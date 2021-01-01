Картофель с салом на шампурах - идея на миллион
Простой и вкусный гарнир - отличная идея для пикника, а дети будут в полном восторге!
Ингредиенты
- Картофель - 1 кг.
- Тмин - 0,5 ч. л.
- Красный молотый перец - щепотка.
- Соль - по вкусу.
- Копченое сало (тонкие ломтики) - 200 г.
- Масло растительное - 5 ст. л.
- Перец - по вкусу
Способ приготовления
- Вымойте и сварите в соленой воде картофель.
- Очистите его и нарежьте на кусочки.
- Посолите, приправьте тмином и перцем. Сало порежьте на ломтики.
- Попеременно картофель и сало нужно нанизать на шампура.
- Смажьте растительным маслом. Можно добавить к картофелю лук.
- Обжарьте все до хрустящей корочки на решетке или мангале, время от времени переворачивая.
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