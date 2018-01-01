Какая польза от меда и как не купить подделку

На Медовый Спас 2018 запасаемся полезным медом.

В канун Медового Спаса давайте вместе с Ivona разберемся, чем полезен мед для нашего организма, и как не спутать настоящий мед с подделкой.

Польза и свойства меда

Мед, бесспорно, вкусный и полезный продукт. Официальная медицина от него никогда не отказывалась, редкий врач не посоветует при простуде попить чайку с медом. Но не стоит забывать, что он – далеко не панацея. Более того, бездумная приверженность медолечению может быть опасна.

Секрет “жидкого золота“, как называли мед философы, кроется в его составе. Мед состоит на 78 процентов из сахаров (левулезы, глюкозы, сахарозы, мальтозы), на 20 – из воды и на два – из минеральных солей. В 1 кг меда содержится 3150 ккал. Это, практически, энергетический допинг, поэтому полезен спортсменам, людям, выполняющим тяжелую работу, детям в период бурного роста и выздоравливающим больным.



Мед содержит полезные ферменты и микроэлементы, необходимые для наших органов и тканей. Это калий, кальций, магний, фосфор, йод, железо. Причем содержание в меде некоторых микроэлементов точно соответствует их концентрации в крови человека! Кроме того, в меде есть биогенные стимуляторы, повышающие тонус организма: витамины В2, В6, пантотеновая и фолиевая кислоты.



Особое внимание заслуживает бактерицидное действие меда. Оно существует благодаря природному “антибиотику“, вырабатываемому пчелами. И кстати, в отличие от других пищевых продуктов, он никогда не плесневеет. Несмотря на то, что мед состоит из сахаров и содержит ферменты, даже заражение плесневыми грибками ни к чему не приводит: грибки просто погибают в нем.

Как правильно употреблять мед

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По канонам медолечения, суточная норма меда для взрослого человека – 100 г, максимальная – 200 г. Это количество следует распределять следующим образом: утром – 30-60 г, днем – 40-80 г, вечером – 30–60 г. Принимать мед следует за 1,5–2 часа до приема пищи или через 3 часа после еды. Детям можно давать мед по чайной ложке (примерно по 30 г в день). Рекомендуемая специалистами продолжительность курса медолечения – в среднем 2-3 месяца.



Чтобы эффект был максимальным, этот продукт лучше всего употреблять в чистом виде или, в крайнем случае, запивать теплой водой либо чаем (при гастритах с пониженной кислотностью за полтора-два часа до еды). Но кипятка мед очень боится! При нагревании выше 40 градусов все витамины и антибактериальные вещества неизбежно разрушаются, и бесценное лекарство превращается в обычную сладкую фруктозно-глюкозную водичку.

Кстати, после приема целебного лакомства обязательно нужно прополоскать рот. Почему-то принято считать, что мед не вызывает кариеса, но увы, это не так. Некоторые специалисты утверждают, что он даже хуже влияет на зубы, чем сахар, так как буквально прилипает к эмали.



А при повышенной чувствительности организма (идиосинкразии) способен спровоцировать серьезные аллергические реакции. Даже от чайной ложки меда у таких людей возникают недомогание, кожный зуд, тошнота, головокружение, повышается температура. Наиболее частые проявления идиосинкразии отмечаются со стороны кожи (крапивница, экзема), дыхательных путей (бронхиальная астма, затруднение дыхания), желудочно-кишечного тракта (рвота, понос).

Но на практике в обычной жизни идиосинкразия явление редкое - встречается лишь у 3-7 процентов людей (у большинства - с детского возраста). Если человек не переносит мед, то и другие продукты пчеловодства ему также противопоказаны. Во избежание аллергических реакций мед не рекомендуется давать малышам до двух лет.

Как проверить качество меда

1. Для того чтобы определить зрелость жидкого (незасахарившегося, свежего) меда, в него опускают ложку и начинают вращать ее. Незрелый мед стекает с ложки, а зрелый – наматывается, ложась на ложку складками, как лента.

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2. Возьми жидкий (незасахарившийся) мед на пробу, опустив в емкость тонкую палочку. Если это настоящий мед, то он тянется вслед за палочкой длинной непрерывной нитью, а когда эта нить прервется, то она целиком опустится, образуя на поверхности меда башенку, пагоду, которая затем медленно разойдется. Фальшивый же мед поведет себя, как клей: будет обильно стекать и капать с палочки вниз, образуя брызги.

3. Kачественный мед не должен пениться. Пенистость свидетельствует о брожении, т.е. порче меда. Натуральный мед не может бродить, т.к. он бактерициден.

4. Со временем мед мутнеет и густеет (засахаривается) – это верный признак хорошего качества. Жидкий мед бывает, как правило, летом (июль–август) в период его откачки. Максимум через 1–2 месяца (в зависимости от сорта) он кристаллизуется. Поэтому, если зимой или весной продается жидкий мед, значит, он или подогрет, или фальсифицирован.

Чаще всего настоящий мед засахаривается через 2-3 недели после сбора. Учитывая, что последний взяток берется в конце сентября – начале октября, к 20 октября натуральный мед может быть только засахаренным. Исключение составляет мед из белой акации (акациевый мед), который долго не кристаллизуется (иногда до весны), и вересковый мед, превращающийся в желеобразную массу. Бывает, что мед при хранении образует снизу закристаллизовавшийся слой, а сверху – сиропообразный. Это указывает на то, что мед незрелый и содержит повышенное количество воды.

5. Проверь запах и вкус. Фальсифицированный мед, как правило, не имеет запаха. Настоящий мед отличается душистым ароматом. Этот запах ни с чем ни сравним. Мед с примесью сахара не имеет аромата, а его вкус близок к вкусу подслащенной водички.

6. Еще одна очень простая экспресс-проверка: необходимо капнуть мед на бумагу и поджечь. Бумага вокруг обгорает, но настоящий качественный мед при этом не горит, не плавится и не коричневеет. Если мед начал плавиться - значит пчел кормили сахарным сиропом, а если коричневеет - значит разбавленный сахаром.

На что следует обратить внимание при покупке меда

Мед, в том числе и при продаже, нельзя хранить в металлической посуде, поскольку кислоты, содержащиеся в его составе, могут дать окисление. Это приведет к увеличению содержания тяжелых металлов в нем и к уменьшению полезных веществ. Такой мед может вызвать неприятные ощущения в желудке и даже привести к отравлению.

Добросовестные продавцы хранят мед только в стеклянной, глиняной, фарфоровой, керамической и деревянной посуде. Если видишь, что мед продают из металлической тары – сразу отходи в сторону.



Не попадись на удочку, когда тебя попытаются убедить в том, что горный мед лучше того, который собирают пчелы на наших просторах. Никаких особых преимуществ у горного меда перед “равнинным“ нет. Качество меда и концентрированность полезных веществ в нем зависит только от порядочности и знаний пчеловода, а также от экологической обстановки района сбора меда. Вот тут, правда, есть разница между медом, собранным в чистой среде, и тем, что пчелы собирали с клумб промышленного предприятия.



Не покупай на рынке мед без проверки или закатанный. То, что мед лучше хранится закатанный жестяной крышкой – миф. Достаточно простой завертывающейся или плотной полиэтиленовой крышки.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда три Спаса в 2018 году в Украине.