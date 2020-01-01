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Правда и выдумки об американской еде: шеф-повар развенчал главные мифы

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Участник гастропроекта "Хлебное зрелище" Илья Семин объяснил, почему не стоит верить слухам о питании американцев.
Правда и выдумки об американской еде: шеф-повар развенчал главные мифы
Правда и выдумки об американской еде: шеф-повар развенчал главные мифы
pixabay

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Существует множество стереотипов, которыми обычно описывают американскую еду — мол, мясо выращивают исключительно на гормонах, а все овощи и фрукты — никакие на вкус. Но так ли это на самом деле? Самые популярные мифы о питании американцев развенчал шеф-повар Илья Семин — участник гастропроекта «Хлебное зрелище», который Новый канал выпускает на YouTube. Он был в Нью-Йорке, и не по рассказам знает, что едят местные жители.

Миф №1: американцы питаются только фастфудом и полуфабрикатами

Этот слух об американской еде можно смело назвать самым популярным. Да, в США действительно много ресторанов быстрого питания, а местные любят гамбургеры и пиццу. Но питаются ими далеко не все, и не на постоянной основе.

— В Америке есть люди, которые едят бургеры, а есть те, кто стоят в очереди за продуктами со значком «органик», — отметил Илья.

Правда и выдумки об американской еде: шеф-повар развенчал главные мифы
Правда и выдумки об американской еде: шеф-повар развенчал главные мифы
пресс-служба

Миф №2: еда в США — невкусная и искусственная

Бытует мнение, что все продукты в Америке, начиная от мяса и заканчивая овощами и фруктами, «пластиковые» на вкус. Этот стереотип сформировался в то время, когда США переживали кризис и экономили на качестве еды. Сейчас же все больше американцев переходит на органические продукты, которые не только очень полезные, но и вкусные.

— В США прекрасное мясо, отличные молочные продукты, как и овощи с фруктами. Всегда можно купить что-то свежее. Питаться правильно, полезно и вкусно в Америке — совсем не проблема, — подчеркнул шеф-повар.

Правда и выдумки об американской еде: шеф-повар развенчал главные мифы
Правда и выдумки об американской еде: шеф-повар развенчал главные мифы
пресс-служба

Миф №3: американцы не умеют готовить, и едят только в ресторанах

Найти заведение, где можно сытно и вкусно поесть, в США можно на каждом углу. Но это не значит, что местные жители абсолютно не готовят дома.

— Так же, как и в Украине, в Америке кто-то готовит дома, а кто-то пользуется услугами кафе и ресторанов. Каждый выбирает вариант, который ему удобен, — добавил Семин.

Напомним, «Хлебное зрелище» — это гастропроект, который Новый канал выпускает на YouTube. В нем шеф-повара Антон Васильев и Илья Семин готовят разные блюда из одинакового набора продуктов, импровизируя на ходу. Задача усложняется разнообразными заданиями, которые получают участники. В конце блюда парней оценивает звездный гость, который решает, кто победил в этом раунде. Победитель сезона отправится в гастротур по Нью-Йорку.

Ранее мы писали, какие пищевые привычки могут навредить здоровью.

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Теги: американская еда, мифы о питании
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