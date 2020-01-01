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120 лучших рецептов варенья в спецвыпуске журнала "Теленеделя" "Консервирование. Варенья"

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10 июня в продажу поступил новый спецвыпуск журнала "Теленеделя" "Консервирование. Варенья".
120 лучших рецептов варенья в спецвыпуске журнала "Теленеделя" "Консервирование. Варенья"
120 лучших рецептов варенья в спецвыпуске журнала "Теленеделя" "Консервирование. Варенья"
Pixabay

В специальном выпуске журнала “Теленеделя“ собрано 120 лучших рецептов варенья, джемов, конфитюров, мармелада, желе, пастилы, наливок, а также сладкой выпечки. Готовьтесь к сезону дачных заготовок прямо сейчас! Спецвыпуск уже в продаже.

120 лучших рецептов варенья в спецвыпуске журнала
120 лучших рецептов варенья в спецвыпуске журнала "Теленеделя" "Консервирование. Варенья"
Теленеделя

Эти рецепты вы найдете в номере:

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Варенье: из клубники, черники, земляники, рябины, айвы, тыквы, клюквы, белой черешни, ревеня, яблок, медовой сливы.

Джем: из винограда, сливы, смородины, абрикоса и малины, апельсина, мандарина, лимона, персика и даже имбиря.

Желе: из крыжовника, малины, черной смородины и цитрусовых,

Конфитюр: из яблок, абрикоса, груши, имбиря, слив с ромом.

Пастила: из яблок и слив, вишневого и персикового жмыха, груш с тмином, вишни, банана и дыни.

Повидло: чернично-яблочное, облепиховое, морковное.

Цукаты: из груш, кабачков, вишни, моркови, имбиря, арбузных косточек.

Также в номере: наливки, рецепты из разных стран, мастер-класс от ведущего программы “Готовим вместе“ на канале “Интер“ Андрея Дромова, а ведущая “Сніданок. Вихідний“ на канале 1+1 Валентина Хамайко поделилась удачными вариантами сладкой консервации.

120 лучших рецептов варенья в спецвыпуске журнала
120 лучших рецептов варенья в спецвыпуске журнала "Теленеделя" "Консервирование. Варенья"
Pixabay

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Спецвыпуск пользуется большой популярностью среди читателей и востребован рекламодателями уже 10 лет подряд. “Теленеделя“ “Консервирование. Варенья“ отпечатан тиражом 40 000 экз. Выход номера сопровождается анонсирующими роликами на радио и рекламной кампанией в прессе и интернете.

“Консервирование. Варенья“ – уже в продаже. Стоимость в рознице: 18.00 гривен. Также рекомендуем заказать спецвыпуск в нашем интернет-магазине по сниженной цене – всего 13 грн. 

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Теги: варенье
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Источник: Ivona bigmir)net

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