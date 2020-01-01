Рагу по-ирландски: как приготовить горячее блюдо

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Традиционное блюдо ирландцев - рагу из баранины готовится с овощами, специями и пивом.

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Баранье рагу или Irish stew - национальное блюдо в Ирландии. Блюдо обязательно готовят на день святого Патрика, 17 марта. Кроме мяса в классическом рецепте рагу присутствуют картофель и лук. Позже в рецепт стали добавлять морковь, сельдерей, фасоль, брюссельскую капусту и прочие овощи. Причем, ингредиенты не обжаривали, как сейчас, а складывали в казан в сыром виде, чередуя слоями куски мяса и овощи. На сегодня существует несколько вариантов приготовления рагу по-ирландски, но даже сами ирландцы не смогут точно сказать, какой из них является классическим. Самый вкусный рецепт — рагу по-ирландски из баранины с пивом.

В рагу по-ирландски важна нарезка ингредиентов. Так, мясо режется не очень крупно, а вот овощи - наоборот, довольно крупными кусками (половинками или четвертинками). Мясо и овощи складывают в глубокую кастрюлю - рондель, заливают водой и тушат до готовности.

Мы предлагаем приготовить рагу по-ирландски из баранины по классическому рецепту - с темным пивом. Хмельной напиток размягчает мясо, придает рагу интересный вкус, аромат солода и своеобразную горчинку. В итоге получится тающее во рту нежное мясо в густой и очень ароматной подливке с овощами. Тушат рагу на медленном огне 1-3 часа.

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Приготовление:

Нарезать не крупно мясо, хорошо обжарить на сковороде с двух сторон. Нарезать крупно картофель, морковь, лук. Обжарить морковь с луком до золотистости в сковороде, где до этого жарилось мясо. Добавить соль, перец, тимьян. Добавить к овощам мясо. Залить пивом и водой. Довести рагу до кипения, добавить лавровый лист. Тушить на минимальном огне до готовности. Добавить за 20 минут до окончания приготовления картофель. Перемешать. Снять с огня, добавить чеснок, оставить на 10 минут под крышкой.

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