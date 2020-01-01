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Блюдо за 20 минут: рецепт грибного супа-пюре от "топ-модели по-украински"

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Финалистка третьего сезона модельного реалити Катя Куличенко поделилась фирменным рецептом.
Блюдо за 20 минут: рецепт грибного супа-пюре от "топ-модели по-украински"
Блюдо за 20 минут: рецепт грибного супа-пюре от "топ-модели по-украински"
unsplash

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В воскресенье, 5 апреля, отмечался Международный день супа. Суп — не только полезная часть рациона, но и очень вкусная, если знать правильные рецепты. А еще его можно сделать буквально за 20 минут. Например, если вы будете готовить грибной суп-пюре по рецепту финалистки третьего сезона «Топ-модели по-украински» (Новый канал) Кати Куличенко по прозвищу Тетя Мотя.

Блюдо за 20 минут: рецепт грибного супа-пюре от
Блюдо за 20 минут: рецепт грибного супа-пюре от "топ-модели по-украински"
Пресс-служба

Ингредиенты:

  • молоко — 1 л;
  • лук — 300 г;
  • шампиньоны — 300 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Доведите молоко до кипения, посолите его.
  2. Мелко нарежьте лук и шампиньоны, выдавите чеснок и обжарьте все это на сливочном масле.
  3. Положите зажарку в молоко, посолите и поперчите по вкусу.
  4. Проварите еще минут 5-10.
  5. Взбейте суп блендером и дайте ему постоять минут 10.
  6. Можете подавать с сухариками или зеленью.

Приятного аппетита!

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Теги: суп-пюре, грибной суп-пюре, топ-модель по-украински
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