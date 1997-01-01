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Копия отца: экс-«Холостяк» Михайлюк впервые показал лицо дочери

Узнайте, как выглядит первенец Максима Михайлюка.
Копия отца: «Холостяк» Михайлюк впервые показал лицо дочери
Копия отца: «Холостяк» Михайлюк впервые показал лицо дочери
instagram.com/flymax305

Герой популярного шоу «Холостяк 10» Максим Михайлюк на своей странице в Инстаграм опубликовал милое фото с почти двухмесячной дочерью, которая родилась в апреле 2021 года.

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Отметим, что об отношениях экс-«Холостяка» с Дашей Хлистун стало известно еще летом 2020 года. После года романтических отношений на свет появился плод их совместной любви, которую назвали Арианой.

Звездные родители в своих социальных сетях показали лицо дочери, чем безумно порадовали поклонников.

«Знакомьтесь, Михайлюк Ариана Максимовна. На этом фото она еще такая крошка. А вот скоро уже два месяца», – подписала публикацию Даша.

Поклонники, увидев малышку, засыпали Михайлюка с женой лестными комментариями:

Папина копия; Вот оно папино счастье в 4 кг; Принцесса папина; Губы Макса; Улыбка папы; Папина красавица.

Ариана Михайлюк с отцом
Ариана Михайлюк с отцом
instagram.com/flymax305

Жена Максима Михайлюка с дочерью
Жена Максима Михайлюка с дочерью
instagram.com/flymax305

Максим Михайлюк с семьей
Максим Михайлюк с семьей
instagram.com/flymax305

Максим Михайлюк с женой и ребенком
Максим Михайлюк с женой и ребенком
instagram.com/flymax305

Максим Михайлюк
Максим Михайлюк
instagram.com/flymax305

Максим Михайлюс с женой и дочерью
Максим Михайлюс с женой и дочерью
instagram.com/flymax305

Даша Хлистун с дочерью Арианой
Даша Хлистун с дочерью Арианой
instagram.com/flymax305

Максим Михайлюк с двухмесячной дочерью
Максим Михайлюк с двухмесячной дочерью
instagram.com/flymax305

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Теги: Макс Михайлюк, Холостяк, Даша Хлистун, фото, новости, новорожденная дочь
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Источник: Ivona

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