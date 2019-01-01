Мимимишность зашкаливает: Звездные родители и их маленькие дети

Андрей Джеджула, Эмили Ратаковски, Светлана Тарабарова и другие звезды, которые на этой недели показали новые кадры с маленькими наследниками.

В последнее время в мировом и украинском шоу-бизнесе происходит настоящий «бэби-бум». Пока одни знаменитости делаться снимками, где демонстрируют «беременный» животик, другие уже знакомят фанов с наследниками. Ivona рассказывает, кто из известных людей запостил на этой недели новые кадры с маленькими детьми.

Роми Стрейд

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«Ангел» Victoria’s Secret, нидерландская топ-модель Роми Стрейд, которая в начале декабря стала мамой, впервые показала лицо дочери Минт ван Лиувен. В описании к подборке фото и видео звезда отметила, что долго сомневалась, стоит ли так рано показывать малышку публике.

«Я так долго сомневалась... Не знаю, почему... Но в этот момент я чувствую, что готова... Я так горжусь и нет никого, кто заставляет меня улыбаться так же сильно, как она, моя любовь к ней неописуема… Она - часть моей жизни, и я люблю делиться своей жизнью с вами, ребята! Наша маленькая Минт», - написала Стрейд.

Андрей Джеджула

Украинский ведущий, актер и шоумен Андрей Джеджула обнародовал новый ролик с малышкой Адель, которая родилась 25 февраля. Звездный отец подсказал новоиспеченным родителям, как надо вести себя с младенцами.

«Лайфхак для Папуличек! Хотите успокоить ребенка? 1. Говорите комплименты! 2. Говорите монотонно успокаивающе или бодро весело о чем угодно и глядя в глаза! 3. Просто Говорите!!!! Пока Они вас слушают!! Сейчас вы для них цари и Боги и источник пищи, тепла и любви», - написал Андрей.

Джиджи Хадид

Всемирно известная супермодель Джиджи Хадид поделилась в Инстаграм-Сторис милой фотографией, где ее 6-месячная дочь Хайя сладко спит у нее на руках. Отметим, что 25-летняя звезда пока скрывает лицо девочки.

Джиджи Хадид с дочерью instagram.com/gigihadid

Светлана Тарабарова

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Украинская певица Светлана Тарабарова опубликовала трогательный снимок, где она целует маленькие ножки дочери Марии. В описании к фото звездная мамочка поблагодарила подписчиц за полезный совет.

«Несколько дней назад я поделилась в Сторис, как мы купаемся с дочкой и у нее на шее круг для купания. И, слава Богу, я получила множество ваших озабоченных сообщений о том, что это очень вредно (спасибо неравнодушным мамам)!».

Эмили Ратаковски

Американская модель Эмили Ратаковски поделилась эмоциональным коллажем. 29-летняя звезда подиумов обнародовала снимки из роддома, где запечатлен момент, когда она впервые взяла на руки сына Сильвестера. Мальчик родился 8 марта.

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