Ведущая программы "Ревизор" поделилась рецептом выпечки.

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Крендель в виде сердечка или брецель. Именно так называют самую без преувеличения популярную выпечку в Германии. По традиционному рецепту ее готовят с солью, ведь немцы используют сдобу, как закуску к пиву. Со временем брецель появился и в других странах, и его начали делать сладким. В австрийских кафе готовят с маком, а в Украине брецель посыпают сыром.

Недавно Юлия Панкова вернулась с отдыха в Австрии. Именно оттуда она привезла нам рецепт брецеля.

– Он очень вкусный, – говорит Юля. – Устоять перед брецелем нереально. Признаюсь, что я ими там просто объелась! Теперь, завладев рецептом, планирую дома часто выпекать брецели. Ведь готовить их просто и быстро.

Брецель с корочкой от Юлии Панковой пресс-служба

600 г муки;

2 чайные ложки соли;

20 г свежих дрожжей (или 7 г сухих);

450 мл теплого молока;

Щепотка сахара.

Ингредиенты для лауге (раствор, куда брецели погружают перед запеканием):

1 л воды;

30 г пищевой соды.

Для посыпки брецелей сверху:

Крупная соль, кунжут, мак, тертый сыр.

Способ приготовления:

Муку смешайте с солью. Дрожжи разведите с молоком и сахаром. Замесите мягкое, эластичное тесто. Положите его в глубокую тарелку, накройте и поставьте в теплое место на 40-60 минут. Надо чтобы тесто увеличилось в два раза. Когда оно поднимется, разделите его на 12 одинаковых частей. Из каждого куска сделайте тонкую колбаску длиной примерно в 60 см. В середине она должна быть толще. Сформируйте крендели.

Духовку разогрейте до 200 градусов.

Для лауге – доведите до кипения воду и добавьте соду. Уменьшив температуру, осторожно опускайте брецели по одному в горячий лауге. Там держите их по 30-60 секунд. Это делается, чтобы во время запекания сдоба приобрела свой фирменный коричневый оттенок. Достаньте брецели шумовкой и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Сверху слегка надрежьте и посыпьте солью, кунжутом, маком или сыром. Выпекайте 15 минут до красивого цвета и корочки.

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