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В чем отличие между профитролями и эклерами?

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А вы знаете, чем отличаются профитроли от эклеров? Вот и мы задались этим вопросом и поискали ответ, а еще нашли классный рецепт профитролей.
В чем отличие между профитролями и эклерами?
В чем отличие между профитролями и эклерами?
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Оказалось, что разница не так уж и велика. 

Профитроль

Автором этого десерта считается шеф-кондитер Попеллини, который придумал рецепт в 1540 году. С французского «profitrole» означает «выгода». Это сфера или шарик, любого размера и с любой рельефностью. Начинка обычно вводится внутрь испеченного теста с помощью кондитерского шприца через отверстие в дне или боку так, чтобы её не было видно. 

Профитроли
Профитроли
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Эклер

Создание эклера приписывается французскому кулинару Мари-Антуану Карему. Этот десерт получил распространение в XIX веке. Одно з первых упоминаний эклера в англоязычной литературе было записано в книге «Boston Cooking School Cook Book» 1884 года. Эклер - это продолговатое пирожное из заварного теста, покрытой помадкой, с начинкой из сливочно-масляного или заварного крема. 

Эклеры
Эклеры
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А еще есть Шу

Это профитроль или эклер с отрезанной верхушкой из заварного теста, которая щедро наполняется начинкой, на которую укладывается отрезанная верхушка. 

В зависимости от начинки, профитроли могут быть как десертом, так и закуской. Пустые профитроли можно даже подавать к супам или бульонам.

Шу
Шу
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Профитроли с желе

Ингредиенты

  • Мука - 1 стакан
  • Яйцо - 4 шт.
  • Масло сливочное - 100 г
  • Апельсин - 2 шт.
  • Желатин
  • Взбитые сливки

Способ приготовления

  1. Вскипятите воду с солью и сливочным маслом, всыпать муку и хорошо размешать. Дать тесту слегка остыть. 
  2. Добавьте яйца и выпекать в духовке 30 минут. 
  3. Нарезанные апельсины нужно засыпать сахаром. Залить растворенным в воде желатином и остудить в холодильнике.
  4. Заполнить профитроли желе. Украсить взбитыми сливками. 

Для сладких профитроли можно использовать масляный, сливочный или даже шоколадный крем. А вот для соленых лучше всего подойдет сливочный сыр со свежей зеленью, пряный паштеты или рагу, а также овощные пюре.

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Теги: эклеры, профитроли, десерты, заварное тесто, выпечка
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Источник: Ivona

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