Мода во время чумы: Jacquеmus провели самый стильный показ в истории
О фэшн-вундеркинде французе Симоне Порте весь мир заговорил буквально несколько лет назад, хотя основал свой авторский бренд Jacquеmus он еще в 2018 году. Но благодаря абсолютно коммерческим изделиям, как, к примеру миниатюрные сумочки люминесцентных оттенков, только за последний год число упоминаний в прессе о марке Порта возросло на 1116%. Не дюжая доля популярности досталась модному дому и благодаря прошлогоднему показу Jacquеmus, который прошел среди настоящего лавандового поля. 16 июля Симон Порт представил новую весенне-летнюю коллекцию 2021 - ее онлайн-трансляции без преувеличения ждали абсолютно все мировые модники. Ivona рассказывает, в чем заключается замысел нового сезонного творения Симона Порта, а также о том, каким кутюрье видит воплощение L’amour в рамках современной модной индустрии.
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Проводить показы в необычных локациях Симон Порт решается вот уже несколько сезонов подряд. Его нисколько не заботит труднодоступность выбранных локаций, ведь все знают, что кутюрье в который раз продемонстрирует не только шоу, но и невероятную подиумную красоту. Еще одним источником вдохновения для дизайнера являются путешествия, поэтому всякий раз Порт с помощью своих творений пытается транслировать ту или иную точку достижения на карте мира. 16 июля показ весенне-летней коллекции 2021 фанаты модной индустрии наблюдали с широко распахнутыми глазами, вкушая каждую деталь образа. Местом проведения главного круизного показа года в Jacquеmus выбрали природный парк Vexin в пригороде Парижа. Тина Кунаки, Изабель Аджани и другие гости фэшн-торжества не зря проделали такой путь, ведь в итоге их ожидало самое яркое событие нынешнего года.
“As an idea for this collection, L’Amour began as something different. I imagined people gathered together celebrating love. Alexander Ekman’s choreography of wheat tossed passionately through the air. Emir Kursturica’s film, Time of the Gypsies with its enchanting realism. These scenes of ceremony large and small. But what’s so beautiful about L’Amour is how it can endure—sometimes even grow stronger—in the absence of people being together. Not long after my team was separated from each other, we were all in our homes feeling the desire to work, and a new vision of the collection emerged. We became a human chain, every step of the creative process executed with love. In fact, every decision I make concerning JACQUEMUS is motivated first by love and common sense. It’s why we shifted to a more sustainable rhythm last year, with two shows combining menswear and womenswear, held in January and June. This decision ended up saving us this season, since we had received all our fabric orders ahead of the confinement. Deciding to go ahead with our usual collection schedule and with a show is at the heart of our visual identity, our commercial strategy. With this smaller collection, presented mainly to our family and friends, we bring our interior worlds out into the open, interpreting the humble fabrics and objects we live with that have their own poems to tell. Within the home, L’Amour reveals itself in small wonders. Separate but collectively, we realized that the home is a place of endless inspiration. These impressions are what I wanted to recreate in this setting today, where we have been fully sensitive to the circumstances. My team has put in an enormous effort these last few months, and I am so grateful that we arrived here, that we are gathered together in the end. For me, it is important for people to see that a true celebration of L’Amour is universal.“ Simon
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Новая коллекция вундеркинда Симона Порта называется L’amour - то есть Любовь. Именно так, с большой буквы, ведь то, что гости показа увидели на подиуме невозможно описать обычной влюбленностью, а лишь истинной преданностью своему делу. На странице бренда в Instagram Симон Порт опубликовал трогательное послание, признавшись в безграничной признательности и любви своей команде. Несмотря на расстояния, невозможность работать вместе, а также неутешительные прогнозы для фэшн-индустрии, Jacquеmus удалось презентовать одну из самых мощных коллекций года.
По 600-метровому витиеватому подиуму ходили модели абсолютно разных возрастов, гендеров и комплекций. На пути им встречались, кроме стройных рядов пшеницы, разбросанные роскошные “королевские” кровати, красующиеся в чистом поле. Как признался в своем признательном письме сам Симон Порт, в новой коллекции он хотел воплотить силу всепоглощающей, искренней и эксцентричной Любви. В качестве вдохновения дизайнер определил для себя хореографические фигуры шведского танцора Александра Экмана и легендарную картину Эмира Кустурицы “Время цыган”.
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Признаемся, что отобразить различные стороны самого великого чувства Симону Порту удалось с грациозной легкостью. Длинные атласные платья-комбинации соседствовали с утонченными мини-форматами в стиле минимализм. Худосочные модели ходили по подиуму в льняных костюмах, а их пышногрудые коллеги демонстрировали все мыслимые и даже немыслимые интерпретации простых рубашек, миди со скульптурной плиссировкой, кюлотов, украшенных бусинами и эдвардианских макси-юбок.
Оттенки дизайнера, выбранные для коллекции “Любовь”, также полностью отображают ту искреннюю, легкую и невообразимо нежную привязанность, о которой и хотел рассказать кутюрье. Белый, молочный, жемчужный, кремовый, бледно-зеленый и розовый. Свадебные церемонии и культурное наследие - именно так Симон Порт видит современное модное воплощение любви.
Симон Порт является истинным патриотом. В его коллекциях не редко можно уловить влияние типичных французских картин жизни. В начале своей карьеры кутюрье уделял много стараний, пытаясь повторить классические “коды” Марселя, воплотив их в рамках фэшн-бизнеса. Позже Симон Порт удовлетворил свое стремление увековечить французскую моду с помощью стратегических мест, где проходят его сезонные показы. И если в прошлый раз главным местом действия было определенно лавандовое поле в Провансе, то на этот раз ландшафт Порт выбрал более спокойный, но от того не менее эксцентричный и модный. Пока стратегия дизайнера работает: именно благодаря “лавандовому” показу о марке начали говорить с захватывающим восторгом, а продажи возросли в разы. Уверены, что и “пшеница” окажется для Симона животворящей и очень прибыльной.
Раннее мы писали о том, какие украшения и аксессуары находятся вне сезонных трендов.
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