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Битые огурцы по-китайски: рецепт азиатской закуски

Сегодня, 14:35Комментариев:0
Как приготовить пикантную овощную закуску по восточному рецепту.
Ингредиенты
  • Огурцы 500 г
  • Чеснок 4 зубца
  • Рисовый уксус, соевый соус, растительное масло по 2 ст.л.
  • Острый стручковый перец
  • Сахар, белый кунжут по 2 ч.л.
  • Соль
  • Кинза ½ пучка
Битые огурцы по-китайски: рецепт азиатской закуски
Битые огурцы по-китайски: рецепт азиатской закуски / depositphotos

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Китайские «битые» огурцы — это закуска, которая готовится очень быстро, а вкус ее получается очень сбалансированным. Многие считают китайскую кухню сложной, но именно это закуска легка в приготовлении и получается у всех с первого раза. По сути, “битые” огурцы - это китайский вариант маринования.

Для приготовления закуски лучше использовать молодые свежесорванные огурцы.  Существует множество рецептов приготовления закуски, а точнее - маринада. Мы советуем сделать маринад из рисового уксуса, соевого соуса, растительного масла, сахара, чеснока, острого перца. Растительное масло можно использовать любое, очень вкусно получится с кунжутным. Рисовый уксус иногда заменяют бальзамическим, яблочным.

Битые огурцы послужат прекрасным дополнением к жаренным на гриле колбаскам, мясу, птице или рыбе.

Битые огурцы по-китайски: рецепт азиатской закуски
Битые огурцы по-китайски: рецепт азиатской закуски
depositphotos

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Приготовление:

  1. Вымыть, обсушить огурцы, обрезать кончики. Разрезать каждый вдоль пополам.
  2. Отбить огурцы деревянной скалкой так, чтобы они потрескались.
  3. Нарезать огурцы наискосок небольшими кусочками, переложить в салатную миску.
  4. Добавить соль, сахар, уксус, соевый соус. Перемешать.
  5. Дать огурцам постоять 10 минут, чтобы они лучше пропитались маринадом.
  6. Нарубить мелко чеснок, кинзу и острый перец. Добавить в салат.
  7. Добавить кунжут, перемешать.
  8. Заправить растительным маслом, подавать к столу.

Ранее мы писали, как приготовить вкусный китайский суп.

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Теги:китайская кухня,огурцы,блюда из огурцов,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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