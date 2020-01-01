По следам Энджи: ТОП-7 вариаций платья, которое полюбилось Джоли

Пасторальный образ должен быть у каждой модницы летом 2020.

Карантин отнял у нас не только возможность свободно покидать наши дома в любое время суток, распоряжаться своей жизнью так, как заблагорассудится. Впрочем, для всех тех, которые не представляют своей жизни без мира моды, красоты и трендов, мировая пандемия стала настоящей проверкой на прочность. Без красных дорожек, вечеринок и премий находить вдохновение невыносимо хорошо. Здорово, что знаменитости даже во времена кризиса продолжают радовать нас крутыми луками. Едва ли не в первый раз с начала карантина в объективе камер папарацци появилась звезда киноэкранов - Анджелина Джоли. Ее женственный и рафинированный стиль для многих является примером, ведь с течением времени дерзкие и бунтарские наряды в ее гардеробе сменились взрослыми, выдержанными ансамблями. Ivona предлагает повторить летний лук актрисы в пасторальном стиле, который не оставляет места для сомнений.

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Анджелину Джоли не часто можно увидеть на прогулках, но каждый ее выход после становится горячей темой для разговоров и поклонников, и стилистов. Лето 2020 актриса решила начать хоть и с опозданием, но зато с присущим ей стилем, в особой, женственной манере. Белое миди-платье расслабленного фасона с кружевными вставками - наш сегодняшний источник вдохновения, который и для вас станет точкой отсчета начала новой жизни.

Белый образ Джоли летом 2020 Pinterest

Оставьте вычурность для тех, кто не понимает, что истинная мода заключается в поддержании гармонии между вашим стилем и тем, кем вы являетесь. Белое платье в пол с трогательными рукавами-”фонариками”, поясом на талии и аккуратной графичной вышивкой - ретроспективный взгляд на то, как выглядела мода полторы сотни лет назад.

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Платье А-силуэта, которое нисколько не сковывает движений, может сослужить вам знатную службу в самых неожиданных ситуациях. Расслабленный крой не позволит беспокоиться по поводу лишней съеденной порции хумуса, ведь в подобном луке вам не придется втягивать животик. Если ажурные вставки кажутся вам чересчур простой интерпретацией ретро-тематики, то сделайте выбор в пользу жатой ткани - очень свежо и необычно.

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В какой-то степени платье-рубашка - обязательный к применению прием летом 2020. Если вы хотите, чтобы люди обращали внимание на ваш стиль, то просто не можете отказать себе в удовольствии похвастать изысканным вкусом. Белоснежный расслабленный образ выглядит достаточно строго, чтобы его можно было надеть на работу, но также и очень просто - нам легко представить себя бродящими в нем по ромашкову полю с беззаботной улыбкой на устах.

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Современная интерпретация образа Китти из романа Толстого “Анна Каренина” - мини-платье с кружевными деталями в пасторальном стиле. Нежные воланы вдоль подола, скоромное декольте, красивые узоры - в подобном луке легко завоевать сердце самого достойного из мужчин.

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Если вы не прочь подчеркнуть свои роскошные формы, то делайте выбор в пользу платья силуэта “нью-лук”. Акцентированная линия талии и достаточно пышная юбка навевают воспоминания о легендарном фасоне Диора, но именно благодаря кружеву и тонкости будто сделанной вручную вышивке образ относится именно к винтажно-прованской тематике.

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Белые платья на лето - классика, которая не требует никаких предпосылок для своего успешного существования. Любая модница знает, что такой смелый оттенок сам по себе притягивает взгляды окружающих, тем самым обеспечивая их постоянный интерес к вашей особе. На лето 2020 выбирайте платье средней длины фасона “футболка”, но также не забывайте и про модные кружевные вставки. Без них подобный силуэт будет выглядеть чересчур просто и предсказуемо.

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До сих пор белый оттенок считается запретным, ведь он зрительно способен увеличивать самую стройную фигуру. Мы же не рекомендуем вам беспокоиться по таким тривиальным поводам. Платье в пасторальном стиле создано для того, чтобы напомнить его обладательнице, в чем заключается истинный смысл жизни. С чужим мнением невозможно бороться, его нельзя изменить. А потому какой смысл зацикливаться на условностях?

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Пасторальный расслабленный стиль с его пышными рукавами, свободными, “летящими” силуэтами и чистыми оттенками летом 2020 вдохновляет и стилистов, и модниц. Сложно найти хотя бы одну сезонную коллекцию всемирно известных дизайнеров, в которой хоть каким-то образом не была раскрыта тема стиля загородного винтажа. Кружевные вставки, техника макраме, а также ажурная вышивка кроше - все то, что летом 2020 вдохновляет таких женственных знаменитостей как Анджелина Джоли. Натуральные ткани, белоснежные тона - во всем этом кроется истинный смысл романтичной эстетики. Погрузитесь в атмосферу медленной жизни с помощью самого трендового платья лета 2020. Начать можно с малого, а там, вы и оглянуться не успеете, как уже вовсю начнете наслаждаться неспешным и осмысленным течением времени.

Раннее мы писали о том, как с помощью фэшн-деталей можно сделать образ дороже и статуснее.

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