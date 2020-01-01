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Рыбные палочки из хека по-домашнему

Сегодня, 12:59Комментариев:0
Рецепт домашних рыбных палочек из фарша, которые обжариваются во фритюре.
Ингредиенты
  • Для рыбного фарша:
  • Хек 1 кг
  • Яйца, плавленный сырок по 1 шт
  • Крахмал кукурузный 1 ст.л.
  • Растительное масло
  • Соль
  • Перец
  • Для кляра и панировки:
  • Яйца 3 шт
  • Вода 1 ст.л.
  • Мука 100 г
  • Панировочные сухари 200 г
Рыбные палочки из хека по-домашнему
Рыбные палочки из хека по-домашнему / depositphotos

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Рыбные палочки в панировке появились на прилавках украинских маркетов два десятилетия назад, хотя появилось оно в 60-х годах прошлого века. Впервые продукт появился в британских магазинах, а сегодня полуфабрикат продают везде. Рыбные палочки - это замороженный продукт из рыбного фарша, который необходимо просто вынуть из морозилки и поджарить во фритюре. Нередко качество рыбных палочек оставляет желать лучшего, ведь в продукт добавляют фарш из некачественной рыбы, синтетические добавки, усилители вкуса. Все это увеличивает срок хранения рыбных палочек, придает продукту больше веса.

В то же время вкусные настоящие рыбные палочки можно приготовить в домашних условиях. Для их приготовления необходима океаническая рыба - минтай треска или хек. При этом не обязательно покупать тушку и разделывать ее, можно сэкономить время, и смолоть фарш из рыбного филе. Кроме рыбы в фарш кладут: манку, сливки, сырой картофель, морковь, кабачок, яблоки, творог, куриный фарш, грибы, перловку, геркулес и многое другое. Мы советуем добавить плавленый сырок, который придаст продукту особый аромат. К тому же благодаря сырку масса лучше слипнется. Обжаривают рыбные палочки в панировочных сухарях

Однажды приготовив рыбные палочки из хека по-домашнему, вы больше никогда не остановитесь у прилавка с этим полуфабрикатом в магазине. Продукт хорошо поддается заморозке, а это значит, что блюдо выручит когда нет возможности или желания готовить полноценный ужин. 

Рыбные палочки из хека по-домашнему
Рыбные палочки из хека по-домашнему
depositphotos

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Приготовление:

  1. Удалить у рыбы плавники, разрезать вдоль хребта пополам, вынуть хребет, снять кожу.
  2. Удалить у рыбы крупные кости, перемолоть в фарш.
  3. Натереть на мелкой терке плавленый сыр, добавить в фарш.
  4. Вбить яйцо, добавить соль и перец.
  5. Добавить кукурузный крахмал, тщательно вымесить.
  6. Отщипывать фарш, делать колбаски-палочки.
  7. Накрыть поднос пищевой пленкой, выложить колбаски.
  8. Убрать в морозилку.
  9. Соединить яйца с ледяной водой, солью и перцем. Перемешать.
  10. Обваливать рыбные палочки сначала в муке, потом в яичной смеси, и сверху в панировочных сухарях.
  11. Выложить на застеленный пищевой пленкой поднос.
  12. Налить в сковороду столько масла, чтобы палочки погрузились на половину.
  13. Жарить с двух сторон до готовности.
  14. Вынуть на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.

Ранее мы писали, как приготовить котлеты из рыбы.

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Теги:рыба,хек,блюда из рыбы,рыбные палочки,рыбные котлеты,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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