Копия отца: экс-«Холостяк» Михайлюк впервые показал лицо дочери

Узнайте, как выглядит первенец Максима Михайлюка.

Герой популярного шоу «Холостяк 10» Максим Михайлюк на своей странице в Инстаграм опубликовал милое фото с почти двухмесячной дочерью, которая родилась в апреле 2021 года.

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Отметим, что об отношениях экс-«Холостяка» с Дашей Хлистун стало известно еще летом 2020 года. После года романтических отношений на свет появился плод их совместной любви, которую назвали Арианой.

Звездные родители в своих социальных сетях показали лицо дочери, чем безумно порадовали поклонников.

«Знакомьтесь, Михайлюк Ариана Максимовна. На этом фото она еще такая крошка. А вот скоро уже два месяца», – подписала публикацию Даша.

Поклонники, увидев малышку, засыпали Михайлюка с женой лестными комментариями:

Папина копия; Вот оно папино счастье в 4 кг; Принцесса папина; Губы Макса; Улыбка папы; Папина красавица.

Ариана Михайлюк с отцом instagram.com/flymax305

Жена Максима Михайлюка с дочерью instagram.com/flymax305

Максим Михайлюк с семьей instagram.com/flymax305

Максим Михайлюк с женой и ребенком instagram.com/flymax305

Максим Михайлюк instagram.com/flymax305

Максим Михайлюс с женой и дочерью instagram.com/flymax305

Даша Хлистун с дочерью Арианой instagram.com/flymax305

Максим Михайлюк с двухмесячной дочерью instagram.com/flymax305

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