Теперь не нужно посещать государственные учреждения, чтобы получить свидетельство о рождении ребенка.

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Доставлять свидетельства о рождении будет «Укрпочта». Такую опцию смогут заказать родители новорожденных, которые получают услугу еМалятко, сообщает пресс-служба Министерства и комитета цифровой трансформации Украины.

Доставка свидетельства о рождении «Укрпочтой»: сроки и цены

Сроки доставки свидетельства о рождении «Укрпочтой»: до 2-х дней в пределах области и до 3-х дней в пределах Украины с момента оформления свидетельства в отделе ДРАЦС.

свидетельства о рождении «Укрпочтой»: до 2-х дней в пределах области и до 3-х дней в пределах Украины с момента оформления свидетельства в отделе ДРАЦС. Стоимость доставки свидетельства о рождении: на почтовое отделение 44 грн, доставка курьером домой – 66 грн.

«Цель Минцифры – комфорт и безопасность каждого украинца с первых минут жизни. В октябре прошлого года мы запустили комплексную услугу еМалятко и ею воспользовались более 125 000 украинцев. Сегодня вместе с партнерами запускаем первую в истории Украины доставку государственных документов и оказываем услуги для родителей еще удобнее. Теперь не нужно стоять в очередях, ходить по госучреждениях, курьер доставит свидетельство о рождении сразу к двери. Цель Минцифры – сделать все госуслуги такими же быстрыми и комфортными», – заявил вицепремьер-министр – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сервис еМалятко: год в цифрах и услуги для жителей временно оккупированных территорий

За год существования сервиса еМалятко им воспользовались 125 тысяч украинцев, около 83% родителей регистрируют рождение ребенка именно через этот сервис. Сегодня в еМалятко можно воспользоваться 9 услугами по одному заявлению для новорожденных детей: регистрация ребенка, оформление пособия при рождении, пособия на детей из многодетных семей и тому подобное. Благодаря сервису родителям больше не нужно посещать 11 учреждений, заполнять 37 документов и тратить 30 часов на посещение и оформление.

еМалятко станет доступным для жителей временно оккупированных территорий – отныне можно получить украинское свидетельство о рождении, если ребенок родился в Крыму или во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

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