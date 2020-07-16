Мода во время чумы: Jacquеmus провели самый стильный показ в истории

Симон Порт вывел своих моделей на подиум посреди пшеничного поля.

О фэшн-вундеркинде французе Симоне Порте весь мир заговорил буквально несколько лет назад, хотя основал свой авторский бренд Jacquеmus он еще в 2018 году. Но благодаря абсолютно коммерческим изделиям, как, к примеру миниатюрные сумочки люминесцентных оттенков, только за последний год число упоминаний в прессе о марке Порта возросло на 1116%. Не дюжая доля популярности досталась модному дому и благодаря прошлогоднему показу Jacquеmus, который прошел среди настоящего лавандового поля. 16 июля Симон Порт представил новую весенне-летнюю коллекцию 2021 - ее онлайн-трансляции без преувеличения ждали абсолютно все мировые модники. Ivona рассказывает, в чем заключается замысел нового сезонного творения Симона Порта, а также о том, каким кутюрье видит воплощение L’amour в рамках современной модной индустрии.

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Проводить показы в необычных локациях Симон Порт решается вот уже несколько сезонов подряд. Его нисколько не заботит труднодоступность выбранных локаций, ведь все знают, что кутюрье в который раз продемонстрирует не только шоу, но и невероятную подиумную красоту. Еще одним источником вдохновения для дизайнера являются путешествия, поэтому всякий раз Порт с помощью своих творений пытается транслировать ту или иную точку достижения на карте мира. 16 июля показ весенне-летней коллекции 2021 фанаты модной индустрии наблюдали с широко распахнутыми глазами, вкушая каждую деталь образа. Местом проведения главного круизного показа года в Jacquеmus выбрали природный парк Vexin в пригороде Парижа. Тина Кунаки, Изабель Аджани и другие гости фэшн-торжества не зря проделали такой путь, ведь в итоге их ожидало самое яркое событие нынешнего года.

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Новая коллекция вундеркинда Симона Порта называется L’amour - то есть Любовь. Именно так, с большой буквы, ведь то, что гости показа увидели на подиуме невозможно описать обычной влюбленностью, а лишь истинной преданностью своему делу. На странице бренда в Instagram Симон Порт опубликовал трогательное послание, признавшись в безграничной признательности и любви своей команде. Несмотря на расстояния, невозможность работать вместе, а также неутешительные прогнозы для фэшн-индустрии, Jacquеmus удалось презентовать одну из самых мощных коллекций года.

По 600-метровому витиеватому подиуму ходили модели абсолютно разных возрастов, гендеров и комплекций. На пути им встречались, кроме стройных рядов пшеницы, разбросанные роскошные “королевские” кровати, красующиеся в чистом поле. Как признался в своем признательном письме сам Симон Порт, в новой коллекции он хотел воплотить силу всепоглощающей, искренней и эксцентричной Любви. В качестве вдохновения дизайнер определил для себя хореографические фигуры шведского танцора Александра Экмана и легендарную картину Эмира Кустурицы “Время цыган”.

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Признаемся, что отобразить различные стороны самого великого чувства Симону Порту удалось с грациозной легкостью. Длинные атласные платья-комбинации соседствовали с утонченными мини-форматами в стиле минимализм. Худосочные модели ходили по подиуму в льняных костюмах, а их пышногрудые коллеги демонстрировали все мыслимые и даже немыслимые интерпретации простых рубашек, миди со скульптурной плиссировкой, кюлотов, украшенных бусинами и эдвардианских макси-юбок.

Оттенки дизайнера, выбранные для коллекции “Любовь”, также полностью отображают ту искреннюю, легкую и невообразимо нежную привязанность, о которой и хотел рассказать кутюрье. Белый, молочный, жемчужный, кремовый, бледно-зеленый и розовый. Свадебные церемонии и культурное наследие - именно так Симон Порт видит современное модное воплощение любви.

Симон Порт является истинным патриотом. В его коллекциях не редко можно уловить влияние типичных французских картин жизни. В начале своей карьеры кутюрье уделял много стараний, пытаясь повторить классические “коды” Марселя, воплотив их в рамках фэшн-бизнеса. Позже Симон Порт удовлетворил свое стремление увековечить французскую моду с помощью стратегических мест, где проходят его сезонные показы. И если в прошлый раз главным местом действия было определенно лавандовое поле в Провансе, то на этот раз ландшафт Порт выбрал более спокойный, но от того не менее эксцентричный и модный. Пока стратегия дизайнера работает: именно благодаря “лавандовому” показу о марке начали говорить с захватывающим восторгом, а продажи возросли в разы. Уверены, что и “пшеница” окажется для Симона животворящей и очень прибыльной.

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