Мерджимек чорбасы: турецкий суп-пюре из красной чечевицы

Турецкий пряный суп из красной чечевицы, который готовится очень легко, а необычный вкус запомнится на долго. Кстати, упомянут он еще был в Библии!

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