А вы знаете, чем отличаются профитроли от эклеров? Вот и мы задались этим вопросом и поискали ответ, а еще нашли классный рецепт профитролей.

В чем отличие между профитролями и эклерами? Pinterest

Оказалось, что разница не так уж и велика.

Профитроль

Автором этого десерта считается шеф-кондитер Попеллини, который придумал рецепт в 1540 году. С французского «profitrole» означает «выгода». Это сфера или шарик, любого размера и с любой рельефностью. Начинка обычно вводится внутрь испеченного теста с помощью кондитерского шприца через отверстие в дне или боку так, чтобы её не было видно.

Профитроли Pinterest

Эклер

Создание эклера приписывается французскому кулинару Мари-Антуану Карему. Этот десерт получил распространение в XIX веке. Одно з первых упоминаний эклера в англоязычной литературе было записано в книге «Boston Cooking School Cook Book» 1884 года. Эклер - это продолговатое пирожное из заварного теста, покрытой помадкой, с начинкой из сливочно-масляного или заварного крема.

Эклеры Pinterest

А еще есть Шу

Это профитроль или эклер с отрезанной верхушкой из заварного теста, которая щедро наполняется начинкой, на которую укладывается отрезанная верхушка.

В зависимости от начинки, профитроли могут быть как десертом, так и закуской. Пустые профитроли можно даже подавать к супам или бульонам.

Шу Pinterest

Профитроли с желе

Ингредиенты

Мука - 1 стакан

Яйцо - 4 шт.

Масло сливочное - 100 г

Апельсин - 2 шт.

Желатин

Взбитые сливки

Способ приготовления

Вскипятите воду с солью и сливочным маслом, всыпать муку и хорошо размешать. Дать тесту слегка остыть. Добавьте яйца и выпекать в духовке 30 минут. Нарезанные апельсины нужно засыпать сахаром. Залить растворенным в воде желатином и остудить в холодильнике. Заполнить профитроли желе. Украсить взбитыми сливками.

Для сладких профитроли можно использовать масляный, сливочный или даже шоколадный крем. А вот для соленых лучше всего подойдет сливочный сыр со свежей зеленью, пряный паштеты или рагу, а также овощные пюре.

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