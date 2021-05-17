Что приготовить из крапивы: ТОП-5 полезных идей
Крапива – укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость организма бактериям, токсинам, воздействию радиации.
Творог с крапивой
Ингредиенты
- Творог – 200 г
- Крапива (измельченная) – 1 ст.
- Чеснок – 3 зуб.
- Растительное масло – 3 ст.л.
- Горчица – 1 ч.л.
Способ приготовления
- Протрите сквозь сито творог.
- Смешайте творожную массу со стаканом мелко нарубленных листочков крапивы.
- Добавьте измельченный чеснок, растительное масло и горчицу. Перемешайте.
20 листочков крапивы обеспечивают организм суточной дозой витамина А.
Салат из крапивы «Изумрудный микс»
Ингредиенты
- Крапива молодая
- Зелёный лук
- Укроп
- Петрушка
- Растительное масло
- Перец
- Соль
Способ приготовления
- Листья крапивы как следует промыть и ошпарить кипятком, мелко нарезать, соединить с мелко рублеными укропом, петрушкой и зеленым луком.
- Подсолить, поперчить и заправить маслом.
А еще в крапиве есть витамины К, Е, В и микроэлементы, среди которых железо, магний, медь, кальций и др.
Салат «Орехово-луковый»
Ингредиенты
- Молодая крапива — 800 г
- Лук зеленый — 120 г
- Петрушка — 80 г
- Орехи грецкие - 100 г
- Зелень, соль - по вкусу
Способ приготовления
- Промытые листья крапивы опустить в кипяток на 1-2 минуты, откинуть на сито, измельчить ножом, положить в салатник, нарезать зеленый лук и соединить с крапивой.
- Толченые ядра грецких орехов развести в 0, 25 стакана отвара крапивы, добавить уксус, перемешать и полученной смесью заправить крапиву в салатнике.
- Посыпать мелко нарезанной зеленью.
Биточки из крапивы с пшенкой
Ингредиенты
- Жир – 20 г
- Крапива – 100 г
- Пшенная каша – 200 г
- Соль – по вкусу
Способ приготовления
- Перед приготовлением крапиву ошпарьте, порубите, отварите в кипятке 3 минуты, откиньте на сито, измельчите.
- Перемешайте с густой пшенной кашей, сформируйте биточки и выпекайте в форме, предварительно смазанной жиром.
Крапивное масло для бутербродов
Ингредиенты
- Крапива (измельченная) – 2 ст. л.
- Сливочное масло – 100 г
- Хрен – по вкусу
Способ приготовления
- Возьмите листья крапивы и мелко порубите или пропустите через мясорубку, а затем перемешайте с мягким сливочным маслом.
- Добавьте немного тертого хрена по вкусу, и вы получите «зеленое масло» для намазывания ломтиков хлеба.
Листья крапивы содержат хлорофилл в чистом виде. А это значит, что растение обладает стимулирующим воздействием на организм, тонизирует, способствует заживлению пораженных сосудов, укрепляет сердечно-сосудистую систему
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