10 неизвестных фактов о мультфильмах Диснея
У Алладина есть мама
О матери главного героя упоминается лишь намеком. У нее есть даже своя песня Proud of Your Boy, которую из мультфильма вырезали, но она осталась в бродвейской постановке.
Принц Золушки не имеет имени
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Это единственный сказочный герой, имя которого неизвестно. В французской версии мультика его зовут Генри, а в постановке – Кит.
Эрик - единственный, кто не поет
Суженый русалочки Ариэль – редкое исключение. Практически все персонажи в диснеевских мультфильмах исполняют песни.
Флин Райдер имеет бороду
Он единственный из всех принцев, которому повезло иметь растительность на лице. Все остальные главные герои гладко выбриты.
Принц Навин разговаривает с акцентом
Навин родом из вымышленного царства Малдония, поэтому он разговаривает с легким акцентом. Это смесь португальского и французского языков.
Джон Смит единственный блондин
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Диснеевские принцы все без исключения были брюнетами. Джону Смиту повезло выделиться среди своих “коллег“.
Филиппа назвали в честь настоящего принца
Ходят слухи, что имя этот персонаж получил в честь принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II.
Прототипом Алладина был Том Круз
Орлиный нос, густые брови и чарующий взгляд актера вдохновили аниматоров на создание любимого Жасмин.
Ли Шанг не целовал свою возлюбленную
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В первом мультфильме из серии Ли Шанг и Мулан ни разу не поцеловались. Во всех остальных анимациях Диснея без этой сцены не обходится.
Джон Смит не остается с возлюбленной
Обычно мультфильмы Диснея всегда заканчиваются счастливо. Но не этот. Джон Смит бросает Покахонтас и уплывает домой.
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