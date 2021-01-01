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Постные кукурузные оладьи: вкусный рецепт

10 мин назадКомментариев:0
Сытное блюдо в пост, которое готовят из кукурузной муки с яблоками и маком.
Ингредиенты
  • Кукурузная мука, очищенные яблоки по 200 г.
  • Горячая вода 250 мл.
  • Ванилин 2 г.
  • Мак
  • Изюм
Постные кукурузные оладьи: вкусный рецепт
Постные кукурузные оладьи: вкусный рецепт / depositphotos.com

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Сегодня у хозяек есть все возможности, чтобы экспериментировать. В супермаркетах легко найти практически любые продукты на любой вкус и стоимость. Большой выбор даже муки: пшеничная, рисовая, ржаная, кукурузная, гречневая, льняная и т.д. Очень вкусно получается, когда знакомые с детства простые блюда, готовят несколько иначе. Например, обычные оладьи можно приготовить не из пшеничной муки, а любой другой.

Советуем приготовить вкусные кукурузные оладушки с яблоками. В этом рецепте отсутствуют яйца, а значит блюдо подойдет для постного меню. Напоминаем, что 28 ноября начался Рождественский пост, и такой завтрак будет актуальным в эти дни. Для тех, кто не придерживается поста, увеличить сытность оладий можно с помощью сметаны, сгущеного молока. Подавать кукурузные оладушки с яблоками можно также с вареньем, медом, шоколадным топингом.

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Приготовление:

  1. Залить водой муку, размешать. 
  2. Очистить яблоки кожуры, семян и плодоножек.
  3. Натереть яблоки на крупной терке, добавить к тесту. 
  4. Вмешать в тесто ванилин, изюм и мак.
  5. Перемешать все до однородности.
  6. Пожарить оладьи на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета.

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Теги:оладьи,блюда из кукурузы,кукурузная мука,постные блюда,
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Источник: ivonа bigmir)net

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