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Мерджимек чорбасы: турецкий суп-пюре из красной чечевицы

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Турецкий пряный суп из красной чечевицы, который готовится очень легко, а необычный вкус запомнится на долго. Кстати, упомянут он еще был в Библии!
Мерджимек чорбасы
Мерджимек чорбасы
pinterest

Ингредиенты:

  • 250 г красная чечевица 
  • красный лук – 1 шт. (среднего размера)
  • морковь – 0,5 шт. (среднего размера)
  • 50 мл растительное масло
  • 50 г сливочное масло
  • помидор – 1 шт.
  • картофель – 2 шт. (среднего размера)
  • 1 ст.л. томатная паста
  • 1 л кипяток
  • 1 ч.л. кумин (зира)
  • 1/2 ч.л. мята
  • 1/2 ст.л. соль
  • 1 ст.л. лимонный сок

Соус из паприки:

  • 50 г масло сливочное
  • 1 ст.л. паприка
  • 1 ч.л. острая паприка

Приготовление:

  1. Нарежьте одну луковицу. В разогретую кастрюлю налейте немного растительного масла, выложите лук. Обжарьте немного его, отправьте к луку половинку нарезанной моркови. Через две минуты добавьте в кастрюлю 50 г сливочного масла.
  2. Нарежьте один помидор и добавьте его в кастрюлю. Нарежьте небольшими кубиками две средние картофелины и добавьте в кастрюлю. Туда же добавляем 1 ст.л. томатной пасты, 1 ч.л. зиры и 0.5 ч.л. мяты. Естественно, не забываем всё это помешивать.
  3. 250 г красной чечевицы промойте и отправьте в кастрюлю. Предварительно замачивать чечевицу не нужно. Содержимое кастрюли немного обжариваем. Солим и выливаем пол-литра закипевшей воды. Перемешайте. Накройте крышкой и оставьте готовиться 15-20 минут на среднем огне.
  4. Приготовьте соус из паприки. В небольшой кастрюльке растопите 50 г сливочного масла, добавьте 1 ст.л. обычной молотой паприки и 1 ч.л. острой молотой паприки. Перемешайте и  варите полминуты.
  5. Снимаем суп с плиты. Выжмите в него сок 1/6 части лимона. Перебейте содержимое кастрюли блендером.
  6. Разложите суп по тарелкам, добавьте соус. 

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Теги: турецкая кухня, чечевица, суп, суп пюре
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Источник: Ivona

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