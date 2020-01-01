Финалистка третьего сезона модельного реалити Катя Куличенко поделилась фирменным рецептом.

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В воскресенье, 5 апреля, отмечался Международный день супа. Суп — не только полезная часть рациона, но и очень вкусная, если знать правильные рецепты. А еще его можно сделать буквально за 20 минут. Например, если вы будете готовить грибной суп-пюре по рецепту финалистки третьего сезона «Топ-модели по-украински» (Новый канал) Кати Куличенко по прозвищу Тетя Мотя.



Блюдо за 20 минут: рецепт грибного супа-пюре от "топ-модели по-украински" Пресс-служба

Ингредиенты:

молоко — 1 л;

лук — 300 г;

шампиньоны — 300 г;

чеснок — 2 зубчика;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

Доведите молоко до кипения, посолите его. Мелко нарежьте лук и шампиньоны, выдавите чеснок и обжарьте все это на сливочном масле. Положите зажарку в молоко, посолите и поперчите по вкусу. Проварите еще минут 5-10. Взбейте суп блендером и дайте ему постоять минут 10. Можете подавать с сухариками или зеленью.

Приятного аппетита!

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