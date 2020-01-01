Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Линцерское печенье от Юлии Панковой

Комментариев: 0
Ведущая программы "Ревизор Х" на Новом канале делится рецептом, который привезла с отдыха в Австрии.
Линцерское печенье от Юлии Панковой
Линцерское печенье от Юлии Панковой
пресс-служба

Читай также: Ореховое пралине: как приготовить десерт дома

Больше недели девушка вместе со своим мужем покоряла вершины гор в курортном городке Бад-Гаштайн в Австрии. Ежедневно ведущая проезжала на сноуборде более 40 километров. Между развлечениями девушка успела насладиться австрийскими вкусностями. Говорит, что снова открыла для себя новые гастрономические вкусы.

– Мы пробовали уже привычные брецели и шницели, а также что-то новенькое, – говорит девушка. – Например, нежное печенье с орехами «Линц». У местных кондитеров я расспросила о его истории. Узнала интересный факт: по древнему рецепту это был пирог. Но изобретательные австрийские кулинары сделали его порционным. Согласитесь, что это очень удобно – хрустящее песочное печенье. И, конечно же, я взяла рецепт, которым охотно делюсь с вами.

Линцерское печенье от Юлии Панковой
Линцерское печенье от Юлии Панковой
пресс-служба

Ингредиенты:

  • 150 граммов лесных орехов (или любых на ваш вкус);
  • 200 граммов сливочного масла комнатной температуры;
  • 100 граммов сахара,
  • 1 яйцо;
  • 1 чайная ложка лимонной цедры;
  • 360 граммов муки;
  • половина чайной ложки разрыхлителя;
  • 1 чайная ложка корицы;
  • 150 граммов любого ягодного джема;
  • сахарная пудра.

Приготовление:

  1. Сначала надо приготовить ореховую муку. Для этого обжарьте орехи в духовке или на сковородке. Затем снимите с них скорлупу. Добавьте 1-2 ложки сахара и перемелите. Это важно! Ведь если вы не добавите сахар, орехи превратятся в пасту.
  2. Взбейте сливочное масло. Всыпьте в него оставшийся сахар. Туда же добавьте яйцо, цедру и ореховое муку (которую вы уже приготовили). Взбивайте все до однородности.
  3.  В отдельной посуде смешайте муку, чайную ложку корицы и половину чайной ложки разрыхлителя. Все перемешайте.
  4.  Соедините обе смеси. Замесите тесто, скатайте его в шар и заверните в пищевую пленку. Оставьте на несколько часов в холодильнике. Когда время истечет, достаньте тесто из холодильника и раскатайте между двумя листами пергамента. Так оно не будет липнуть к скалке. Вырежьте с помощью формочек или простого стакана круги, в половине из них сделайте «окошки». Вы можете использовать стаканы разных диаметров.
  5.  Положите кружочки теста на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в духовке при 180 градусах 10-12 минут, пока краешки печенья не станут золотистыми. Оставьте, чтобы оно остыло. Одну половинку смажьте тонким слоем джема. Сверху накройте половинками с окошками. Посыпьте сахарной пудрой. Печенье готово!

Идеально к чаю!

Ранее мы писали, как приготовить сибас.

Поделись:
Теги: рецепт, Юлия Панкова, Новый канал, десерт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/cooking/food
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь