Домашний зефир маршмэллоу за 5 минут: подробный видеорецепт

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Простой рецепт приготовления маршмэллоу - лакомства, похожего на пастилу и суфле.

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Маршмэллоу - это жевательный зефир, нечто среднее между пастилой и суфле. Классический маршмэллоу готовят из сахара и желатина, взбитых до консистенции губки. В продукт добавляют красители и ароматизаторы. Название marsh mallow происходит от названия растения - мальвы болотной или алтея лекарственного. Желеобразная, клейкая масса белого цвета и получается из корня этого растения. Впоследствии ее заменили желатином. Как продукт, маршмэллоу появился в США в 50-х годах прошлого века.

Маршмэллоу используют в качестве добавления в разные блюда, чаще десерты: торты, пирожные, мороженое. Иногда жевательный зефир добавляют в салаты. Самый распространенный вариант использования маршмэллоу - в какао, горячий шоколад, кофе. В Америке придумали жарить маршмэллоу на костре во время пикников. Получается очень вкусный десерт, ведь нагреваясь зефир увеличивается в размерах, становится тягучим и воздушным. Сахар превращается в карамель, поэтому цвет маршмэллоу становится коричневым.

Предлагаем приготовить маршмэллоу в домашних условиях. Такой зефир получается нежным, мягким, в меру сладким и с легкой кислинкой.Десерт готовится буквально за 5 минут и станет настоящим подарком для маленьких сладкоежек.

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Приготовление:

Залить желатин водой, оставить для набухания. Смазать силиконовую форму для выпекания растительным маслом. В кастрюле смешать сахар с водой и лимонным соком. Поставить на огонь, дать закипеть, снять с огня. Растопить желатин на водяной бане, не допуская закипания. Вливать сахарный сироп тонкой струйкой, параллельно взбивая массу миксером. Масса должна получится пышной. При желании добавить краситель. Выложить в форму, разровнять. Смазать пищевую пленку растительным маслом, накрыть ею форму. Убрать в холодильник на 2 часа. Просеять на стол сахарную пудру с кукурузным крахмалом. Выложить зефир, посыпать сверху сахарно-кукурузной пудрой. Нарезать порционными кусочками.

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