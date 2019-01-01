10 неизвестных фактов о мультфильмах Диснея

Принцы без имен, Том Круз в качестве прототипа и мультфильм без поцелуев – что еще ты не знала о диснеевских анимациях?

У Алладина есть мама

О матери главного героя упоминается лишь намеком. У нее есть даже своя песня Proud of Your Boy, которую из мультфильма вырезали, но она осталась в бродвейской постановке.

Принц Золушки не имеет имени

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Это единственный сказочный герой, имя которого неизвестно. В французской версии мультика его зовут Генри, а в постановке – Кит.

Эрик - единственный, кто не поет

Суженый русалочки Ариэль – редкое исключение. Практически все персонажи в диснеевских мультфильмах исполняют песни.

Флин Райдер имеет бороду

Он единственный из всех принцев, которому повезло иметь растительность на лице. Все остальные главные герои гладко выбриты.

Принц Навин разговаривает с акцентом

Навин родом из вымышленного царства Малдония, поэтому он разговаривает с легким акцентом. Это смесь португальского и французского языков.

Джон Смит единственный блондин

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Диснеевские принцы все без исключения были брюнетами. Джону Смиту повезло выделиться среди своих “коллег“.

Филиппа назвали в честь настоящего принца

Ходят слухи, что имя этот персонаж получил в честь принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II.

Прототипом Алладина был Том Круз

Орлиный нос, густые брови и чарующий взгляд актера вдохновили аниматоров на создание любимого Жасмин.

Ли Шанг не целовал свою возлюбленную

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В первом мультфильме из серии Ли Шанг и Мулан ни разу не поцеловались. Во всех остальных анимациях Диснея без этой сцены не обходится.

Джон Смит не остается с возлюбленной

Обычно мультфильмы Диснея всегда заканчиваются счастливо. Но не этот. Джон Смит бросает Покахонтас и уплывает домой.

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