7 секретов, как выбрать вкусное сало

Аппетитное бело-розовое сало – вкусный питательный продукт и национальный символ украинской кухни!

Предпочтительней, конечно же, выбирать сало на рынке, а не в магазине. Ведь на рынке в отличие от магазина или супермаркета, сало можно хорошенько рассмотреть, понюхать и даже попробовать.

Обычно на рынке сало отличается большим ассортиментом, обладает лучшим качеством и вкусом.

Естественно, оно должно быть проверено санитарными службами, иметь штамп и все соответствующие ветеринарные документы.

Как выбрать качественное сало

Предпочтение лучше отдавать салу из свинки, а не кабанчика, так как оно нежнее и приятнее на вкус и не имеет специфического запаха.

Определить какое именно перед вами сало не сложно, достаточно обратить внимание на шкурку. Шкурка на сале от свинки будет тоньше и если подковырнуть ее ногтем будет легче отделяться от куска сала.

Самым вкусным считается сало со спины или с боковой части туши, оно более нежное и мягкое, имеет тонкую шкурку. Сало с щековины, шеи и головы гораздо более жёсткое и имеет более толстую шкуру. Сало с брюшной части свиньи равномерно чередуется мясными прослойками и имеет тонкую нежную шкурку.

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Как выбрать вкусное сало pixabay.com

Качественное сало должно быть бело-розового цвета. Ни в коем случае не стоит брать сало с желтым или серым оттенком. Это свидетельствует о том, что продукт старый или испорченный.

Сало с красноватым оттенком говорит о том, что свинку долго не могли заколоть, от покупки такого сала тоже стоит воздержаться, так как оно будет иметь худший вкус.

При покупке сала рекомендуется его понюхать. Свежее, качественное сальце будет иметь приятный, слегка молочный запах. Замечательно, если шкурка сала пахнет дымком, это означает, что свинка была просмолена по всем правилам. Если продукт отдает мочевиной, то это сало хряка и его лучше не покупать.

Обратите внимание на шкурку, чем она тоньше, тем мягче и нежнее будет сало. Также важно, чтоб шкурка была чистой и без щетины.

Необходимо осмотреть сам кусок сала, шкурка не должна быть высохшей, а сало чересчур твердым. Если кусок сала не имеет легкого блеска, это означает, что оно не свежее и залежалось на прилавке.

Лучше отказаться от покупки сала замаринованного в большом количестве специй и трав. Обычно недобросовестные продавцы, таким образом, маскируют некачественный, а то и вовсе просроченный продукт.

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