Что приготовить на пикник: три идеи для барбекю
Близятся длинные выходные и мы собрали для вас три отличных рецепта для барбекю!
Барбекю из куриных сердечек
Ингредиенты
- Субпродукты - 1 кг.
- Вино красное - 200 мл.
- Лук репчатый - 3 шт.
- Помидор - 3 шт.
- Огурец - 2 шт.
- Масло растительное - по вкусу.
- Перец, соль - по вкусу.
Способ приготовления
- Возьмите почки, вымойте их и нарежьте кусочками. Сердце также нарежьте кусочками толщиной 1–2 см.
- Все подготовленные субпродукты замочите в красном вине на 30 минут.
- Затем нанижите на вертел попеременно мясо, четвертинки луковиц, половинки помидоров и дольки огурцов.
- Посолите, поперчите, смажьте томатным соусом и растительным маслом и поместите в гриль для обжаривания.
Барбекю из индейки
Ингредиенты
- Индейка - 1 кг
- Перец халапеньо - 1 шт.
- Помидор - 3 шт.
- Чеснок - 5 зубчиков
- Масло оливковое - 10 ст. л.
- Соль - по вкусу
- Кочанный салат - 1 шт.
- Болгарский перец - 3 шт.
- Винный уксус - 3 ст. л.
- Петрушка - по вкусу
- Перец - по вкусу
Способ приготовления
- Мясо индейки нарежьте кубиками. Помидоры очистите от кожицы и нарежьте.
- Острый перец освободите от семян и нарежьте колечками. Измельчите 4 зубчика чеснока и смешайте с 5 ст. л. оливкового масла.
- Посолите и поперчите. Добавьте нарезанный помидор и острый перец.
- В полученном маринаде замочите курицу на 3 часа, и поместите в холодильник.
- Затем выньте мясо из маринада, наденьте на деревянные шпажки и жарьте в гриле 10 минут.
- Далее возьмите салат, мелко нарежьте и соедините со сладким перцем, нарезанным соломкой.
- Добавьте в эту смесь уксус, оставшееся оливковое масло, измельченный зубчик чеснока и полученным маринадом полейте салат.
- Посыпьте рубленой петрушкой и подавайте к мясу.
Барбекю из свежемороженой сельди
- Сельдь - 300 г
- Лук репчатый - 3 шт.
- Лимонная цедра - 1 ст.л.
- Сок лимонный - 1 ст.л.
- Помидор - 3 шт.
- Шпик - по вкусу
- Масло растительное - по вкусу
- Зелень - по вкусу
- Томатная паста - по вкусу
Способ приготовления
- Филе свежей сельди нарежьте кусочками.
- Затем натрите смесью из рубленого лука, лимонной цедры и лимонного сока.
- Закройте посуду с рыбой и оставьте на 30 минут мариноваться.
- Затем возьмите вертел и нанизайте на него вперемежку кружочки лука, кружочки помидора, кусочки шпика и сельдь.
- Смажьте растительным маслом и зажарьте в гриле.
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