Как приготовить закуску к пиву в формочках для льда
Простая в приготовлении закуска, которая будет пользоваться успехом не только на вечеринке, но и в обычный вечер.
Ингредиенты
- немного муки
- 1 лист теста
- мини моцарелла
- кусочки ветчины
- свежий базилик
- помидоры черри
Способ приготовления
- Форму посыпьте мукой и накройте - половиной листа теста.
- Выложите тесто так, чтобы в каждой формочке было место для начинки.
- Затем в каждую ячейку положите начинку: моцареллу, бекон, кусочки помидоров и базилик.
- Накройте форму вторым листом теста, раскатайте скалкой и обрежьте лишние края.
- Поставьте форму в холодильник на 2 часа.
- Разрежьте содержимое формы с начинкой на отдельные и выпекайте: 30 минут при 180°С.
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