Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Брецель с корочкой от Юлии Панковой

Комментариев: 0
Ведущая программы "Ревизор" поделилась рецептом выпечки.
Брецель с корочкой от Юлии Панковой
Брецель с корочкой от Юлии Панковой
пресс-служба

Читай также: Рецепт приготовления сибаса от Юлии Панковой

Крендель в виде сердечка или брецель. Именно так называют самую без преувеличения популярную выпечку в Германии. По традиционному рецепту ее готовят с солью, ведь немцы используют сдобу, как закуску к пиву. Со временем брецель появился и в других странах, и его начали делать сладким. В австрийских кафе готовят с маком, а в Украине брецель посыпают сыром.

Недавно Юлия Панкова вернулась с отдыха в Австрии. Именно оттуда она привезла нам рецепт брецеля.

– Он очень вкусный, – говорит Юля. – Устоять перед брецелем нереально. Признаюсь, что я ими там просто объелась! Теперь, завладев рецептом, планирую дома часто выпекать брецели. Ведь готовить их просто и быстро.

Брецель с корочкой от Юлии Панковой
Брецель с корочкой от Юлии Панковой
пресс-служба

Ингредиенты для теста:

  • 600 г муки;
  • 2 чайные ложки соли;
  • 20 г свежих дрожжей (или 7 г сухих);
  • 450 мл теплого молока;
  • Щепотка сахара.

Ингредиенты для лауге (раствор, куда брецели погружают перед запеканием):

  • 1 л воды;
  • 30 г пищевой соды.

Для посыпки брецелей сверху:

  • Крупная соль, кунжут, мак, тертый сыр.

Способ приготовления:

Муку смешайте с солью. Дрожжи разведите с молоком и сахаром. Замесите мягкое, эластичное тесто. Положите его в глубокую тарелку, накройте и поставьте в теплое место на 40-60 минут. Надо чтобы тесто увеличилось в два раза. Когда оно поднимется, разделите его на 12 одинаковых частей. Из каждого куска сделайте тонкую колбаску длиной примерно в 60 см. В середине она должна быть толще. Сформируйте крендели.

Духовку разогрейте до 200 градусов.

Для лауге – доведите до кипения воду и добавьте соду. Уменьшив температуру, осторожно опускайте брецели по одному в горячий лауге. Там держите их по 30-60 секунд. Это делается, чтобы во время запекания сдоба приобрела свой фирменный коричневый оттенок. Достаньте брецели шумовкой и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Сверху слегка надрежьте и посыпьте солью, кунжутом, маком или сыром. Выпекайте 15 минут до красивого цвета и корочки.

Ранее мы писали, как приготовить линцерское печенье. 

Поделись:
Теги: Юлия Панкова, ревизор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/cooking/food
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь