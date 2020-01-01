Битые огурцы по-китайски: рецепт азиатской закуски

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Китайские «битые» огурцы — это закуска, которая готовится очень быстро, а вкус ее получается очень сбалансированным. Многие считают китайскую кухню сложной, но именно это закуска легка в приготовлении и получается у всех с первого раза. По сути, “битые” огурцы - это китайский вариант маринования.
Для приготовления закуски лучше использовать молодые свежесорванные огурцы. Существует множество рецептов приготовления закуски, а точнее - маринада. Мы советуем сделать маринад из рисового уксуса, соевого соуса, растительного масла, сахара, чеснока, острого перца. Растительное масло можно использовать любое, очень вкусно получится с кунжутным. Рисовый уксус иногда заменяют бальзамическим, яблочным.
Битые огурцы послужат прекрасным дополнением к жаренным на гриле колбаскам, мясу, птице или рыбе.
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Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить вкусный китайский суп.
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