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Вкусно и полезно: клубника с соусом из авокадо

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Отличная идея для полезного и вкусного завтрака!
Клубника с авокадо
Клубника с авокадо
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Ингредиенты

  • Клубника - 300–400 г
  • Авокадо - 3/4 шт.
  • Сахарная пудра - 3 ч. л.+ для посыпки (по желанию)
  • Йогурт - 150–200 мл
  • Сок лимона - 2 ч.л.
  • Орехи - для украшения

Способ приготовления

  1. Клубнику нарежьте тонкими пластинками
  2. Авокадо разрежьте пополам и удалите косточку.
  3. Мякоть авокадо измельчите в блендере.
  4. Добавьте натуральный йогурт, сахарную пудру, сок лимона.
  5. В готовый крем выложите клубнику.

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Теги: клубника, авокадо, завтрак, вкусно и полезно
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Источник: Ivona

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