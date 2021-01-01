Внучка Аллы Пугачевой решила стать певицей

Внучка Аллы Пугачевой собирается покорять шоу-бизнес.

Алла Пугачева instagram.com/alla_orfey

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В недавнем интервью Кристина Орбакайте рассказала, что ее 9-летняя дочь Клавдия Земцова занимается вокалом и мечтает блистать на сцене. По словам знаменитости, Клавдия поет не только русском, но и на иностранных языках.

«Она всегда любила петь, подпевала английским и русским песням по радио, сейчас и на испанском поет, хорошо интонирует», – рассказала Кристина Орбакайте.

Также Примадонна недавно дала урок вокала внучке.

«Мы под минус включили фонограмму, подключили микрофон, мама вспомнила, что у нее была пару лет назад музыкальная школа для одаренных детей и провела небольшой ликбез. Клавочке это очень помогло выступить на свой день рождения, все отметили, что у нее хороший слух, а учительница по музыке даже определила, что у нее три полных октавы диапазона», – поделилась дочь Аллы Борисовны.

Более того, внучка Аллы Пугачевой в прошлом году выпустила песню на испанском языке.

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