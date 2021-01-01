Постные кукурузные оладьи: вкусный рецепт

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Сегодня у хозяек есть все возможности, чтобы экспериментировать. В супермаркетах легко найти практически любые продукты на любой вкус и стоимость. Большой выбор даже муки: пшеничная, рисовая, ржаная, кукурузная, гречневая, льняная и т.д. Очень вкусно получается, когда знакомые с детства простые блюда, готовят несколько иначе. Например, обычные оладьи можно приготовить не из пшеничной муки, а любой другой.
Советуем приготовить вкусные кукурузные оладушки с яблоками. В этом рецепте отсутствуют яйца, а значит блюдо подойдет для постного меню. Напоминаем, что 28 ноября начался Рождественский пост, и такой завтрак будет актуальным в эти дни. Для тех, кто не придерживается поста, увеличить сытность оладий можно с помощью сметаны, сгущеного молока. Подавать кукурузные оладушки с яблоками можно также с вареньем, медом, шоколадным топингом.
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Приготовление:
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