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Как приготовить зразы из баклажанов

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Вкусные зразы можно приготовить не только из картошки, а и из баклажанов. Кстати, их отлично сочетать с йогуртовым соусом.
Готовим зразы из баклажанов
Готовим зразы из баклажанов
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Ингредиенты

  • Баклажан - 3 шт.
  • Болгарский перец - 1 шт.
  • Чеснок - 1-2 зубчика
  • Панировочные сухари - 5 ст. л.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Сыр - 50 г
  • Перец-чили - по вкусу
  • Мука - 3 ст. л.

Способ приготовления

  • Баклажаны и перец вымойте и сложите на противень. Сбрызните маслом и выпекайте 30 минут при 180 градусах.
  • Готовый перец и баклажаны сложите в миску и закройте пленкой остывать.
  • Перец очистите от кожицы и семян.
  • Порежьте на мелкие кусочки.
  • Добавьте измельченный чеснок, жгучий перчик, 1 чайную ложку подсолнечного масла и соль.
  • Баклажаны очистите от кожицы. Измельчите в блендере.
  • Добавьте к пюре яйцо, панировочные сухари, тертый или мелко нарезанный сыр. Хорошо перемешайте.
  • Руки смочите водой и сделайте лепешку. Положите по центру начинку и слепите зразу.
  • Обваляйте в муке и обжарьте на сковороде с разогретым маслом с двух сторон.

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Теги: зразы, баклажаны, продукты, еда
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