Кэти Холмс показала архивные фото в честь 15-летия дочери от Тома Круза

Как звездная мама Кэти Холмс поздравила с днем рождения дочь Сури Круз.

Известная американская актриса кино и телевидения Кэти Холмс тщательно скрывает личную жизнь от камер. Знаменитость редко постить в соцсетях семейные фотографии. Однако в честь дня рождения дочери Сури, отцом которой является Том Круз, звездная мамочка сделала небольшое исключение.

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По случаю 15-летия девочки Кэти решила не публиковать в Инстаграм снимки с повзрослевшей именинницей. Для трогательного поздравления Холмс выбрала три черно-белые кадры из семейного альбома. На первом снимке маленькая Сури сидит за столом с мальчиком. Еще на двух кадрах запечатлены ее нежные объятия с мамой.

«С 15-летием, дорогая! Я люблю тебя!!!!!!!! ❤️💕😘 Не могу поверить, что тебе уже 15!», - подписала Кэти Холмс.

Кэти Холмс показала дочь Сури от Тома Круза instagram.com/katieholmes/

Кэти Холмс показала дочь Сури от Тома Круза instagram.com/katieholmes

Кэти Холмс показала дочь Сури от Тома Круза instagram.com/katieholmes

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Отметим, что в Сети появились фотографии, на которых можно увидеть, как Сури Круз провела день рождения со своими друзьями. На снимках от папарацци именинница позировала на улице с букетом цветов. Девочку и ее подружек сняли во время поедания мороженого.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фотографии:

Напомним, что Кэти Холмс и Том Круз были женаты с 2006-го по 2012 год. Сури – единственный общий ребенок пары. После расставания между экс-супругами было подписано соглашение, согласно которому Кэти получила полную опеку над дочерью.

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