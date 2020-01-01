Модный переворот: ТОП-6 образов с худи

Самые стильные образы с худи.

Самые стильные образы с худи pinterest.com

На данном этапе фешн-индустрия достигла той точки, где высокая мода сочетается с уличной. Стритстайл захватил дома моды, установил новые тенденции, ввёл новое видение. Главным орудием в этом процессе была кофта худи. Раньше, это была обычная толстовка, в которой можно ходить по думу и выбрасывать мусор, сейчас же – это предмет гардероба, который гармонично сочетается с любой одеждой и в любой ситуации.

Бразды правления во многих модных аспектах взял унисекс, поэтому женские и мужские вещи иногда вообще не отличаются.

Трендовый худи 2020 это:

1. большой капюшон

2. спортивный стиль

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3. концептуальный карман-кенгуру

4. длинные рукава, которые закрывают кисти

5. свободный крой или оверсайз

6. спущенные плечи

7. толстые шнурки

8. фотопринты, полоски, буквы, надписи, фигуры

Цветовая гамма вашего худи может быть абсолютно разной, в зависимости от того, куда вы хотите надевать худи. Основным спросом пользуются у девушек мужские толстовки большого размера, либо же укороченные в виде кроп-топа.

1.Традиционный вариант

Под традиционным вариантом подразумевается, что худи прекрасно сочетается с джинсами, как и сочетался всегда. То есть можно подобрать худи, учитывая тренды и носить его с джинсами.

Самые стильные образы с худи pinterest.com

2.Многослойный вариант

Многослойный вариант- это тренд. В данном случае худи можно сочетать с рубашкой,которая торчит снизу и пальто, которое дополняет образ.

Самые стильные образы с худи pinterest.com

3.Женственный вариант

Худи в формате платья, сочетается с любой обувью: кроссовки, ботинки, ботфорты.

Самые стильные образы с худи pinterest.com

4. Худи в сочетании с классическим костюмом

Необычный вариант для любителей сочетать разные стили в одном образе.

Самые стильные образы с худи pinterest.com

5. Худи в сочетании с юбкой

Сейчас худи сочетается даже с юбкой, которую раньше можно было представить только в классическом варианте. Кожаная юбка или юбка длины миди прекрасно сочетаются с худи и выглядит очень стильно/

Самые стильные образы с худи pinterest.com

Самые стильные образы с худи pinterest.com

Самые стильные образы с худи pinterst.com

6. Худи-костюм

Ещё один традиционный вариант, чтобы носить худи, купить его в комплекте с костюмом.

Самые стильные образы с худи pinterest.com

Не бойтесь экспериментировать и иметь свой собственный стиль.

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