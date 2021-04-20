Звезда «Папика» Дарья Петрожицкая рассказала о новом романе

С кем сейчас встречается исполнительница роли Лизы Якушевой.

Известная украинская актриса, участница проектов «Голос країни 10», «Танці з зірками 2020» и звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая откровенно рассказала о переменах в личной жизни.

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В интервью программе «Життя відомих людей» 29-летняя знаменитость призналась, что у нее появился новый возлюбленный. Пара познакомилась в начале 2021 года через общих знакомых. По словам Дарьи, мужчина не знал, что она актриса.

«Он как раз застал тот момент, когда я была веселая, счастливая и здоровая. И улыбалась. И, видимо, это его и задело. Мне нравится, как я его чувствую», - поделилась Петрожицкая.

Имя избранника Дарья не рассекретила, но призналась, что любимый чуть младше ее и с миром кино не связан. Петрожицкая добавила, что именно новый возлюбленный помог ей поставить точку в отношениях с бывшим мужем, актером Алексеем Петрожицким.

«Когда я просто сижу, а он берет и дает мне Kinder, то я просто кайфую. А я: «О, давай игрушку смотреть“. Мне легко. Я чувствую, что у меня какая-то гармония внутри», - призналась звезда «Папика».

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