Вкусно и полезно: клубника с соусом из авокадо
Отличная идея для полезного и вкусного завтрака!
Ингредиенты
- Клубника - 300–400 г
- Авокадо - 3/4 шт.
- Сахарная пудра - 3 ч. л.+ для посыпки (по желанию)
- Йогурт - 150–200 мл
- Сок лимона - 2 ч.л.
- Орехи - для украшения
Способ приготовления
- Клубнику нарежьте тонкими пластинками
- Авокадо разрежьте пополам и удалите косточку.
- Мякоть авокадо измельчите в блендере.
- Добавьте натуральный йогурт, сахарную пудру, сок лимона.
- В готовый крем выложите клубнику.
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