когда нужно отказаться от молочных продуктов

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Прежде чем исключать из рациона какие-либо продукты стоит разобраться нужно ли это именно вам и для чего вы это делаете.
Диетолог рассказала, когда нужно отказаться от молочных продуктов
Диетолог рассказала, когда нужно отказаться от молочных продуктов
depositphotos

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Сегодня мир повально отказывается от “молочки“, но стоит ли следовать моде? Диетолог Светлана Фус ответила на популярный вопрос. 

За молоком и молочными продуктами закрепилась репутация здоровых и полезных продуктов. Конечно, эти продукты - источники белка, жира, витаминов и одни из главных источников кальция - минерала, необходимого для костей и зубов. Но есть люди, которым молочные продукты совсем не идут на пользу. В зоне риска, прежде всего те, кто страдает от непереносимости лактозы.

Диетолог рассказала, когда нужно отказаться от молочных продуктов
Диетолог рассказала, когда нужно отказаться от молочных продуктов
depositphotos


Бывает так, что люди борются с неприятными симптомами после употребления молочных продуктов в течение многих лет, прежде чем узнают, от чего у них возникает дискомфорт. По статистике, у большей половины взрослого населения с возрастом может возникнуть непереносимость молочного сахара - лактозы, основного углевода в молочных продуктах. ⠀
После употребления молочных продуктов, которые содержат лактозу, они испытывают боли в животе, вздутие, тошноту, диарею. ⠀

В норме в тонком кишечнике есть фермент - лактаза. Он расщепляет молочный сахар (лактозу) на молекулы глюкозы и галактозы. Когда в организме вырабатывается недостаточно этого фермента, появляется непереносимость лактозы. ⠀

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Тогда молочный сахар поступает в толстую кишку НЕ расщепленный ферментом и становится питательной средой для бактерий, которые там живут. Бактерии выделяют углекислый газ, водород и метан. Эти газы- причина вздутия у человека. Кроме этого, скопление лактозы притягивает в кишечник большое количество воды, в результате чего возникает диарея.

Диетолог рассказала, когда нужно отказаться от молочных продуктов
Диетолог рассказала, когда нужно отказаться от молочных продуктов
depositphotos.com


Степень и причины лактозной непереносимости бывают разные. Это можно узнать сдав анализ крови, где будет видно по какому типу у человека непереносимость. Можно применить элиминационную диету - исключить молочные продукты на неделю, а потом вводить их и наблюдать за реакцией организма.

Проведение исследований должен дать четкий ответ, страдаем мы от непереносимости лактозы, должны ли мы исключать молочные продукты из нашего рациона и заменить их на безлактозные.
Многие люди, у которых есть непереносимость лактозы могут трудно переваривать свежее молоко, но на кисломолочные продукты с лактозой дискомфорта не возникает.

Например, мягкий сыр, твердый сыр или йогурт. Эти продукты производятся с использованием процессов брожения, которые расщепляют большую часть лактозы. И если такие кисломолочные продукты не вызывают нежелательных реакций в организме, они могут и дальше оставаться в рационе питания. 

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Главное, определить для себя вид продукта и частоту его употребления.
Тем, кто молочные продукты исключает полностью, следует помнить, что при безмолочной диете, важно следить за наличием в рационе других источников кальция, витамина А, В2 и витамина Д для предупреждения их дефицита.

Ранее мы писали, сколько калорий в фруктах и ягодах. 

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Теги: диетолог, Светлана Фус, советы диетолога, молочные продукты
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