Модный переворот: ТОП-6 образов с худи
Бразды правления во многих модных аспектах взял унисекс, поэтому женские и мужские вещи иногда вообще не отличаются.
Трендовый худи 2020 это:
1. большой капюшон
2. спортивный стиль
Читай также: Мода для бизес-вумен: ТОП-10 деловых образов осени 2020
3. концептуальный карман-кенгуру
4. длинные рукава, которые закрывают кисти
5. свободный крой или оверсайз
6. спущенные плечи
7. толстые шнурки
8. фотопринты, полоски, буквы, надписи, фигуры
Цветовая гамма вашего худи может быть абсолютно разной, в зависимости от того, куда вы хотите надевать худи. Основным спросом пользуются у девушек мужские толстовки большого размера, либо же укороченные в виде кроп-топа.
1.Традиционный вариант
Под традиционным вариантом подразумевается, что худи прекрасно сочетается с джинсами, как и сочетался всегда. То есть можно подобрать худи, учитывая тренды и носить его с джинсами.
2.Многослойный вариант
Многослойный вариант- это тренд. В данном случае худи можно сочетать с рубашкой,которая торчит снизу и пальто, которое дополняет образ.
3.Женственный вариант
Худи в формате платья, сочетается с любой обувью: кроссовки, ботинки, ботфорты.
4. Худи в сочетании с классическим костюмом
Необычный вариант для любителей сочетать разные стили в одном образе.
5. Худи в сочетании с юбкой
Сейчас худи сочетается даже с юбкой, которую раньше можно было представить только в классическом варианте. Кожаная юбка или юбка длины миди прекрасно сочетаются с худи и выглядит очень стильно/
6. Худи-костюм
Ещё один традиционный вариант, чтобы носить худи, купить его в комплекте с костюмом.
Не бойтесь экспериментировать и иметь свой собственный стиль.
Ранее мы писали о трендовых моделях очков на осенний сезон
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил