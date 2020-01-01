Линцерское печенье от Юлии Панковой

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Больше недели девушка вместе со своим мужем покоряла вершины гор в курортном городке Бад-Гаштайн в Австрии. Ежедневно ведущая проезжала на сноуборде более 40 километров. Между развлечениями девушка успела насладиться австрийскими вкусностями. Говорит, что снова открыла для себя новые гастрономические вкусы.

– Мы пробовали уже привычные брецели и шницели, а также что-то новенькое, – говорит девушка. – Например, нежное печенье с орехами «Линц». У местных кондитеров я расспросила о его истории. Узнала интересный факт: по древнему рецепту это был пирог. Но изобретательные австрийские кулинары сделали его порционным. Согласитесь, что это очень удобно – хрустящее песочное печенье. И, конечно же, я взяла рецепт, которым охотно делюсь с вами.