Бесстыдница: “Голые” выходы и выходки Меган Маркл

Что могла позволить себе надевать экс-герцогиня Сассекская до входа в монаршую семью.

Обсуждать нынешние выходы Меган Маркл, как и ее прежние - удачные и не совсем фэшн-луки, общественность не устанет еще как минимум несколько лет. Как можно не следить за содержимым гардероба самой влиятельной женщины в мире моды 2019 года? Получая звание инфлюенсера и лидера мнений, ты подписываешь долгосрочный контракт, подразумевающий постоянное обсуждение и, конечно, осуждение твоего внешнего вида. Меган Маркл никогда прежде не считалась главной голливудской модницей. Более того, ее образы чаще всего были абсолютно безвкусны - влияние осознания второстепенности своей роли в киноиндустрии. Впрочем, со времен замужества многие изменилось, и гардероб экс-герцогини Сассекской в том числе. Ivona анализирует максимального обнаженные луки Меган Маркл, за которые королеве Елизавете II было бы стыдно.

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Шорты и каблуки

За что мы благодарны Меган Маркл, так это за то, что она больше не носит ужасающее сочетание каблуков и шорт. Конечно, если девушка не может похвастать стройными и длинными ногами, то ей приходится изощряться, но не такими же варварскими методами. В 2008 году многие дамы пытались визуально “вытянуть” свой силуэт именно за счет вульгарного микса мини-длины и высоченных шпилек. Тогда в этом не видели катастрофы - в 2020 году вас обвинят во всех фэшн-грехах, если вы посмеете появиться на людях в подобном луке. Каким бы там не было, а Меган раньше была той еще соблазнительницей, но, хвала королеве, что те времена давно прошли.

"Голые" выходы Меган Маркл pinterest

Голые плечи

Меган Маркл даже во времена “членствования” в рядах британской монаршей семьи очень часто нарушала прописные истины протокола. Голые плечи - та непозволительная роскошь, которую не могут себе позволить современные английские королевичи. Впрочем, Маркл никогда не смущали подобные нюансы. Платья-рубашки с оголенными руками и асимметричные вечерние выходы всегда считались одним из ее главных фэшн-пристрастий.

"Голые" выходы Меган Маркл pinterest

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Декольте

Еще один момент, который Меган Маркл пересмотрела, пока была частью британской королевской семьи. Глубокие декольте и даже намеки на обнаженность - моветон, который не могла себе позволить даже бунтарка принцесса Маргарет. Если же просмотреть луки Маркл в те времена, когда она была еще никому неизвестной актриской, то можно убедиться, что роскошные, максимально откровенные вырезы на груди - ее персональное запрещенное удовольствие.

"Голые" выходы Меган Маркл pinterest

Оголенный живот

Нет ничего страшного в том, чтобы сочетать кроп-топ и юбку или брюки с завышенной талией. В подобном ансамбле немного оголенного участка тела в области живота можно себе позволить оставить. Меган Маркл обожала такие стильные сочетания и никогда не стеснялась демонстрировать подтянутый пресс. Королеве бы подобные образы точно не пришлись по вкусу. Сейчас же, в силу не такой роскошной физической формы или пересмотренных приоритетов, Маркл можно чаще увидеть в платье-футляре. Плотно облегающий фасон выглядит не менее сексуально, чем хоть и скромная, но все же обнаженность.

"Голые" выходы Меган Маркл pinterest

Мини-длина

Ну какая же девушка во времена молодости не проходила период познавания своей сексуальности? У Меган Маркл эта страница ее жизни превратилась в целую повесть, ведь мини-длина был одним из любимых модных приемов будущей герцогини Сассекской. В подобных откровенных нарядах Меган бы точно не удалось заполучить титул самой влиятельной фэшн-дивы современности.

"Голые" выходы Меган Маркл pinterest

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Небрежный выбор белья

Меган не пользуется славой абсолютно продуманной девушкой, предпочитающей выбирать образы с придирчивостью и педантизмом. Поэтому даже сейчас ее часто можно увидеть на публике в образах, демонстрирующих несовершенство ее фигуры или выбора нижнего белья. Вспомните недавнее появление королевской пары Меган и Гарри на публике - забыть пятна пота на шоколадного оттенка водолазке за 130 долларов невозможно. На фоне подобного “гигиенического” упущения выделяющиеся на фоне тонкой материи абрисы бра кажутся сущим пустяком. Впрочем, и за него королева Елизавета II не погладила бы невестку по головке.

"Голые" выходы Меган Маркл pinterest

Прошлая Меган Маркл - старлетка, звезда второго плана многих сериалов, простая девчонка-модель из шоу “Интуиция” и та рафинированная дамочка, которая сейчас появляется под руку с принцем Гарри - два абсолютно разных человека. Для Маркл прошли времена коротких юбчонок и вульгарного сочетания шорт и каблуков. Теперь актриса и главное обсуждаемое лицо Великобритании и всего мира предпочитает носить платья-футляры, экстравагантные кейпы и еще более эксцентричные шляпки. Впрочем, прошлые фэшн-замашки окончательно искоренить ей так и не удалось, а иначе она бы никогда не стала появляться на публике с обнаженными плечами и максимально откровенными декольте. Бунтарство - одна из главенствующих черт современных британских монархов и их подружек.

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