Как приготовить зразы из баклажанов
Вкусные зразы можно приготовить не только из картошки, а и из баклажанов. Кстати, их отлично сочетать с йогуртовым соусом.
Ингредиенты
- Баклажан - 3 шт.
- Болгарский перец - 1 шт.
- Чеснок - 1-2 зубчика
- Панировочные сухари - 5 ст. л.
- Яйцо - 1 шт.
- Сыр - 50 г
- Перец-чили - по вкусу
- Мука - 3 ст. л.
Способ приготовления
- Баклажаны и перец вымойте и сложите на противень. Сбрызните маслом и выпекайте 30 минут при 180 градусах.
- Готовый перец и баклажаны сложите в миску и закройте пленкой остывать.
- Перец очистите от кожицы и семян.
- Порежьте на мелкие кусочки.
- Добавьте измельченный чеснок, жгучий перчик, 1 чайную ложку подсолнечного масла и соль.
- Баклажаны очистите от кожицы. Измельчите в блендере.
- Добавьте к пюре яйцо, панировочные сухари, тертый или мелко нарезанный сыр. Хорошо перемешайте.
- Руки смочите водой и сделайте лепешку. Положите по центру начинку и слепите зразу.
- Обваляйте в муке и обжарьте на сковороде с разогретым маслом с двух сторон.
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