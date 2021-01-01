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Салат из манго, редиса и яблока

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Несмотря на необычное сочетание продуктов, салат получается очень вкусный и легкий. Тем, кто следит за фигурой и любит экспериментировать - точно понравится .
Салат из манго, яблока и редиса
Салат из манго, яблока и редиса
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Ингредиенты

  • Редис - 10–15 шт.
  • Яблоко (очистить) - 1 шт.
  • Манго - 1 шт.
  • Сметана - 120 г
  • Взбитый хрен - 2 ч.л
  • Укроп - 1 ч. л.
  • Соль, перец - по вкусу

Способ приготовления

  1. Для заправки тщательно перемешать сметану, хрен и укроп. Слегка посолить и поперчить. 
  2. Редис обработать и нарезать тонкими дольками. 
  3. Побеги сельдерея нарезать ломтиками. 
  4. Яблоки очистить и удалить сердцевину, нарезать тонкими ломтиками и вместе с сельдереем и редисом сложить в небольшую миску. 
  5. Плод манго в продольном направлении обрезать по обеим сторонам от косточки. Со стороны мякоти «сеточкой» сделать глубокие надрезы до кожицы. Каждую половинку расправить и маленьким ножом срезать кусочки мякоти. Сложить в миску с яблоками, редисом и сельдереем. 
  6. Полить заправкой и осторожно перемешать. Салат выложить в салатницу и украсить веточкой укропа.

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Теги: салат, вкусно и полезно, редис, манго, салат, фигура
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