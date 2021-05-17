Что приготовить из крапивы: ТОП-5 полезных идей

Крапива – укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость организма бактериям, токсинам, воздействию радиации.

Что приготовить из крапивы pixabay.com

Творог с крапивой

Ингредиенты

Творог – 200 г

Крапива (измельченная) – 1 ст.

Чеснок – 3 зуб.

Растительное масло – 3 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Способ приготовления

Протрите сквозь сито творог. Смешайте творожную массу со стаканом мелко нарубленных листочков крапивы. Добавьте измельченный чеснок, растительное масло и горчицу. Перемешайте.

20 листочков крапивы обеспечивают организм суточной дозой витамина А.

Творог с крапивой pixabay.com

Салат из крапивы «Изумрудный микс»

Ингредиенты

Крапива молодая

Зелёный лук

Укроп

Петрушка

Растительное масло

Перец

Соль

Способ приготовления

Листья крапивы как следует промыть и ошпарить кипятком, мелко нарезать, соединить с мелко рублеными укропом, петрушкой и зеленым луком. Подсолить, поперчить и заправить маслом.

А еще в крапиве есть витамины К, Е, В и микроэлементы, среди которых железо, магний, медь, кальций и др.

Крапива pixabay.com

Салат «Орехово-луковый»

Ингредиенты

Молодая крапива — 800 г

Лук зеленый — 120 г

Петрушка — 80 г

Орехи грецкие - 100 г

Зелень, соль - по вкусу

Способ приготовления

Промытые листья крапивы опустить в кипяток на 1-2 минуты, откинуть на сито, измельчить ножом, положить в салатник, нарезать зеленый лук и соединить с крапивой. Толченые ядра грецких орехов развести в 0, 25 стакана отвара крапивы, добавить уксус, перемешать и полученной смесью заправить крапиву в салатнике. Посыпать мелко нарезанной зеленью.

Биточки из крапивы с пшенкой

Ингредиенты

Жир – 20 г

Крапива – 100 г

Пшенная каша – 200 г

Соль – по вкусу

Способ приготовления

Перед приготовлением крапиву ошпарьте, порубите, отварите в кипятке 3 минуты, откиньте на сито, измельчите. Перемешайте с густой пшенной кашей, сформируйте биточки и выпекайте в форме, предварительно смазанной жиром.

Бутерброды с крапивой pixabay.com

Крапивное масло для бутербродов

Ингредиенты

Крапива (измельченная) – 2 ст. л.

Сливочное масло – 100 г

Хрен – по вкусу

Способ приготовления

Возьмите листья крапивы и мелко порубите или пропустите через мясорубку, а затем перемешайте с мягким сливочным маслом. Добавьте немного тертого хрена по вкусу, и вы получите «зеленое масло» для намазывания ломтиков хлеба.

Листья крапивы содержат хлорофилл в чистом виде. А это значит, что растение обладает стимулирующим воздействием на организм, тонизирует, способствует заживлению пораженных сосудов, укрепляет сердечно-сосудистую систему

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