Мерджимек чорбасы: турецкий суп-пюре из красной чечевицы
Турецкий пряный суп из красной чечевицы, который готовится очень легко, а необычный вкус запомнится на долго. Кстати, упомянут он еще был в Библии!
Ингредиенты:
- 250 г красная чечевица
- красный лук – 1 шт. (среднего размера)
- морковь – 0,5 шт. (среднего размера)
- 50 мл растительное масло
- 50 г сливочное масло
- помидор – 1 шт.
- картофель – 2 шт. (среднего размера)
- 1 ст.л. томатная паста
- 1 л кипяток
- 1 ч.л. кумин (зира)
- 1/2 ч.л. мята
- 1/2 ст.л. соль
- 1 ст.л. лимонный сок
Соус из паприки:
- 50 г масло сливочное
- 1 ст.л. паприка
- 1 ч.л. острая паприка
Приготовление:
- Нарежьте одну луковицу. В разогретую кастрюлю налейте немного растительного масла, выложите лук. Обжарьте немного его, отправьте к луку половинку нарезанной моркови. Через две минуты добавьте в кастрюлю 50 г сливочного масла.
- Нарежьте один помидор и добавьте его в кастрюлю. Нарежьте небольшими кубиками две средние картофелины и добавьте в кастрюлю. Туда же добавляем 1 ст.л. томатной пасты, 1 ч.л. зиры и 0.5 ч.л. мяты. Естественно, не забываем всё это помешивать.
- 250 г красной чечевицы промойте и отправьте в кастрюлю. Предварительно замачивать чечевицу не нужно. Содержимое кастрюли немного обжариваем. Солим и выливаем пол-литра закипевшей воды. Перемешайте. Накройте крышкой и оставьте готовиться 15-20 минут на среднем огне.
- Приготовьте соус из паприки. В небольшой кастрюльке растопите 50 г сливочного масла, добавьте 1 ст.л. обычной молотой паприки и 1 ч.л. острой молотой паприки. Перемешайте и варите полминуты.
- Снимаем суп с плиты. Выжмите в него сок 1/6 части лимона. Перебейте содержимое кастрюли блендером.
- Разложите суп по тарелкам, добавьте соус.
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