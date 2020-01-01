По следам Emmy: ТОП-10 лучших образов за всю историю премии

Вечерние туалеты, которые вошли в анналы моды и кинематографа.

28-го июля организаторы легендарной и самой важной телевизионной премии объявили номинантов 2020 года, которым только предстоит и побороться за награды, и позже блеснуть потрясающими образами на красной дорожке. Конечно, есть большая вероятность, что в этом году полюбоваться великолепными вечерними комплектами нам не удастся - уж слишком велик риск проведения подобных мероприятий. Довольствоваться малым мы не согласны, поэтому вместе с Ivona предлагаем вспомнить ТОП-10 самых стильных платьев за всю историю премии. Если понятие «золотой век Голливуда» для вас всегда оставалось загадкой, то предлагаем ознакомиться с самыми яркими образцами вечно модной классики.

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Анджелина Джоли, 1998

Молодая и абсолютно дикая Анджелина Джоли на заре карьеры предпочитала образы чаще всего провокационные. Таким образом она то ли пыталась привлечь внимание режиссеров, то ли проявить свой темперамент. Премия «Эмми» 1998 года для Энджи всегда будет знаковой, ведь ее нюдовый аутфит с красивым декольте - противоположность всему, что носила актриса в те времена.

Анджелина Джоли, 1998 pinterest

Кристина Эпплгейт, 2008

Легендарная и самая яркая актриса первого десятилетия XXI века, Кристина Эпплгейт, снова «выстрелила» лишь в 2020 году. Снявшись в сериале «Мертв для меня», она и напомнила о своем таланте, и заработала очередную номинацию «Эмми». Надеемся, что ее потенциальный образ для красной дорожки этого года будет не менее потрясающим, чем тот, вдохновленный античностью, в котором она появилась на премии 2008 года.

Кристина Эпплгейт, 2008 pinterest

Хлое Севиньи, 2009

Девушка с настолько сложной и странной внешностью, как у Хлои Севиньи должна прилагать максимум усилий, чтобы оставаться привлекательной. В объективах папарацци и операторов она частенько выглядит слишком маскулинно, а потому уровень эстетического тестостерона разумно выравнивать с помощью женственных образов. Церемония «Эмми» 2009 года стала для Хлои знаковой - ее задрапированное платье в горошек до сих пор остается одним из наиболее элегантных.

Хлое Севиньи, 2009 pinterest

Эван Рейчел Вуд, 2011

В 2011 году на премии «Эмми» не было более красивой, элегантной и женственной гостьи чем молодая, но уже весьма опытная актриса Эван Рейчел Вуд. Тогда она появилась как часть команды мини-сериала «Милдред Пирс», и почетная номинантка. Сейчас о существование этой белокурой любимицы всех тогдашних подростков США мало кто вспомнит, а вот роскошное облегающее черное платье в пайетках останется в истории Emmy навсегда.

Эван Рейчел Вуд, 2011 pinterest

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Кирнан Шипка, 2013

Совсем юные актрисы-подростки очень редко радуют нас яркими и продуманными образами. Еще реже они попадают в списки наиболее стильно одетых знаменитостей. Вспомните лишь, насколько странными всякий раз кажутся луки Милли Бобби Браун - космически нестандартными и слишком взрослыми. В 2013 году на церемонии «Эмми» 14-летняя Кирнан Шипка представляла сериал «Безумцы», но ее образ был абсолютно классическим и подходящим ее возрасту. Молодые девочки, даже получившие славу, должны максимально долго наслаждаться милыми силуэтами и нежными оттенками.

Кирнан Шипка, 2013 pinterest

Хайди Клум, 2015

Похвастать стильным образом экс-супермодель Хайди Клум может очень редко, поэтому если уж и отыскался подобный лук, то оставить его без внимания мы просто не имеем права. Пастельно-желтая, кружевная и фактурная вариация на «голое платье» заслуживает того, чтобы остаться в истории церемонии «Эмми».

Хайди Клум, 2015 pinterest

Кристен Белл, 2016

«Голос» нашей любимой «Сплетницы» - девушка очень практичная и рассудительная. Именно поэтому американская актриса Кристен Белл практически никогда не попадает в списки позорно одетых звезд. На церемонии «Эмми» 2016 года она буквально сразила всех наповал, появившись на красной дорожке в платье невероятной красоты. Нюд, расписанный потрясающими ботаническими узорами, а также откровенное, но не пошлое декольте и классический фасон платья-«принцессы» - звезды, берите пример с лучших!

Кристен Белл, 2016 pinterest

Эмми Россум, 2017

Актриса с аристократической внешностью, томной красотой и такими нежными глазами просто не может себе позволить выглядеть неуместно. Эмми Россум умеет выбирать платья со вкусом - всякий раз ей покоряется любая красная дорожка. Вот и на церемонии «Эмми» 2017 ее темно-синему образу А-силуэта не было равных - классика Голливуда, как она есть.

Эмми Россум, 2017 pinterest

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Джессика Бил, 2018

Петь дифирамбы потрясающей Джессике Бил мы не устанем никогда - как удержаться от похвалы, если всякий раз она поражает своей красотой? Белоснежный архитектурный образ с церемонии «Эмми» 2018 года - классика жанра, в котором супруга Тимберлейка чувствует себя как рыба в воде.

Джессика Бил, 2018 pinterest

Зендая, 2019

Последняя красная дорожка церемонии «Эмми» запомнилась невероятным количеством стильных образов. Будто чувствуя опасности будущего года, знаменитости выбирали самые яркие образы. Конечно, самой стильной и модной большинство глянцевых журналов и критиков назвали молодую, но невероятно успешную звезду «Эйфории» - Зендаю. В изумрудном платье-бюстье с прозрачным корсетом и смелым разрезом на ноге она походила на ожившую Джессику Рэббит, решившую сменить предпочтения в оттенках гардероба.

Зендая, 2019 pinterest

Для того, чтобы выглядеть на красной дорожке стильно, элегантно и необычно селебритис приходится подключать целую армию стилистов, визажистов и прочих профессионалов фэшн-индустрии. В большинстве случаев желание продемонстрировать свою индивидуальность самостоятельно заканчиваются провалом. Вспомните только Энн Хэтэуэй на победоносной для нее церемонии «Оскар». В случае героинь нашей подборки немаленькие средства, вложенные в стиль и образ, вылились в запоминающиеся и волнующие луки, которые будут оставаться в истории премии «Эмми». Кто помнит номинантов и победителей спустя год, а может быть и года? А вот роскошные вечерние платья остаются в памяти как яркое воспоминание и очередной источник эстетического вдохновения.

Раннее мы писали о том, как летом 2020 можно стильно носить «бабушкин» кардиган.

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