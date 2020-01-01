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Как приготовить пикантную овощную закуску по восточному рецепту.

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Китайские «битые» огурцы — это закуска, которая готовится очень быстро, а вкус ее получается очень сбалансированным. Многие считают китайскую кухню сложной, но именно это закуска легка в приготовлении и получается у всех с первого раза. По сути, “битые” огурцы - это китайский вариант маринования.

Для приготовления закуски лучше использовать молодые свежесорванные огурцы. Существует множество рецептов приготовления закуски, а точнее - маринада. Мы советуем сделать маринад из рисового уксуса, соевого соуса, растительного масла, сахара, чеснока, острого перца. Растительное масло можно использовать любое, очень вкусно получится с кунжутным. Рисовый уксус иногда заменяют бальзамическим, яблочным.

Битые огурцы послужат прекрасным дополнением к жаренным на гриле колбаскам, мясу, птице или рыбе.

Битые огурцы по-китайски: рецепт азиатской закуски depositphotos

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Приготовление:

Вымыть, обсушить огурцы, обрезать кончики. Разрезать каждый вдоль пополам. Отбить огурцы деревянной скалкой так, чтобы они потрескались. Нарезать огурцы наискосок небольшими кусочками, переложить в салатную миску. Добавить соль, сахар, уксус, соевый соус. Перемешать. Дать огурцам постоять 10 минут, чтобы они лучше пропитались маринадом. Нарубить мелко чеснок, кинзу и острый перец. Добавить в салат. Добавить кунжут, перемешать. Заправить растительным маслом, подавать к столу.

Ранее мы писали, как приготовить вкусный китайский суп.

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