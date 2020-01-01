Образ богачки: ТОП-7 деталей, которые сделают наряд дороже

Как изменить материальный статус, прибегнув к помощи простых и эффективных фэшн-советов.

Одеваться дорого не означает стильно. Присмотритесь только к it-girls, которые только и умеют что хвастать папиными миллионами. Они cкупают последние образцы самых крутых трендов, но упускают возможность выглядеть особенно, индивидуально. Многие не понимают, что чувство стиля нельзя приобрести ни за какие деньги. Конечно, всегда можно купить услуги персонального стилиста, но в этим чувствуется некая фальшь, фабрикация. Девушки, которые ежечасно выставляют в сториз свои новые супердорогие приобретения искренне не понимают, что перед ними один из способ выделиться, продемонстрировать себя через одежду, а не просто повод вызывать зависть окружающих. Мы предпочитаем равняться на женщин не только при деньгах, но и с мозгами. Для которых тренды не приравниваются к стилю, а мода может быть не только пафосной, но и осознанной. Ivona рассказывает, какие ТОП-7 деталей помогут вам всегда выглядеть дорого, даже если надеты на вас простые вещички из масс-маркета.

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Минимализм

Самая большая ошибка, которую вы можете совершить при выборе “дорогого” образа - надеть сразу слишком много всего. Кроме того, выбор одежды сложного кроя, с ярким принтом, замиксованной с характерными аксессуарами, насыщенного декора, - прямая дорога в фэшн-ад. Геометрический четкие формы, однотонные материалы, отсутствие блестящей фурнитуры, натуральные ткани -в том, чтобы выглядеть стильно и минималистично вам поможет учение о скандинавском стритстайле.

Как выглядеть стильно и дорого, не потратив состояние Pinterest

Беж

А также белый. Согласны, оттенки абсолютно непрактичные, но именно поэтому они и выглядят настолько роскошно, по-настоящему аристократично. Если в вашем гардеробе все еще нет отдельной секции из одежды нюдовых тонов, то мы вам искренне сочувствуем. Это означает не только то, что вы не следите за модными трендами, но и что не умеете выглядеть поистине роскошно и богато.

Как выглядеть стильно и дорого, не потратив состояние Pinterest

Кожа

За последние несколько сезонов кожа настолько плотно вошла в наш гардероб, что мы уже страшимся тех времен, когда этот аристократичный материал окажется за бортом. Какие пиджаки, бермуды и кюлоты мы будем носить если не кожаные? Наиболее выгодно и стильно эта ткань выглядит в комбинации с самыми неожиданными текстурами. Кожа и лен, шифон, хлопок -в любом из ансамблей вы будете выглядеть достойно и дорого благодаря возвышенным характеристикам самой модной ткани 2020 года.

Как выглядеть стильно и дорого, не потратив состояние Pinterest

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Лен

Кроме того, что подобные образы позволят вам комфортно существовать в условиях городского ада летом 2020, они еще и прибавят несколько тысяч гривен к самому простому образу. Костюм, платье стильного фасона или даже небольшой льняной акцент - природная и невероятно удобная ткань умеет поражать своими универсальностью и абсолютным игнорирование трендов.

Как выглядеть стильно и дорого, не потратив состояние Pinterest

Кроше

Ажурная вышивка, макраме, воланы и техника кроше в городе летом 2020- откровенно пляжная эстетика, а значит, носить подобные фэшн-шедевры осмелятся лишь единицы. Идеальное сочетание с такой одеждой – эспадрильи, белые кеды и грубые ботинки. Помните, что чем контрастнее ваш образ, тем более изысканным и небрежно продуманным он будет казаться окружающим.

Как выглядеть стильно и дорого, не потратив состояние Pinterest

Яркий костюм

В паре с прозрачным корсетом, с вьетнамками на каблуках или даже с простым бра - яркий костюм летом 2020 сможет стать вашим утешением в самый беспросветный рабочий день. Не нужно выбирать флуоресцентные оттенки, ведь от них голова начинает болеть также быстро, как тренд на кислотные оттенки выходит из моды. Для того, чтобы летом 2020 выглядеть стильно и богато только лишь в одном брючном образе, необходимо выбирать не только правильные детали и аксессуары, но и сам фасон лука. Оверсайз, расслабленность и свобода движений - вот на какие признаки следует обращать внимание во время поиска идеального костюма.

Как выглядеть стильно и дорого, не потратив состояние Pinterest

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Платье в пол

Если ваша душа и без наших рекомендаций лежит к подобным летним ансамблям, то можете быть уверенными - в ваших жилах течет голубая кровь. Носить летящие длинные платья в условиях городской жизни - исключительно аристократическая манера, которая и позволит вам выглядеть рафинированно, достойно и, конечно, дорого. Единственное условие - обувь на плоском ходу. Не нужно добавлять излишних изысканности и даже вульгарности - оставайтесь в образе тургеневской дамы, которой приходится жить в условиях печальной современности.

Как выглядеть стильно и дорого, не потратив состояние Pinterest

Несмотря на некогда популярный секонд-хэнд, современную приверженность даже монарших особ к демократичным брендам, многим женщинам все еще кажется, что выглядеть стильно можно только с безлимитной карточкой в кожаном кошельке Prada. Правда заключается в том, что для того, чтобы постичь все премудрости стиля, необходимо всего лишь уметь выбирать правильные вещи, тренды, которые к лицу именно вам, а также не размениваться на новинки, которые лишь заберут значительную часть вашего бюджета, но никак не прибавят чувства стиля. Всего лишь один по-настоящему “дорогой”, но абсолютно доступный элемент лука может сделать его достойным гардероба Виктории Бэкхем или Стеллы Маккартни. Мода создана не только для богатых, ведь информация о трендах общедоступна. Нужно лишь найти свой персональный способ выразить сущность через фэшн-призму.

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