Плохой пример: ТОП-10 худших образов премии «Эмми» за все годы
Не всегда то, что надевают знаменитости по определению становится популярным и широко известным трендом. Звезды - обычные люди, которые тоже допускают ошибки. Также, как и нам бывает тяжело сделать фигуру более привлекательной с помощью одежды, так и знаменитости допускают погрешности, которые становятся для них роковыми. Всякий раз выбирая образ для очередной красной дорожки нужно помнить о том, что риск оказаться в списках худших их худших очень велик. Ivona представляет ТОП-10 селебритис, которые отдали предпочтение абсолютно неудачным образам для церемонии "Эмми" разных годов, и вошли в историю как дамы с сомнительным вкусом.
Худшие образы звезд на премии "Эмми"
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- Нина Добрев, 2010
Звезда вампирской саги (но только не той, где у главной героини будто отсутствуют мышцы, отвечающие за эмоциональность) Нина Добрев в последнее время очень редко мелькает и в кино, и в светских хрониках. Печально, что ее выходы на красные дорожки, как например на церемонии «Эмми» в 2010 году, чаще всего выглядели комично. Впрочем, ее аллюзия на греческую эстетику, правда немного порванную собаками, точно вписала себя в историю премии.
- Оливия Манн, 2011
Начало 2010-х годов - времена, когда в фэшн-индустрии смешивалось абсолютно все. Сложно было отыскать ведущий стиль, а тренды пестрили своим гротеском. Церемония «Эмми» 2011 года для актрисы Оливия Манн запомнился как очередной неудавшийся эксперимент. Одобряем оттенок, а вот нисколько не льстящий фигуре звезды фасон, комбинацию фактур и мятую ткань пытаемся забыть, как страшный сон.
- Лина Данэм, 2016
Бодипозитивистка, режиссер и актриса Лина Данэм - женщина резкая, бескомпромиссная. Ей плевать на то, что окружающие думают о ней, поэтому всегда и везде одевается так, как подсказывает ее сердце. Не представляем, что именно могло вдохновить звезду сериала «Девчонки» на комбинацию многослойной юбки-пачки и рубашки-поло, но факт остается фактом - образ признан одним из худших за всю историю премии «Эмми».
- Джессика Бил, 2017
Нам странно наблюдать за тем, как красотка и невероятно стильная актриса Джессика Бил оказывается в списке худших из худших. Впрочем, ее образ с церемонии «Эмми» 2017 года другого звания и не заслуживает. Комбинация люрекса и тонкого фатина не совпадает ни по эстетическим правилам, ни по сочетанию оттенков. Красиво выглядит лишь сам фасон, но без должного обрамления в нем толку мало.
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- Кэрри Кун, 2017
Всякий раз, когда молодая девочка надевает образ, в котором более органично выглядела бы ее мама, мы грозно протестуем. Но ведь обратная ситуация выглядит не менее комично, верно? Актриса Кэрри Кун уже давно вышла из подростков возраста, а потому не видим никакой необходимости в том, чтобы носить конфетно-зефирные образы с отчетливо детскими аппликациями.
- Ариэль Уинтер, 2017
Неудачные ноги нужно прятать под макси? Именно так завещала нам Верочка из легендарной ленты «Служебный роман». В XXI веке, в эпоху бодипозитивизма, это правило на работает, поэтому нам и приходится наблюдать за образами в стиле Ариэль Уинтер с премии «Эмми» 2017 года. Дешевый гипюр, странные разрезы и фасон, который только портит сложную фигуру актрисы - любоваться здесь нечем.
- Сандра О, 2018
Казалось бы, что за длинную историю всевозможных премий звезды уже должны были бы научиться выбирать правильные, «фотогеничные» материалы. Атлас выглядит абсолютно непрезентабельно, хотя против классического силуэта и роскошного бордового оттенка платья Сандры О мы ничего не имеем.
- Дэша Поланко, 2019
Звезда сериала «Оранжевый – цвет сезона» не всегда умеет поражать стильными образами. На прошлогодней премии «Эмми» ее белоснежное платье с пышными рукавами-«буфами», нужно отметить, выглядело невероятно модно. Впрочем, и этот факт не спас знаменитость от всеобщего неодобрения - силуэт подпортил всю ситуацию.
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- Гвендолин Кристи, 2019
Самый яркий образ церемонии «Эмми» 2019 года точно принадлежит Гвендолин Кристи. Она решила нарядиться то ли в образ Христа с автопортрета Дюрера, то ли римского легионера времен завоеваний. Гигантский рост и впечатляющий образ сделали актрису «Игры престолов» самой обсуждаемой фигурой премии.
- Джонатан ван Несс, 2019
В эпоху, когда понятие гендера претерпевает изменений, кажется не совсем корректным хейтить людей, который заявляют о своей небинарности. Стилист Джонатан ван Несс - современный источник вдохновения и один из самых обсуждаемых людей в мире. Впрочем, от плохого вкуса его не спасли все звания и регалии.
Кажется, что подобрать идеальный вечерний образ необычайно просто. Просто определите выигрышные стороны ваших фигуры и внешности, отыщите идеальный оттенок, а также не забудьте про стильные аксессуары. В теории задача сбора к очередной церемонии выглядит необычайно просто. На практике в ход событий вмешиваются второстепенные факторы, которые и определяют успех аутфита-фаворита. Без помощи профессионалов в таком важном вопросе не обойтись, поэтому лучше забыть о своих амбициях стилиста, и отдаться в руки мастеров своего дела.
Раннее мы писали о том, какие ТОП-10 лучших образов за всю историю премии «Эмми» вскружили нам голову.
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