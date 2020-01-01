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Рецепт рождественской кутьи с клюквой от Евгения Клопотенко

15 мин назадКомментариев:0
Необычный рецепт приготовления перловой кутьи с пикантным ягодным привкусом.
Ингредиенты
  • Перловая крупа 300 г.
  • Клюква (сушеная)­, мак, грецкие орехи 50 г.
  • Лимонный сок (половины лимона) 0,5 шт.
  • Изюм 30 г.
  • Мед 1 ст. л.
Рецепт рождественской кутьи с клюквой от Евгения Клопотенко
Рецепт рождественской кутьи с клюквой от Евгения Клопотенко / pinterest.com

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Кутья или сочиво, коливо, канун, сыть - символ Рождества. По сути, это поминальное блюдо, которое впрочем обязательно готовят на Новый год, Сочельник и Крещение. Пшеница с медом в качестве поминальной еды известны еще со времен Древнего мира. Зерно символизирует вечную жизнь, воскресение, изобилие. Мед и орехи - символы достатка и плодородия. В старину у православных считалось, чем богаче приготовить кутью на Рождество, тем лучше будет урожай, а в семье - достаток. С кутьи начинают рождественскую трапезу с первой звездой в Сочельник. Кутью готовят не только из пшеницы, но из перловки, ячменя, риса и овса. 

Кутью можно приготовить в трех вариантах:

  • богатая кутья, постное блюдо с медом, орехами, маком, которое готовится исключительно в Сочельник;
  • щедрая кутья, блюдо которое готовится перед Новым годом с добавлением сливочного масла, молока или сливок;
  • голодная кутья, блюдо готовят на Крещение и кроме зерновой основы с подсластителем в нем нет других ингредиентов.

Кутья может получиться разной консистенции, например, полужидкой или рассыпчатой. 

Несмотря на то, что до православного Рождества есть еще больше двух недель, предлагаем ознакомиться с рецептом вкусной кутьи по рецепту победителя шоу “МастерШеф” - Евгения Клопотенко. Он предпочитает кутью не из пшеницы, а из перловки. В качестве пикантного дополнения, Евгений использует сушеную клюкву, которая дает приятную кислинку. 

pinterest.com

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Приготовление:

  1. Промыть крупу, замочить в холодной воде на ночь при комнатной температуре. 
  2. Запарить мак кипятком, дать ему набухнуть 30 минут.
  3. Процедить через сито, перетереть в ступе или чаше блендера. 
  4. Соединить все ингредиенты, тщательно перемешать.
  5. Заправить медом и лимонным соком. 
  6. Дать настояться минимум полчаса.

Ранее мы писали, какие блюда приготовить на Новый год.

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Теги:кутья,Рождество,блюда на рождество,постные блюда,,
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Источник: IVONA bigmir)net

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