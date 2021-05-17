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Что приготовить из крапивы: ТОП-5 полезных идей

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Крапива – укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость организма бактериям, токсинам, воздействию радиации.
Что приготовить из крапивы
Что приготовить из крапивы
pixabay.com

Творог с крапивой

Ингредиенты

  • Творог – 200 г
  • Крапива (измельченная) – 1 ст.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Растительное масло – 3 ст.л.
  • Горчица – 1 ч.л.

Способ приготовления

  1. Протрите сквозь сито творог.
  2. Смешайте творожную массу со стаканом мелко нарубленных листочков крапивы.
  3. Добавьте измельченный чеснок, растительное масло и горчицу. Перемешайте.

20 листочков крапивы обеспечивают организм суточной дозой витамина А. 

Творог с крапивой
Творог с крапивой
pixabay.com

Салат из крапивы «Изумрудный микс» 

Ингредиенты

  • Крапива молодая
  • Зелёный лук
  • Укроп
  • Петрушка
  • Растительное масло
  • Перец
  • Соль

Способ приготовления

  1. Листья крапивы как следует промыть и ошпарить кипятком, мелко нарезать, соединить с мелко рублеными укропом, петрушкой и зеленым луком.
  2. Подсолить, поперчить и заправить маслом.

А еще в крапиве есть витамины К, Е, В и микроэлементы, среди которых железо, магний, медь, кальций и др.

Крапива
Крапива
pixabay.com

Салат «Орехово-луковый» 

Ингредиенты 

  • Молодая крапива — 800 г
  • Лук зеленый — 120 г
  • Петрушка — 80 г
  • Орехи грецкие  - 100 г
  • Зелень, соль - по вкусу

Способ приготовления

  1. Промытые листья крапивы опустить в кипяток на 1-2 минуты, откинуть на сито, измельчить ножом, положить в салатник, нарезать зеленый лук и соединить с крапивой.
  2. Толченые ядра грецких орехов развести в 0, 25 стакана отвара крапивы, добавить уксус, перемешать и полученной смесью заправить крапиву в салатнике.
  3. Посыпать мелко нарезанной зеленью.

Биточки из крапивы с пшенкой

Ингредиенты

  • Жир – 20 г
  • Крапива – 100 г
  • Пшенная каша – 200 г
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Перед приготовлением крапиву ошпарьте, порубите, отварите в кипятке 3 минуты, откиньте на сито, измельчите.
  2. Перемешайте с густой пшенной кашей, сформируйте биточки и выпекайте в форме, предварительно смазанной жиром.

Бутерброды с крапивой
Бутерброды с крапивой
pixabay.com

Крапивное масло для бутербродов 

Ингредиенты

  • Крапива (измельченная) – 2 ст. л.
  • Сливочное масло – 100 г
  • Хрен – по вкусу

Способ приготовления

  1. Возьмите  листья крапивы и мелко порубите или пропустите через мясорубку, а затем перемешайте с мягким сливочным маслом.
  2. Добавьте немного тертого хрена по вкусу, и вы получите «зеленое масло» для намазывания ломтиков хлеба.

Листья крапивы содержат хлорофилл в чистом виде. А это значит, что растение обладает стимулирующим воздействием на организм, тонизирует, способствует заживлению пораженных сосудов, укрепляет сердечно-сосудистую систему

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Теги: крапива, что приготовить, трава, рецепты, полезное
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
lusyika    17.05.2021, 14:20
Оценка:  +19
lusyika
Готувати на "валєжніке", запивати боярою, занюхати кизяком (шо фігури виліплюють!) і підтюпцем в МОКШАНДІЮ!!!!!
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