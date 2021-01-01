Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Картофель с салом на шампурах - идея на миллион

Комментариев: 0
Простой и вкусный гарнир - отличная идея для пикника, а дети будут в полном восторге!
Картофель с салом на шампурах
Картофель с салом на шампурах
Pinterest

Ингредиенты

  • Картофель - 1 кг.
  • Тмин - 0,5 ч. л.
  • Красный молотый перец - щепотка.
  • Соль - по вкусу.
  • Копченое сало (тонкие ломтики) - 200 г.
  • Масло растительное - 5 ст. л.
  • Перец - по вкусу

Способ приготовления

  1. Вымойте и сварите в соленой воде картофель. 
  2. Очистите его и нарежьте на кусочки. 
  3. Посо­лите, приправьте тмином и перцем. Сало порежьте на ломтики. 
  4. Попеременно картофель и сало нужно нанизать на шампура.
  5. Смажьте растительным маслом. Можно добавить к картофелю лук. 
  6. Обжарьте все до хрустящей корочки на решетке или мангале, время от времени переворачивая.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: картофель, картофель, пикник, вкусно
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь