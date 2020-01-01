Домашний зефир маршмэллоу за 5 минут: подробный видеорецепт

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Маршмэллоу - это жевательный зефир, нечто среднее между пастилой и суфле. Классический маршмэллоу готовят из сахара и желатина, взбитых до консистенции губки. В продукт добавляют красители и ароматизаторы. Название marsh mallow происходит от названия растения - мальвы болотной или алтея лекарственного. Желеобразная, клейкая масса белого цвета и получается из корня этого растения. Впоследствии ее заменили желатином. Как продукт, маршмэллоу появился в США в 50-х годах прошлого века.
Маршмэллоу используют в качестве добавления в разные блюда, чаще десерты: торты, пирожные, мороженое. Иногда жевательный зефир добавляют в салаты. Самый распространенный вариант использования маршмэллоу - в какао, горячий шоколад, кофе. В Америке придумали жарить маршмэллоу на костре во время пикников. Получается очень вкусный десерт, ведь нагреваясь зефир увеличивается в размерах, становится тягучим и воздушным. Сахар превращается в карамель, поэтому цвет маршмэллоу становится коричневым.
Предлагаем приготовить маршмэллоу в домашних условиях. Такой зефир получается нежным, мягким, в меру сладким и с легкой кислинкой.Десерт готовится буквально за 5 минут и станет настоящим подарком для маленьких сладкоежек.
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Приготовление:
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