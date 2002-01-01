Хайди Клум - 48: ТОП сексуальных выходов модели на шоу Victoria’s Secret

С Днем рождения, красотка!

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Сегодня модель Хайди Клум празднует 48-й день рождения. Она успела не только сделать успешную карьеру, став одним из самых знаменитых ангелов Victoria’s Secret и телеведущей, но также Клум - многодетная мама, которая воспитывает четверых детей, доказывая всем, что возраст - всего лишь цифра. Сейчас она является одним из членов жюри на шоу America's Got Talent, а также замужем за музыкантом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулицем, который младше неё на 16 лет.

В честь дня рождения звезды вспоминаем самые яркие ее выходы на шоу Victoria’s Secret. Она сотрудничала с брендом больше 10 лет, но в 2002 году объявила о своём уходе из состава ангелов.

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