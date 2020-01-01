Шеф-повар Илья Семин объяснил, как можно отличить маслины от оливок.

Вечный вопрос: в чем разница между маслинами и оливками? Pixabay

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Зачем коту усы? Кто убил Лору Палмер? В чем разница между маслинами и оливками? Если ответы на два первых вечных вопроса лучше поискать в Google, то с последним легко справится шеф-повар Илья Семин — участник гастропроекта «Хлебное зрелище», который Новый канал выпускает в YouTube.



Вечный вопрос: в чем разница между маслинами и оливками? Пресс-служба

— И оливки, и маслины — плоды одного дерева, маслины европейской. Оливками называют недозрелые плоды, а маслинами — спелые, — говорит Илья. — При чем термин «маслины» употребляют только в СНГ, во всем мире их называют «черные оливки».

То есть цвет плода зависит от его зрелости. Зеленые оливки — плоды, собранные до созревания. Черные — после.

Оливковое масло делают из черных оливок, а зеленые — консервируют. Кстати, такое масло невероятно полезное: оно лучше усваивается, укрепляет костную ткань, препятствует старению организма и развитию болезней сердечно-сосудистой системы. Так что если вы до сих пор сомневаетесь, стоит ли переходить с подсолнечного масла на оливковое — стоит!

Узнать, какие блюда готовили из маслин шеф-повара Антон Васильев и Илья Семин в свежем выпуске «Хлебного зрелища», вы можете на YouTube-канале Нового канала:



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