Анна Ризатдинова откровенно рассказала о послеродовых страхах

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова вспомнила, что чувствовала после рождения сына.

Анна Ризатдинова instagram.com/anna_rizatdinova

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Олимпийская художественная гимнастка Анна Ризатдинова откровенно рассказала о послеродовом периоде. По словам знаменитости, несмотря на то, что она готовилась к появлению своего сына: читала книги, смотрела обучающие видео, у нее возникло ощущение, что жизнь проходит мимо.

«Ты готовишься к родам, читаешь книги, смотришь обучающие видео, а все равно не знаешь, что делать с ребенком, когда он рождается, – говорит Анна Ризатдинова. – Вместе с тем, из-за постоянной рутины, у тебя возникает ощущение, будто жизнь проходит мимо. И от этого становится грустно».

Анна Ризатдинова отметила, что послеродовая грусть вызвана действием гормонов и не связана с нелюбовью матери к ребенку.

«Ребенок в любом случае центр вселенной, – делится опытом спортсменка и основательница собственной Академии по художественной гимнастике, – но если вы начали чувствовать нечто похожее на послеродовую депрессию, займитесь тем, что приносит вам удовольствие. Не бойтесь отлучиться и сходить в салон красоты, сделать прическу или маникюр. Важно не забывать о себе тоже и пополнять свой ресурс».

Также Анна отметила, что через три месяца после рождения сына она вернулась в спортзал, поскольку наибольшее удовольствие вне материнства ей приносит гимнастика.

«Как только получила одобрение от врача, начала возвращать свою дородовую форму и ездить с мастер-классами, – вспоминает Анна. – Потому что я убеждена: счастливая мама – счастливый ребенок. И не волнуйтесь, женщины наделены сильным инстинктом. Мы всегда знаем, как лучше для нашего ребенка».

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