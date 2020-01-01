Узнайте, как приготовить сибас.

Читай также: 8 секретов вкусных блинов

Ведущая программы “Ревизор Х“ на Новом канале, кулинар Юлия Панкова знает, как сбросить набранные во время праздников килограммы с помощью вкусной рыбки

Ох уж эти праздники! Елка, подарки, колядки и полный стол сладостей, от которых трудно отказаться. Большинство из нас уже заметили несколько лишних сантиметров на талии. Теперь необходимо возвращаться в прежнюю форму. Но делать это нужно без вреда для собственного здоровья. Можно просто начать готовить блюда на пару или запеченные, без жирных соусов.



Рецепт приготовления сибаса от Юлии Панковой пресс-служба

Ведущая программы “Ревизор Х“ на Новом канале, кулинар Юлия Панкова признается, что они с мужем тоже перешли на здоровое питание.

– Теперь в нашем рационе: брокколи, лосось на пару, – рассказывает Юля. – Хотим уменьшить количество потребления мяса. Переходим на рыбу и зеленые овощи. Не едим углеводы на ночь. Меньше кушаем сладкое и жареный картофель.

Юлия Панкова делится с вами любимым рецептом приготовления вкусного сибаса.

Рецепт приготовления сибаса от Юлии Панковой пресс-служба

3-4 зубчика чеснока;

оливковое масло;

свежая рыба сибас (1 большая или 2 маленькие);

6 больших помидоров;

1 шт. лука-порея (можно обычный зеленый лук)

пучок кинзы или базилика;

1 шт. лайма или лимона.

Способ приготовления:

Натрите форму для запекания одним зубчиком чеснока, поперчите и смажьте противень маслом (это придаст блюду аромат). На форму выложите порезанные кружочками томаты – друг на друга, как черепицу. Это все посыпьте слайсами чеснока. Сибас посолите и поперчите, в брюхо положите несколько кусочков лайма или лимона. На коже по бокам рыбы сделайте крестообразные надрезы. Выложите сибас на томаты. Все это посыпьте луком порей (белую часть режем кольцами, зеленую можно разрезать вдоль). ​Сверху все поперчите, полейте немного маслом и поставьте в духовку на 200 градусов на 35-40 мин. Вуаля – вкусный и диетический сибас готов!

Ранее мы писали, как приготовить лазанью.