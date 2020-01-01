Плохой пример: ТОП-10 худших образов премии «Эмми» за все годы

Дурная привычка заразительна, поэтому остерегайтесь ошибок, которые допускают знаменитости.

Не всегда то, что надевают знаменитости по определению становится популярным и широко известным трендом. Звезды - обычные люди, которые тоже допускают ошибки. Также, как и нам бывает тяжело сделать фигуру более привлекательной с помощью одежды, так и знаменитости допускают погрешности, которые становятся для них роковыми. Всякий раз выбирая образ для очередной красной дорожки нужно помнить о том, что риск оказаться в списках худших их худших очень велик. Ivona представляет ТОП-10 селебритис, которые отдали предпочтение абсолютно неудачным образам для церемонии "Эмми" разных годов, и вошли в историю как дамы с сомнительным вкусом.

Худшие образы звезд на премии "Эмми"

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Нина Добрев, 2010

Звезда вампирской саги (но только не той, где у главной героини будто отсутствуют мышцы, отвечающие за эмоциональность) Нина Добрев в последнее время очень редко мелькает и в кино, и в светских хрониках. Печально, что ее выходы на красные дорожки, как например на церемонии «Эмми» в 2010 году, чаще всего выглядели комично. Впрочем, ее аллюзия на греческую эстетику, правда немного порванную собаками, точно вписала себя в историю премии.

Нина Добрев, 2010 pinterest

Оливия Манн, 2011

Начало 2010-х годов - времена, когда в фэшн-индустрии смешивалось абсолютно все. Сложно было отыскать ведущий стиль, а тренды пестрили своим гротеском. Церемония «Эмми» 2011 года для актрисы Оливия Манн запомнился как очередной неудавшийся эксперимент. Одобряем оттенок, а вот нисколько не льстящий фигуре звезды фасон, комбинацию фактур и мятую ткань пытаемся забыть, как страшный сон.

Оливия Манн, 2011 pinterest

Лина Данэм, 2016

Бодипозитивистка, режиссер и актриса Лина Данэм - женщина резкая, бескомпромиссная. Ей плевать на то, что окружающие думают о ней, поэтому всегда и везде одевается так, как подсказывает ее сердце. Не представляем, что именно могло вдохновить звезду сериала «Девчонки» на комбинацию многослойной юбки-пачки и рубашки-поло, но факт остается фактом - образ признан одним из худших за всю историю премии «Эмми».

Лина Данэм, 2016 pinterest

Джессика Бил, 2017

Нам странно наблюдать за тем, как красотка и невероятно стильная актриса Джессика Бил оказывается в списке худших из худших. Впрочем, ее образ с церемонии «Эмми» 2017 года другого звания и не заслуживает. Комбинация люрекса и тонкого фатина не совпадает ни по эстетическим правилам, ни по сочетанию оттенков. Красиво выглядит лишь сам фасон, но без должного обрамления в нем толку мало.

Джессика Бил, 2017 pinterest

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Кэрри Кун, 2017

Всякий раз, когда молодая девочка надевает образ, в котором более органично выглядела бы ее мама, мы грозно протестуем. Но ведь обратная ситуация выглядит не менее комично, верно? Актриса Кэрри Кун уже давно вышла из подростков возраста, а потому не видим никакой необходимости в том, чтобы носить конфетно-зефирные образы с отчетливо детскими аппликациями.

Кэрри Кун, 2017 pinterest

Ариэль Уинтер, 2017

Неудачные ноги нужно прятать под макси? Именно так завещала нам Верочка из легендарной ленты «Служебный роман». В XXI веке, в эпоху бодипозитивизма, это правило на работает, поэтому нам и приходится наблюдать за образами в стиле Ариэль Уинтер с премии «Эмми» 2017 года. Дешевый гипюр, странные разрезы и фасон, который только портит сложную фигуру актрисы - любоваться здесь нечем.

Ариэль Уинтер, 2017 pinterest

Сандра О, 2018

Казалось бы, что за длинную историю всевозможных премий звезды уже должны были бы научиться выбирать правильные, «фотогеничные» материалы. Атлас выглядит абсолютно непрезентабельно, хотя против классического силуэта и роскошного бордового оттенка платья Сандры О мы ничего не имеем.

Сандра О, 2018 pinterest

Дэша Поланко, 2019

Звезда сериала «Оранжевый – цвет сезона» не всегда умеет поражать стильными образами. На прошлогодней премии «Эмми» ее белоснежное платье с пышными рукавами-«буфами», нужно отметить, выглядело невероятно модно. Впрочем, и этот факт не спас знаменитость от всеобщего неодобрения - силуэт подпортил всю ситуацию.

Дэша Поланко, 2019 pinterest

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Гвендолин Кристи, 2019

Самый яркий образ церемонии «Эмми» 2019 года точно принадлежит Гвендолин Кристи. Она решила нарядиться то ли в образ Христа с автопортрета Дюрера, то ли римского легионера времен завоеваний. Гигантский рост и впечатляющий образ сделали актрису «Игры престолов» самой обсуждаемой фигурой премии.

Гвендолин Кристи, 2019 pinterest

Джонатан ван Несс, 2019

В эпоху, когда понятие гендера претерпевает изменений, кажется не совсем корректным хейтить людей, который заявляют о своей небинарности. Стилист Джонатан ван Несс - современный источник вдохновения и один из самых обсуждаемых людей в мире. Впрочем, от плохого вкуса его не спасли все звания и регалии.

Джонатан ван Несс, 2019 pinterest

Кажется, что подобрать идеальный вечерний образ необычайно просто. Просто определите выигрышные стороны ваших фигуры и внешности, отыщите идеальный оттенок, а также не забудьте про стильные аксессуары. В теории задача сбора к очередной церемонии выглядит необычайно просто. На практике в ход событий вмешиваются второстепенные факторы, которые и определяют успех аутфита-фаворита. Без помощи профессионалов в таком важном вопросе не обойтись, поэтому лучше забыть о своих амбициях стилиста, и отдаться в руки мастеров своего дела.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-10 лучших образов за всю историю премии «Эмми» вскружили нам голову.

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