Трендовые модели очков осени 2020

Лучшие формы очков для осеннего сезона 2020 .

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Стиль и образ женщины состоит из определенных деталей. Под деталями подразумеваются – головные уборы, аромат, женская сумочка, чехол для мобильного телефона, бижутерия, платок, перчатки. Этот список можно продолжать ещё долго, но редакция ivona.bigmir.net предлагает обратить внимание на один, очень важный аксессуар, который также имеет своё влияние на образ и стиль женщины. Этот аксессуар - очки.

На дворе 2020 год и скоро осень, но какую модель и форму вы выберете этой осенью, стоит задуматься уже сейчас.

Трендовые очки 2020:

1.Очки на цепи

Цепи- это тренд осеннего сезона 2020 года, даже если цепь будет дополнением к такому аксессуару, как очки.

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2.Авиаторы

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Куда же без классического решения? Когда речь идёт о классике осеннего сезона 2020, то стоит обратить внимание на очки - авиаторы. Стёкла могут быть цветные и даже прозрачные, а могут быть и тонированные.

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3.Узкие удлиненные очки

Любительницы совмещать строгость и гламур в одном флаконе – эта модель для вас. Могут иметь необычный дизайн и разные цветовые вариации. На заметку, если хотите быть максимально в тренде, можно приобрести такие очки в черном, сером, бутылочно-зеленом цвете или в цвете – фуксия. Это трендовые цвета осени 2020 года.

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4.Вытянутый овал

Эта модель – привет из 90 годов с вытянутыми и горизонтальными формами. Зачастую выполнены они из метала, возможны как тёмные, так и цветные линзы.

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5.Круглые очки – очки тишейды

Круглые очки можно было наблюдать и раньше, но сейчас их популярность возросла, а размер стал ещё больше, практически закрывает половину лица. Такая модель может быть, как в классическом варианте, так и с оригинальными оправами.

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6.Квадратный оверсайз

Геометрия – один из основных трендов 2020 года, находящий своё проявление и в одежде, и в сумках, и в украшениях и даже в таком аксессуаре, как очки. С геометрической тенденцией можно встретить очки в форме квадрата, с обрезанными углами, с изгибом или надломом одной из сторон оправы, или слегка закругленные модели.

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7.Креатив

Если вы любите выделяться и покорять всех своей неординарностью, подчеркивая свою индивидуальность, тогда вам нужна креативная модель очков. Вы можете быть одеты в строгое черное платье и пальто, классическую обувь и иметь скромную сумочку, при этом дополнить свой образ необычным аксессуаром в виде очков, и сразить всех наповал, потому что это будет стильно и гармонично, без фанатизма.

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