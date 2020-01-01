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Рецепт домашних рыбных палочек из фарша, которые обжариваются во фритюре.

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Рыбные палочки в панировке появились на прилавках украинских маркетов два десятилетия назад, хотя появилось оно в 60-х годах прошлого века. Впервые продукт появился в британских магазинах, а сегодня полуфабрикат продают везде. Рыбные палочки - это замороженный продукт из рыбного фарша, который необходимо просто вынуть из морозилки и поджарить во фритюре. Нередко качество рыбных палочек оставляет желать лучшего, ведь в продукт добавляют фарш из некачественной рыбы, синтетические добавки, усилители вкуса. Все это увеличивает срок хранения рыбных палочек, придает продукту больше веса.

В то же время вкусные настоящие рыбные палочки можно приготовить в домашних условиях. Для их приготовления необходима океаническая рыба - минтай треска или хек. При этом не обязательно покупать тушку и разделывать ее, можно сэкономить время, и смолоть фарш из рыбного филе. Кроме рыбы в фарш кладут: манку, сливки, сырой картофель, морковь, кабачок, яблоки, творог, куриный фарш, грибы, перловку, геркулес и многое другое. Мы советуем добавить плавленый сырок, который придаст продукту особый аромат. К тому же благодаря сырку масса лучше слипнется. Обжаривают рыбные палочки в панировочных сухарях

Однажды приготовив рыбные палочки из хека по-домашнему, вы больше никогда не остановитесь у прилавка с этим полуфабрикатом в магазине. Продукт хорошо поддается заморозке, а это значит, что блюдо выручит когда нет возможности или желания готовить полноценный ужин.

Рыбные палочки из хека по-домашнему depositphotos

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Приготовление:

Удалить у рыбы плавники, разрезать вдоль хребта пополам, вынуть хребет, снять кожу. Удалить у рыбы крупные кости, перемолоть в фарш. Натереть на мелкой терке плавленый сыр, добавить в фарш. Вбить яйцо, добавить соль и перец. Добавить кукурузный крахмал, тщательно вымесить. Отщипывать фарш, делать колбаски-палочки. Накрыть поднос пищевой пленкой, выложить колбаски. Убрать в морозилку. Соединить яйца с ледяной водой, солью и перцем. Перемешать. Обваливать рыбные палочки сначала в муке, потом в яичной смеси, и сверху в панировочных сухарях. Выложить на застеленный пищевой пленкой поднос. Налить в сковороду столько масла, чтобы палочки погрузились на половину. Жарить с двух сторон до готовности. Вынуть на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.

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