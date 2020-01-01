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Домашний зефир маршмэллоу за 5 минут: подробный видеорецепт

Сегодня, 12:15Комментариев:0
Простой рецепт приготовления маршмэллоу - лакомства, похожего на пастилу и суфле.
Ингредиенты
  • Желатин 10 г.
  • Сахар 220 г.
  • Вода 60 мл.
  • Лимонный сок 20 мл.
  • Для посыпки:
  • сахарная пудра, кукурузный крахмал по 1,5 ст.л.
Домашний зефир маршмэллоу за 5 минут: подробный видеорецепт
Домашний зефир маршмэллоу за 5 минут: подробный видеорецепт / pinterest.com

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Маршмэллоу - это жевательный зефир, нечто среднее между пастилой и суфле. Классический маршмэллоу готовят из сахара и желатина, взбитых до консистенции губки. В продукт добавляют красители и ароматизаторы. Название marsh mallow происходит от названия растения - мальвы болотной или алтея лекарственного. Желеобразная, клейкая масса белого цвета и получается из корня этого растения. Впоследствии ее заменили желатином. Как продукт, маршмэллоу появился в США в 50-х годах прошлого века.

Маршмэллоу используют в качестве добавления в разные блюда, чаще десерты: торты, пирожные, мороженое. Иногда жевательный зефир добавляют в салаты. Самый распространенный вариант использования маршмэллоу - в какао, горячий шоколад, кофе. В Америке придумали жарить маршмэллоу на костре во время пикников. Получается очень вкусный десерт, ведь нагреваясь зефир увеличивается в размерах, становится тягучим и воздушным. Сахар превращается в карамель, поэтому цвет маршмэллоу становится коричневым.

Предлагаем приготовить маршмэллоу в домашних условиях. Такой зефир получается нежным, мягким, в меру сладким и с легкой кислинкой.Десерт готовится буквально за 5 минут и станет настоящим подарком для маленьких сладкоежек.

pinterest.com

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Приготовление:

  1. Залить желатин водой, оставить для набухания.
  2. Смазать силиконовую форму для выпекания растительным маслом.
  3. В кастрюле смешать сахар с водой и лимонным соком.
  4. Поставить на огонь, дать закипеть, снять с огня.
  5. Растопить желатин на водяной бане, не допуская закипания.
  6. Вливать сахарный сироп тонкой струйкой, параллельно взбивая массу миксером. Масса должна получится пышной. При желании добавить краситель.
  7. Выложить в форму, разровнять.
  8. Смазать пищевую пленку растительным маслом, накрыть ею форму.
  9. Убрать в холодильник на 2 часа.
  10. Просеять на стол сахарную пудру с кукурузным крахмалом.
  11. Выложить зефир, посыпать сверху сахарно-кукурузной пудрой.
  12. Нарезать порционными кусочками.

Ранее мы писали, как приготовить классическое Тирамису.

 

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Теги:маршмеллоу,зефир,суфле,пастила,,
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Источник: IVONA bigmir)net

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