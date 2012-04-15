Как выйти из Великого поста правильно

Страстная неделя – последняя неделя Великого Поста, который заканчивается в воскресенье, 19 апреля, Пасхой. После поста в твоем организме изменился обмен веществ. Об этом нужно помнить и, чтобы не рисковать здоровьем и не обращаться к врачу, выходи из поста постепенно. В это время откажись от алкогольных напитков и не набрасывайся жадно на пищу, иначе в работе твоего организма может случиться сбой. Кстати, с употреблением газировки также нужно повременить.

После длительных говений самый лучший вариант – это сочетать постную и скоромную пищу небольшими порциями. И, конечно, необходимо ограничить употребление спиртных напитков.

Основное правило - соблюдать меру во всем: и еде, и питье, и алкогольных напитках. Последние, даже в небольших количествах, стимулируют аппетит. Итак, количество должно быть умеренным. Постарайся выбрать определенный вид белка (рыба или мясо), не смешивай эти продукты, для их переработки нужны разные ферменты. Предпочтитай мясо, а не колбасу или сосиски. Выбирай нежирные сорта говядины или курицу. Мясо должно быть отварное или тушеное, но не жареное. Более легкая еда – запеченная в духовке нежирная рыба.

За столом употребляй больше рыбы и морепродуктов (креветки, крабы, кальмары) – они очень богаты белком и другими полезными микроэлементами, а потому они смогут быстро и надолго насытить.

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Яйца также считаться тяжелой пищей. Два в день – максимум, что вы можете себе позволить. Раздельное питание - отличный вариант выхода из поста. Ешь достаточное количество овощей и фруктов, даже если их вид напоминает о посте. Очень полезна зелень: петрушка, укроп, лук не только богаты витаминами, но и помогают усвоению пищи.

Не запивай еду соком, водой или другими жидкостями. Сделай это через 2-2,5 часа после еды или выпей два стакана теплой воды перед трапезой. Благодаря этому желудок немного успокоится, что и спасет от головокружения, и притупит чувство голода. Ешь небольшими порциями и часто.

После длительного поста не стоит резко менять рацион depositphotos.com

Начни выход с поста с кисломолочных продуктов. Творог, йогурты, кефир помогут подготовить организм к привычной пище. Избегайте по возможности свежей выпечки. При холецистите она вообще противопоказана. Зато всем можно есть творожную пасху: вкусно и не тяжело для пищеварения. В первые три дня после поста лучше есть небольшими порциями каждые 2-3 часа. Особенно это касается людей пожилого возраста.

Салаты заправляй маслом, без добавления уксуса или майонеза. На 3-4-й день съешь отварного мяса, лучше курятины. Старайтесь больше пить соков и компотов. Желательно избегать вермишели, картофеля быстрого приготовления, конфет, шоколада, сгущенного молока, мучных сладостей, кофе, газированных напитков, сухариков, чипсов, орешков, бульонных кубиков. Чтобы белок лучше усвоился, добавь в еду немного специй (имбирь, перец).

Можно воспользоваться ферментными препаратами, которые помогут переваривать пищу.

Если ты все-таки перестаралась с разговением:

1. Выпей несколько таблеток активированного угля, а на ночь скушай пару яблок.

2. Ускорить процесс обмена веществ вам поможет и самомассаж. Пощипывай себя снизу вверх, а можно использовать и специальные массажеры – пластиковые или резиновые ролики с колесиками, шипами и другими приспособлениями. И, наконец, на следующий день немедленно устрой себе разгрузочный день, и все будет в порядке.

В общем, принцип поста – воздержание во всем, действует и во время праздников. Пожалей себя и свой организм!