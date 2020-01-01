Шпаргалка для мам. Оригинальные прически с бантами на 1 сентября

Идеи причесок с бантами на 1 сентября.

Идеи причесок с бантами на 1 сентября pinterest.com

Скоро начало учебного года, а это значит, что прекрасная пора каникул и спокойных утренних кофепитий родителей заканчивается. 1 сентября - это своего рода, бал знаний, с наступлением которого начинается новый этап в жизни школьницы. В любом случае мамы уже засуетились и погрузились в поиск самых лучших нарядов, красивых туфель, воздушных белоснежных бантов. Тогда редакция ivona.bigmir.net решила посодействовать мамам, подобрав несколько оригинальных идей для прически с бантами.

1.Рожки

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Эта прическа сейчас в тренде у школьниц. Для того, чтобы сделать такую прическу нужно: вымыть голову, нанести мусс или пену для укладки волос. Затем нужно сделать пробор, прямой он будет или зигзагообразный- это на ваше усмотрение, но волосы по объему на две стороны должны быть распределены одинаково, для симметрии. После этого,нужно сделать два хвоста на макушке, и плотно зафиксировать их резинками, а затем из хвоста сделать жгут и намотать его вокруг резинки. Один жгут можно закрутить по часовой, а другой против неё, чтобы прическа была симметричной. Когда прическа почти готова нужно красиво распределить локоны в пучке и зафиксировать это все невидимками и шпильками. Для придания объема пучкам можно взять и распушить немного их. А перед тем как делать прическу можно пройтись по волосам гофре, чтобы сделать их более послушными и небольшой начес тоже не будет лишним, тогда прическа будет выглядеть гораздо ярче. Украсить такую прическу можно маленькими бантиками, лентами, заколками, или какими-то украшениями в виде камней или цветов для головы. Фиксация - с помощью сухого лака,хотя можно использовать и жидкий, потому что прическа устойчивая.

Идеи причесок с бантами на 1 сентября pinterest.com

Идеи причесок с бантами на 1 сентября pinterest.com

Идеи причесок с бантами на 1 сентября pinterest.com

2.Колоски

Технология плетения одинаковая для всех видов колоска, но положение может быть разным, это уже на ваше усмотрение.Для того, чтобы заплести колосок, нужно: на темечке отделить волосы от основной массы в отдельные три пряди. Расположить волосы нужно так, будто для обычной косы- правая прядь соприкасается с центральной, затем левая. Колосок формируется посредством плетения волос из трёх прядей и добавлением к ним волос из основной массы. Когда все волосы уже задействованы, вы движетесь к финишу и плетете практически обычную косу, затем фиксируете её резинкой и красивым воздушным бантиком. Для придания прическе объема можно, когда коса уже полностью заплетена, вытягивать из неё пряди и немного пушить.Можно зафиксировать лаком жидким, он зафиксирует волосы и не оставит следов.

Идеи причесок с бантами на 1 сентября pinterest.com

Идеи причесок с бантами на 1 сентября pinterest.com

Идеи причесок с бантами на 1 сентября pinterest.com

3.Высокие хвосты

Это весьма простая прическа для ленивых мамочек. Нужно чистые волосы расчесать и сделать пробор, чаще всего ровный. Затем взять волосы и сделать два хвоста - справа и слева, высоко они будут расположены или по бокам - решать вам.Использовать для хвостов лучше более тугие резинки, чтобы хорошо фиксировала хвост. Хвосты можно накрутить,чтобы они выглядели празднично, можно оставить ровными просто украсить бантиками.

Идеи причесок с бантами на 1 сентября pinterest.com

Идеи причесок с бантами на 1 сентября pinterest.com

4.Локоны

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Для тех, кто не любит морочить себе голову, но хочет,чтобы школьница была невероятно красивой, есть вариант - накрученные локоны. Добиться этой прически можно, используя бигуди или плойку. Если использовать бигуди, тогда алгоритм действий такой: взять гнущиеся бигуди и накрутить на них вымытые влажные волосы, перед этим волосы можно смазать пенкой, но можно и не смазывать.Оставить волосы с бигудями до утра, а утром расплести и распределить волосы,красиво уложив их. Второй вариант- плойка, он ещё более прост,нежели первый. Нужно взять нагреть плойку, желательно сильнее(идеальная температура 190 градусов). Это можно сделать на чистые волосы прям утром. После того, как нагрелась плойка, нужно распределить волосы на пряди и по одной накрутить на горячую плойку, после закручивания прядь можно подколоть невидимкой,чтобы закрепить эффект, а после того как накрутите все пряди, просто уберете невидимку с волос. Затем нужно красиво распределить локоны и зафиксировать их с помощью сухого лака, с сильной фиксацией. Перед тем, как крутить локоны можно, и даже нужно пройтись по волосам гофре, чтобы от корней уже поднять немного объем, благодаря этому прическа будет гораздо устойчивее и ярче. После всего этого можно подколоть локоны на бок красивой заколкой или бантом,украсить лентами, или же надеть обруч с камнями, необычными фигурами.

Идеи причесок с бантами на 1 сентября pinterest.com

Идеи причесок с бантами на 1 сентября pinterest.com

Различные варианты причесок и инструктаж по их созданию вы можете пронаблюдать в этом видео.

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