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Армянская Пасха: Сурб Затик

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Нелли рассказала, о традициях празднования армянской Пасхи и поделилась рецептом праздничного плова .
Армянская Пасха: Сурб Затик
Армянская Пасха: Сурб Затик
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Сегодня речь пойдет об армянских блюдах подаваемых на Пасху. 
Но сначала, давайте поговорим о слове “затик“. Вероятнее всего “затик“ происходит от слова “азатутюн, азатвел“ (свобода, освобождаться) и означает оно избавление от страданий.

В этом году армяне, как и католики отмечали Пасху 4 апреля

Традиционно на столе обязательно должны быть крашенные яйца. И каких бы цветов они не были, крашенные луковой шелухой яйца - обязательны. И конечно же яичные бои. В детстве я всегда удивлялась как это наша бабушка побеждала даже с треснутыми яйцами, а потом поняла, что в этом и есть уважительное отношение армян к старшим, родителям, к пожилым людям. 
Еще обязательна зелень. Свежая или жаренная с яйцом. Зелени должно быть очень много,  это могут быть зеленый лук, кинза, петрушка, но самое важное - тархун.

Потому что пасхальные яйца с лавашом и тархуном - это необычайно вкусно. Жаль в Киеве нет армянского тархуна.

Также обязательна рыба. Еще со времен первых христиан, II - III в. н.э.  - рыба считается символом христианства. Армянские хозяйки обычно готовят севанский Сиг или Форель. По традиции рыбу нужно варить без ничего, чтоб подчеркнуть вкус рыбы.
Конечно же хлеб и вино. Ведь это символические плоть и кровь Христа.
И главное блюдо - пасхальный армянский плов. Пасхальный плов готовится из риса и изюма (можно добавить так же и сухофрукты). 

Праздничный стол
Праздничный стол
facebook.com/eda.u.nelly

Плов с изюмом олицетворяет землю заселенную Богом людьми, а изюминки - это избранные, преодолевшие в своей душе сомнения Фомы Неверующего и поверившие в Воскресение Христа.

Сегодня я предлагаю рецепт именно этого плова.

Ингредиенты

  • На 400 гр. риса 
  • 150-200 гр изюма светлого и кураги
  • Масло (желательно топленное)
  • Соль по вкусу

Приготовление

  1. В кипяченной соленой воде варим заранее промытый рис до готовности. Откидываем на дуршлаг.
  2. В сковородку кладем половину пасла и на маленьком огне жарим изюм и курагу.
  3. В отдельную сковороду кладем оставшееся масло, рис и жаренные сухофрукты.
  4. Оставляем томиться на медленном огне 3-5 мин. Готовьте с любовью и с удовольствием. 

А если вы хотите попробовать настоящую армянскую кухню, то на страничке в фейсбуке ее можно заказать у Нелли!

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Теги: как приготовить, традиции, Армения, армянская кухня
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Источник: Ivona

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