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Что приготовить на пикник: три идеи для барбекю

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Близятся длинные выходные и мы собрали для вас три отличных рецепта для барбекю!
Что приготовить на пикник: три идеи для барбекю
Что приготовить на пикник: три идеи для барбекю
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Барбекю из куриных сердечек

Ингредиенты

  • Субпродукты - 1 кг.
  • Вино красное - 200 мл.
  • Лук репчатый - 3 шт.
  • Помидор - 3 шт.
  • Огурец - 2 шт.
  • Масло растительное - по вкусу.
  • Перец, соль - по вкусу.

Барбекю из сердечек куриных
Барбекю из сердечек куриных
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Способ приготовления

  1. Возьмите почки, вымойте их и нарежьте кусочками. Сердце также нарежьте кусочками толщиной 1–2 см.
  2. Все подготовленные субпродукты замочите в красном вине на 30 минут.
  3. Затем нанижите на вертел попеременно мясо, четвертинки луковиц, половинки помидоров и дольки огурцов.
  4. Посолите, поперчите, смажьте томатным соусом и растительным маслом и поместите в гриль для обжаривания.

Барбекю из индейки

Ингредиенты

  • Индейка - 1 кг
  • Перец халапеньо - 1 шт.
  • Помидор - 3 шт.
  • Чеснок - 5 зубчиков
  • Масло оливковое - 10 ст. л.
  • Соль - по вкусу
  • Кочанный салат - 1 шт.
  • Болгарский перец - 3 шт.
  • Винный уксус - 3 ст. л.
  • Петрушка - по вкусу
  • Перец - по вкусу

Барбекю из индейки
Барбекю из индейки
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Способ приготовления

  1. Мясо индейки нарежьте кубиками. Помидоры очистите от кожицы и нарежьте.
  2. Острый перец освободите от семян и нарежьте колечками. Измельчите 4 зубчика чеснока и смешайте с 5 ст. л. оливкового масла.
  3. Посолите и поперчите. До­бавьте нарезанный помидор и острый перец.
  4. В полученном маринаде замочите кури­цу на 3 часа, и поместите в холодильник.
  5. Затем выньте мясо из маринада, наденьте на деревянные шпажки и жарьте в гриле 10 минут.
  6. Далее возьмите салат, мелко нарежьте и соедините со сладким перцем, нарезанным соломкой.
  7. Добавьте в эту смесь уксус, оставшееся оливковое масло, измельченный зубчик чеснока и полученным марина­дом полейте салат.
  8. Посыпьте рубленой петрушкой и подавайте к мясу.

Барбекю из свежемороженой сельди

  • Сельдь - 300 г
  • Лук репчатый - 3 шт.
  • Лимонная цедра - 1 ст.л.
  • Сок лимонный - 1 ст.л.
  • Помидор - 3 шт.
  • Шпик - по вкусу
  • Масло растительное - по вкусу
  • Зелень - по вкусу
  • Томатная паста - по вкусу

Сельдь на мангале
Сельдь на мангале
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Способ приготовления

  1. Филе свежей сельди нарежьте кусочками.
  2. Затем натрите смесью из рубленого лука, лимонной цедры и лимонного сока.
  3. Закройте посуду с рыбой и оставьте на 30 минут мариноваться.
  4. Затем возьмите вертел и нанизайте на него вперемежку кружочки лука, кружочки помидора, кусочки шпика и сельдь.
  5. Смажьте растительным маслом и зажарьте в гриле.

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Теги: барбекю, пикник, что приготовить, рыба, куриные сердечки, на природу
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Источник: Ivona

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