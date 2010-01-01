«Празднуем каждый день его жизни»: Джамала показала 10-месячного сына

Звездная мама Джамала обнародовала фото, где младший сын играет с дедушкой.

Знаменитая украинская певица, победительница «Евровидения» и мама двух сыновей Джамала поделилась новой трогательной фотографией с младшим ребенком. 19 апреля малышу Селим-Гираю исполнилось 10 месяцев.

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В честь маленького праздника 37-летняя артистка запостила в Инстаграм трогательный кадр, где мальчик в белом наряде с Винни Пухом и осликом Иа обнимает своего дедушку Алима Джамаладинова. В описании к семейному фото Джамала отметила, что во время пандемии ей хочется праздновать не только каждый месяц сына, но и каждый его день.

«Из-за того, что творится в мире, хочется праздновать не только месяца, но и дни. Праздновать каждый-каждый день жизни! И не только малышей, но и родителей, родственников, близких. Хочется обнять и никогда не отпускать! Обнимайте чаще своих близких. Будьте здоровы! Happy 10 months ❤️», - написала исполнительница.

Джамала показала 10-месячного сына instagram.com/jamalajaaa

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