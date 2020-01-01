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Рагу по-ирландски: как приготовить горячее блюдо

Сегодня, 12:04Комментариев:0
Традиционное блюдо ирландцев - рагу из баранины готовится с овощами, специями и пивом.
Ингредиенты
  • Баранина (говядина) 500 г.
  • Картофель 5 шт.
  • Морковь 2 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Соль
  • Перец
  • Тимьян
  • Лавровый лист
  • Чеснок 1 зубец
  • Ирландское темное пиво Гиннес 1 бутылка
  • Вода 0,5 л.
Рагу по-ирландски: как приготовить горячее блюдо
Рагу по-ирландски: как приготовить горячее блюдо / pinterest

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Баранье рагу или Irish stew - национальное блюдо в Ирландии. Блюдо обязательно готовят на день святого Патрика, 17 марта. Кроме мяса в классическом рецепте рагу присутствуют картофель и лук. Позже в рецепт стали добавлять морковь, сельдерей, фасоль, брюссельскую капусту и прочие овощи. Причем, ингредиенты не обжаривали, как сейчас, а складывали в казан в сыром виде, чередуя слоями куски мяса и овощи. На сегодня существует несколько вариантов приготовления рагу по-ирландски, но даже сами ирландцы не смогут точно сказать, какой из них является классическим. Самый вкусный рецепт — рагу по-ирландски из баранины с пивом. 

В рагу по-ирландски важна нарезка ингредиентов. Так, мясо режется не очень крупно, а вот овощи - наоборот, довольно крупными кусками (половинками или четвертинками). Мясо и овощи складывают в глубокую кастрюлю - рондель, заливают водой и тушат до готовности. 

Мы предлагаем приготовить рагу по-ирландски из баранины по классическому рецепту - с темным пивом. Хмельной напиток размягчает мясо, придает рагу интересный вкус, аромат солода и своеобразную горчинку. В итоге получится тающее во рту нежное мясо в густой и очень ароматной подливке с овощами. Тушат рагу на медленном огне 1-3 часа.

pinterest

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Приготовление:

  1. Нарезать не крупно мясо, хорошо обжарить на сковороде с двух сторон.
  2. Нарезать крупно картофель, морковь, лук.
  3. Обжарить морковь с луком до золотистости в сковороде, где до этого жарилось мясо.
  4. Добавить соль, перец, тимьян.
  5. Добавить к овощам мясо. Залить пивом и водой.
  6. Довести рагу до кипения, добавить лавровый лист.
  7. Тушить на минимальном огне до готовности.
  8. Добавить за 20 минут до окончания приготовления картофель. Перемешать.
  9. Снять с огня, добавить чеснок, оставить на 10 минут под крышкой.

Ранее мы писали, как приготовить свиную ногу в пиве.

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Теги:баранина,рагу из баранины,ирландская кухня,,
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Источник: IVONA bigmir)net

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