Вкусно и полезно: клубника с соусом из авокадо

Отличная идея для полезного и вкусного завтрака!

Ингредиенты

Клубника - 300–400 г

Авокадо - 3/4 шт.

Сахарная пудра - 3 ч. л.+ для посыпки (по желанию)

Йогурт - 150–200 мл

Сок лимона - 2 ч.л.

Орехи - для украшения

Способ приготовления

Клубнику нарежьте тонкими пластинками Авокадо разрежьте пополам и удалите косточку. Мякоть авокадо измельчите в блендере. Добавьте натуральный йогурт, сахарную пудру, сок лимона. В готовый крем выложите клубнику.

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