Универсальный боец: ТОП-8 способов необычно носить белую футболку

Новое лицо привычного тренда.

Не сложно догадаться, что, как и многие другие ныне актуальные вещи, белая футболка раньше была часть военного обмундирования. Сперва она была деталью мужского нижнего белья, а вот по-настоящему популярной как полноценный предмет гардероба стала лишь после вступления США во Вторую мировую войну. Конечно, нужно принимать в учет тот факт, что все это время белая футболка была определенно частью мужского гардероба, которую женщины не могли себе позволить носить. Мировая популярность к нашему сегодняшнему предмету обсуждения пришла после выхода на экраны фильма “Трамвай “Желание”, в котором герой Марлона Брандо постоянно щеголяет в сексуальной и простой “рабочей униформе”. Благодаря таким актрисам как Джейн Биркин и Брук Шилдс белая футболка попала и в гардеробы женщин, а о ее универсальности буквально слагались легенды, подтверждаемые на практике. Ivona рассказывает, как необычно носить самый простой, но уникальный предмет гардероба летом 2020.

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С джинсовой юбкой

Простая комбинация, которая не годится, если вы хотите продемонстрировать мастерство преображения, но которая точно подойдет для ленивых прогулок по городу. Летом 2020 носите классическую белую футболку с юбкой из денима А-силуэта, дополняя кэжуальный лук соломенной сумкой и белыми кедами. Не забудьте, что верх обязательно должен быть расслабленным - доверяйте лишь “оверсайзу”.

С чем носить белую футболку летом 2020 pinterest

C платьем на бретелях

В поисках вдохновения отправляйтесь прямиком в эпоху своеобразных и противоречивых 90-х. Пересмотрите фильмы “Загадай желание” и “Бестолковые”, а затем сочиняйте луки, навеянные модой на нарочитую наивность и невинность. Белая футболка в паре с мини-платьем будет выглядеть еще более атмосферно, если в качестве обуви выбрать белые кеды, а на шею повязать чокер - стилистика эпохи соблюдена идеально.

С чем носить белую футболку летом 2020 pinterest

С джинсами

Кажется, что проще комбинации просто не сыскать. В любой непонятной ситуации надевайте белую футболку и джинсы. Вот только вся “фишка” заключается в том, чтобы выбрать идеальные фасоны, остромодные формы, которые летом 2020 будут смотреться не скучно, а продуманно. Прямые джинсы, объемная футболка и обязательно контрастный пояс - восхитительная формула кэжуал-шика.

С чем носить белую футболку летом 2020 pinterest

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С юбкой в стиле 1920-х

Летом 2020 юбки с бахромой, воланами и прочими “летящими” элементами декора пользуются особой популярностью. Юбки в стилистике “прекрасной эпохи” в неправильном тандеме будет смотреться излишне претенциозно, но понятное сочетание белой футболки и кед полностью уничтожает любые признаки пафоса.

С чем носить белую футболку летом 2020 pinterest

С кожаным жакетом

Белая футболка, надетая как платье, и в пару с ней объемный кожаный жакет - Хейли Бибер умеет миксовать самые неожиданные тренды, превращая их в сезонный must-have. Расслабленность и шик данного лука зашкаливают - в нашем списке он стоит первым в очереди на выход в свет.

С чем носить белую футболку летом 2020 pinterest

С кожаными брюками

Если раньше вы не могли себе позволить пойти на работу в белой футболке, то на лето 2020 у нас есть для вас отличное лаконичное сочетание. Оно поражает деловитостью и максимальной расслабленностью. Широкие кожаные брюки и “оверсайз”-верх работают друг на друга настолько эффективно, что лук сразу становится остромодным.

С чем носить белую футболку летом 2020 pinterest

С костюмом

Летом 2020 популярны абсолютно любые форматы деловых костюмов - с шортами, разнообразными брюками и, конечно, юбками. Если вы отдаете предпочтение консервативной серой клетке, то разнообразьте ее мини-длиной, а также кэжуальным трендом. Конечно, речь идет о белой футболке, ведь именно она в скучный и серьезны аутфит добавляет легкости и кокетливости.

С чем носить белую футболку летом 2020 pinterest

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С асимметричной юбкой

Летом 2020 любые признаки асимметрии считаются трендовыми. Хоть то будут платья на одно плечо, а пусть и плиссированные юбки с неровным подолом. Нам же нравится классическая комбинация белой футболки и юбки на запах - с милым разрезом вдоль ноги. Еще более игривым микс становится за счет яркого принта - анимализм незаметно, но вполне уверенно продолжает поражать актуальностью.

С чем носить белую футболку летом 2020 pinterest

Времена нашего взросления припали на эпоху 1990-х, когда в моду входили молодежные сериалы, а мода перестала считаться чем-то элитарным и абсолютно недостигаемым. “Беверли-Хилз”, “Все женщины ведьмы”, “Друзья” - именно эти сериалы подарили второе дыхание белой футболке, ведь их герои постоянно появлялись на экранах в самый простых, но таких стильных образах. И именно универсальный и вечный тренд был обязательной составляющей их экранных луков. В 2020 году мы воспринимаем белую футболку как вещь, которую можно замиксовать практически с любым низом, и в какой-угодно комбинации она будет выглядеть круто и достойно. Сколько раз она спасала вас, когда думать над аутфитом времени совсем не оставалось? Летом 2020 предлагаем слегка изменить подход к сочетанию белой футболки. Поверьте, она достойна того, чтобы перестать быть фоном, а стать главной “изюминкой” образа.

Раннее мы писали о том, какие форматы юбок могут сделать ваша фигуру пышнее.

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