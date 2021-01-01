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Как приготовить закуску к пиву в формочках для льда

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Простая в приготовлении закуска, которая будет пользоваться успехом не только на вечеринке, но и в обычный вечер.
Как приготовить закуску к пиву в формочках для льда
Как приготовить закуску к пиву в формочках для льда
pinterest.com

Ингредиенты

  • немного муки
  • 1 лист теста
  • мини моцарелла
  • кусочки ветчины
  • свежий базилик
  • помидоры черри

Способ приготовления

  1. Форму посыпьте мукой и накройте - половиной листа теста.
  2. Выложите тесто так, чтобы в каждой формочке было место для начинки. 
  3. Затем в каждую ячейку положите начинку: моцареллу, бекон, кусочки помидоров и базилик. 
  4. Накройте форму вторым листом теста, раскатайте скалкой и обрежьте лишние края.
  5. Поставьте форму в холодильник на 2 часа.
  6. Разрежьте  содержимое формы с начинкой на отдельные и выпекайте: 30 минут при 180°С.

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