Трендовые модели очков осени 2020
На дворе 2020 год и скоро осень, но какую модель и форму вы выберете этой осенью, стоит задуматься уже сейчас.
Трендовые очки 2020:
1.Очки на цепи
Цепи- это тренд осеннего сезона 2020 года, даже если цепь будет дополнением к такому аксессуару, как очки.
2.Авиаторы
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Куда же без классического решения? Когда речь идёт о классике осеннего сезона 2020, то стоит обратить внимание на очки - авиаторы. Стёкла могут быть цветные и даже прозрачные, а могут быть и тонированные.
3.Узкие удлиненные очки
Любительницы совмещать строгость и гламур в одном флаконе – эта модель для вас. Могут иметь необычный дизайн и разные цветовые вариации. На заметку, если хотите быть максимально в тренде, можно приобрести такие очки в черном, сером, бутылочно-зеленом цвете или в цвете – фуксия. Это трендовые цвета осени 2020 года.
4.Вытянутый овал
Эта модель – привет из 90 годов с вытянутыми и горизонтальными формами. Зачастую выполнены они из метала, возможны как тёмные, так и цветные линзы.
5.Круглые очки – очки тишейды
Круглые очки можно было наблюдать и раньше, но сейчас их популярность возросла, а размер стал ещё больше, практически закрывает половину лица. Такая модель может быть, как в классическом варианте, так и с оригинальными оправами.
6.Квадратный оверсайз
Геометрия – один из основных трендов 2020 года, находящий своё проявление и в одежде, и в сумках, и в украшениях и даже в таком аксессуаре, как очки. С геометрической тенденцией можно встретить очки в форме квадрата, с обрезанными углами, с изгибом или надломом одной из сторон оправы, или слегка закругленные модели.
7.Креатив
Если вы любите выделяться и покорять всех своей неординарностью, подчеркивая свою индивидуальность, тогда вам нужна креативная модель очков. Вы можете быть одеты в строгое черное платье и пальто, классическую обувь и иметь скромную сумочку, при этом дополнить свой образ необычным аксессуаром в виде очков, и сразить всех наповал, потому что это будет стильно и гармонично, без фанатизма.
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