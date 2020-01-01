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Модное утепление: Как стильно носить кардиган в дождливый день

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Плохая погода и холодный ветер требуют от нас экстренный фэшн-источник тепла.
Как носить кардиган летом 2020
Как носить кардиган летом 2020
pinterest

Комфортный кардиган - базовый элемент женского гардероба, который кроме своей эффективной утеплительной функции, еще и отвечает за стильные характеристики образа. С его помощью легко творить модные вариации на тему делового стиля, кэжуального и даже вечернего. “Бабушкина кофта” - не просто уютный способ утеплиться, когда погода и температура воздуха за окном совсем не радуют. Кардиган - возможность продемонстрировать, как вы умеете круто миксовать луки, задействуя самые сложные фэшн-детали. Теплая кофта является символом поколения, неотъемлемым знаком советской эстетики. Летом 2020 предлагаем использовать кардиган в качестве модного источника тепла. Ivona показывает, как носить “бабушкину кофту” практично и красиво. 

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  • На голое тело 

Стильная и ярко-кислотная комбинация кардигана оттенка фуксии и горчичных брюк - самый активный пример грамотного использования актуального тренда летом 2020. Спущенные плечи кофты демонстрируют вашу покорность текущим тенденциям, а буйные тона помогают выделиться в серой толпе зевак. Не забывайте про обувь - лучше выбирать в цвет кардигану, чтобы таким образом замкнуть фэшн-круг лука. 

Как носить кардиган летом 2020
Как носить кардиган летом 2020
pinterest

  • С укороченными джинсами 

Нежная серо-голубая эстетика всегда выигрышно смотрится в атмосфере летнего сезона. Плотный “оверсайз” кардиган, заправленный в почти классические укороченные джинсы, в 2020 году - тренд, который опробовала едва ли не каждая модница. Еще вы еще не успели примкнуть к их числу, то рекомендуем пользовать возможностью, пока погода позволяет.  

Как носить кардиган летом 2020
Как носить кардиган летом 2020
pinterest

  • С пижамным брюками 

Комбинация кардиган + водолазка - тренд, которые многие успели использовать в своем фэшн-арсенале еще весной. Впрочем, прохладная климатическая ситуация разрешает нам и на пороге лета вернуться к любимым комбинациям. Ключевое правило - верх должен быть абсолютно монохромным. В качестве низа можете выбирать классические палаццо или кюлоты, но если хотите поэкспериментировать, то опробуйте вариации с пижамными штанами. В компании с мюлями такой образ будет выступать прямой ассоциацией легендарной будуарного стиля Марии-Антуанетты. 

Как носить кардиган летом 2020
Как носить кардиган летом 2020
pinterest

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  • С юбкой в клетку 

Для самых смелых и продвинутых фэшн-пользователей предлагаем образ, который громко заявляет о мастерстве стиля своей хозяйки. Схожий клетчатый принт “windowpane”, разнящийся лишь в оттенках, создает гармонию костюмного образа. Трикотажная миди-юбка с клиньями и удлинённый кардиган - самый стильный и уютный ретро-образ лета 2020. 

Как носить кардиган летом 2020
Как носить кардиган летом 2020
pinterest

  • С кожаными брюками 

Если вас смущают явные ретро-ассоциации с кардиганами, то предлагаем бороться с этой проблемой проверенным психологическим методом. Высмеивание, сарказм, тонкая ирония - нарочно надевайте вещи, которые выводят вас зоны комфорта, чтобы проверить границы ваших свободы и смелости. Ярко-красные лакированные брюки из экокожи - верный способ добавить уверенности в себе с помощью мегастильного тренда. 

Как носить кардиган летом 2020
Как носить кардиган летом 2020
pinterest

  • Как платье 

Самый нежный и женственный способ носить кардиган летом 2020 - стилизировать его под миди-платье. Длина по щиколотку, импровизированный “разрез” вдоль ноги, элитные украшения - “бабушкину кофту” достаточно просто сделать главным героем светской хроники. Если вам по душе идея поиграться с вечерними нестандартными луками, следует лишь выбрать кардиган “дорогой” расцветки и “облагородить” его роскошными аксессуарами. 

Как носить кардиган летом 2020
Как носить кардиган летом 2020
pinterest

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  • С мини-платьем 

Самый смелый образ, который может быть и не согреет в дождливый день, то точно окутает вас уютом как домашний халат. Стильное наслоение летом 2020 продолжает считаться трендом, а потому используем этот прием с наибольшей пользой для себя. Мини-платья сочетайте с базовыми теплыми кардиганами, подвязывая его нешироким поясом. Не бойтесь обнажать ноги, ведь скромный верх представит вас как модную искательницу, а не куртизанку 2.0. 

Как носить кардиган летом 2020
Как носить кардиган летом 2020
pinterest

Ретро-эстетика всегда пользовалась популярностью среди фэшн-инсайдеров, ведь надежнее всего искать вдохновение в модных источниках. Дизайнеры любят ностальгировать, включать в свежие коллекции крутые реминисценции, вспоминать фэшн-символы прошлых эпох - наше модное наследие составляет большую часть гардероба современной женщины. Кардиган - не просто уютный способ утеплиться в ненастный летний день. Это вероятность вернуться к истокам, провести аллюзию на тему содержимого платяного шкафа нашей бабушки, хотя бы на мгновение вернуться в атмосферное прошлое. Летом 2020 носите кардиган так, как никто никогда прежде даже не осмеливался. На одно плечо, с максимально оголенным декольте, поверх вечернего платья или вместо него, в компании с деловыми образами - постарайтесь задействовать максимальное количество возможных вариантов.  

Раннее мы писали о том, как носить модный кроп-топ летом 2020 актуально и стильно, а не пошло. 

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Теги: кардиган, мода 2020, тренды 2020, что носить летом
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Источник: ivona.bigmir.net

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