Салат из манго, редиса и яблока
Несмотря на необычное сочетание продуктов, салат получается очень вкусный и легкий. Тем, кто следит за фигурой и любит экспериментировать - точно понравится .
Ингредиенты
- Редис - 10–15 шт.
- Яблоко (очистить) - 1 шт.
- Манго - 1 шт.
- Сметана - 120 г
- Взбитый хрен - 2 ч.л
- Укроп - 1 ч. л.
- Соль, перец - по вкусу
Способ приготовления
- Для заправки тщательно перемешать сметану, хрен и укроп. Слегка посолить и поперчить.
- Редис обработать и нарезать тонкими дольками.
- Побеги сельдерея нарезать ломтиками.
- Яблоки очистить и удалить сердцевину, нарезать тонкими ломтиками и вместе с сельдереем и редисом сложить в небольшую миску.
- Плод манго в продольном направлении обрезать по обеим сторонам от косточки. Со стороны мякоти «сеточкой» сделать глубокие надрезы до кожицы. Каждую половинку расправить и маленьким ножом срезать кусочки мякоти. Сложить в миску с яблоками, редисом и сельдереем.
- Полить заправкой и осторожно перемешать. Салат выложить в салатницу и украсить веточкой укропа.
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