Свежие овощи, зелень и легкие заправки - вот универсальный рецепт настоящего весеннего салата!

Весенние салаты в корне отличаются от зимних. Здесь уже не место консервированным овощам и тяжелым заправкам. На смену им приходит обилие ярких красок свежей зелени и овощей. Ivona делится рецептами приготовления лучших зеленых салатов.

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Зеленый салат - одно из самых вкусных, легких и полезных блюд. Чтобы приготовить такой салат, нужно лишь смешать свежую зелень с ароматной заправкой и добавить ингредиенты на свой вкус: овощи, отварное или жареное мясо, морепродукты или яйцо.

Зеленые весенние салаты: ТОП-5 рецептов pinterest.com

Единственное правило приготовления зеленых салатов - поливать заправкой и солить их нужно непосредственно перед подачей к столу, чтобы зелень не завяла, не пустила лишний сок и не потеряла вкус. И не забывайте о совместимости разных видов зелени в салате.

Вкусная альтернатива насыщенным, майонезным “зимним“ салатам. Курица порой бывает суховатой, так что сочетание свежих, сочных овощей и птичьего мяса, помимо идеального вкусового совпадения, отличное совмещается еще и по текстуре.

Зеленые весенние салаты: ТОП-5 рецептов pinterest.com

Пекинская капуста ничем не хуже белокочанной, и в приготовлении зеленых салатов играет не последнюю роль. Кому-то нравится лишь ее зеленая часть, кто-то - без ума от толстой, белой части листа. В салатах часто используются обе части, от чего он лишь выигрывает. Эта вариация на тему пекинской капусты с овощами придется по вкусу любителям похрустеть свежими витаминами.

Зеленые весенние салаты: ТОП-5 рецептов pinterest.com

Медово-лаймовая заправка и пикантное сочетание киви, авокадо и яблок делает этот салат по-настоящему особенным. Такое блюдо придется кстати и на праздничном столе, и на завтрак, и во время романтического ужина.

Зеленые весенние салаты: ТОП-5 рецептов pinterest.com

Сочетание овощей и мягкого сыра - не ново, однако, за свою многолетнюю историю, не теряет популярности среди поклонников зеленых салатов. Зеленый салат с брынзой - весенняя классика, по карману и по вкусу каждому.

Зеленые весенние салаты: ТОП-5 рецептов pinterest.com

Настоящий витаминный взрыв в салатной тарелке! Рекомендуется тем, в чьем организме не хватает железа. Ну и конечно тем, кто просто не может устоять перед необычными вкусовыми сочетаниями и интересными салатами с небанальной заправкой.

Зеленые весенние салаты: ТОП-5 рецептов pinterest.com

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