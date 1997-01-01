Копия отца: экс-«Холостяк» Михайлюк впервые показал лицо дочери
Герой популярного шоу «Холостяк 10» Максим Михайлюк на своей странице в Инстаграм опубликовал милое фото с почти двухмесячной дочерью, которая родилась в апреле 2021 года.
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Отметим, что об отношениях экс-«Холостяка» с Дашей Хлистун стало известно еще летом 2020 года. После года романтических отношений на свет появился плод их совместной любви, которую назвали Арианой.
Звездные родители в своих социальных сетях показали лицо дочери, чем безумно порадовали поклонников.
«Знакомьтесь, Михайлюк Ариана Максимовна. На этом фото она еще такая крошка. А вот скоро уже два месяца», – подписала публикацию Даша.
Поклонники, увидев малышку, засыпали Михайлюка с женой лестными комментариями:
Папина копия; Вот оно папино счастье в 4 кг; Принцесса папина; Губы Макса; Улыбка папы; Папина красавица.
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