В чем отличие между профитролями и эклерами?
Оказалось, что разница не так уж и велика.
Профитроль
Автором этого десерта считается шеф-кондитер Попеллини, который придумал рецепт в 1540 году. С французского «profitrole» означает «выгода». Это сфера или шарик, любого размера и с любой рельефностью. Начинка обычно вводится внутрь испеченного теста с помощью кондитерского шприца через отверстие в дне или боку так, чтобы её не было видно.
Эклер
Создание эклера приписывается французскому кулинару Мари-Антуану Карему. Этот десерт получил распространение в XIX веке. Одно з первых упоминаний эклера в англоязычной литературе было записано в книге «Boston Cooking School Cook Book» 1884 года. Эклер - это продолговатое пирожное из заварного теста, покрытой помадкой, с начинкой из сливочно-масляного или заварного крема.
А еще есть Шу
Это профитроль или эклер с отрезанной верхушкой из заварного теста, которая щедро наполняется начинкой, на которую укладывается отрезанная верхушка.
В зависимости от начинки, профитроли могут быть как десертом, так и закуской. Пустые профитроли можно даже подавать к супам или бульонам.
Профитроли с желе
Ингредиенты
- Мука - 1 стакан
- Яйцо - 4 шт.
- Масло сливочное - 100 г
- Апельсин - 2 шт.
- Желатин
- Взбитые сливки
Способ приготовления
- Вскипятите воду с солью и сливочным маслом, всыпать муку и хорошо размешать. Дать тесту слегка остыть.
- Добавьте яйца и выпекать в духовке 30 минут.
- Нарезанные апельсины нужно засыпать сахаром. Залить растворенным в воде желатином и остудить в холодильнике.
- Заполнить профитроли желе. Украсить взбитыми сливками.
Для сладких профитроли можно использовать масляный, сливочный или даже шоколадный крем. А вот для соленых лучше всего подойдет сливочный сыр со свежей зеленью, пряный паштеты или рагу, а также овощные пюре.
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